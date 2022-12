Beschädigte Fahrbahnteiler

Speyer (ots) – Am 21.12.2022 gegen 11:20 Uhr melden mehrere Verkehrsteilnehmer Gegenstände in der Iggelheimer Straße auf der Fahrbahn. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass drei Elemente der Fahrbahnteiler von bislang unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt wurden. Die Fahrbahnteiler wurden durch die Beamten wieder verkehrssicher abgestellt.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen die Angaben zum Verursacher bzw. zum genutzten Fahrzeug machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – In der Zeit vom 20.12.2022, 18:30 Uhr bis 21.12.2022, 07:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße zum Hintereingang eines dortigen Geschäftes. Sie hebelten diese Tür auf und gelangten so ins Innere des Ladens.

Dort entwendeten Sie das das Wechselgeld im niedrigen 3-stelligen Bereich und bislang unbekannte Einnahmen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.