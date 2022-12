Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht vom 19.12.2022 auf den 20.12.2022 in ein Bekleidungsgeschäft in der Schillerstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 21.12.2022, trennten bislang unbekannte Täter in der Georgstraße den Katalysator eines geparkten Autos heraus. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich der Georgstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.