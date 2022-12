Handtasche aus Pkw entwendet

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 wurde gegen 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes “An der Schmalwiese”, aus einem silberfarbenen Pkw Citroen C3 mit französischer Zulassung, eine Handtasche entwendet. Ein bislang noch unbekannter Täter schlug an der Fahrertür die Dreiecksscheibe ein, griff durch das Fenster, öffnete die Fahrertür und entwendete aus dem Fahrzeug die Handtasche.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Brand auf Gelände vom Pfalzklinikum

Klingenmünser (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochabend, den 21.12.2022, in einem Bereitstellungsraum eines Gebäudes des Pfalzklinikums Klingenmünster ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Werksfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Acht Pflegekräfte wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Eine stationäre Aufnahme erfolgte in keinem der Fälle. Derzeit kann zur Höhe des Sachschadens noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruch in die Klingbachschule

Billigheim-Ingenheim (ots) In der Nacht auf Donnerstag 22.12.2022, wurden aufmerksame Zeugen, durch laute Geräusche, auf einen Einbruchsversuch in die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim aufmerksam. Als diese nach dem Rechten sehen wollten, konnten sie erkennen, wie mehrere Personen vom Schulgelände flüchteten.

Sie verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, konnten im Nahbereich des Tatortes, zwei verdächtige Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, die auf die Zeugenbeschreibung passten, aufgegriffen werden.

Im Anschluss an die polizeilichen Sofortmaßnahmen kamen diese, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau, wieder auf freien Fuß. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.