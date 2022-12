Landkreis Germersheim (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 kam es gegen 14:30 Uhr im Hubenweg in Rülzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein bislang unbekannter Autofahrer von der Fahrbahn ab und streifte den auf dem Bordstein sitzenden Jungen.

Dieser wurde am Bein verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen dunklen SUV handeln.

Die Polizei Germersheim hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.