Nach Verkehrsunfall verstorben

Mainz-Hechtsheim (ots) – Mitte Oktober 2022 kam es auf der Rheinhessenstraße zwischen Mainz-Ebersheim und Hechtsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Damals geriet ein Kleintransporter in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Opel und ein dem Opel nachfolgender Motorradfahrer wurde schwerst verletzt.

Einige Tage nach dem Verkehrsunfall verstarb der 78-jährige Fahrer des Opels an den Unfallfolgen im Krankenhaus. Der 56-jährige Motorradfahrer erlag nun am Mittwoch 21.12.2022 ebenfalls seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Mainz 3 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz geführt und richten sich gegen einen 37-jährigen Mann aus Wiesbaden, der zum Unfallzeitpunkt Fahrer des Kleintransporters war.

LKA-Zielfahnder fassen Betrüger

Mainz (ots) – Zielfahndern des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz ist es gelungen, einen 46-jährigen Betrüger in Bunde/Ostfriesland zu fassen. Er befindet sich jetzt in der JVA Oldenburg. Der Mann ist dringend verdächtig, sich wegen zahlreicher Betrugsfälle strafbar gemacht zu haben.

Da er 2019 nicht zur Hauptverhandlung erschien, wurde durch das LG Bad Kreuznach die Untersuchungshaft angeordnet. Nachdem herkömmliche Fahndungsmethoden erfolglos blieben, übernahm das Dezernat für Zielfahndung des LKA den Fall. Intensive Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte in Ostfriesland aufhält. Am 19. Dezember 2022 konnte der Flüchtige festgenommen werden.

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Ladendiebe bei Rückkehr gestellt

Mainz-Innenstadt (ots) – Zwei Ladendiebe in einem Geschäft in Mainz wurden am Montag den 19.12.2022 gegen 20:00 Uhr auf frischer Tat ertappt, böse Zungen könnten behaupten, weil sie den Hals nicht voll genug bekamen. Das Paar, ein Mann und eine Frau nahmen in einem Geschäft mehrere Flaschen Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro aus den jeweiligen Verpackungen und verstauten diese in einer eigens für die Tat präparierten Diebes-Tasche.

Noch bevor der Ladendetektiv die beiden abpassen und aufhalten konnte, verließen die Täter samt Diebesgut den Laden. Einige Zeit später kamen die beiden jedoch zurück in den Laden und wiederholten ihre Diebestour. Diesmal konnten sie jedoch vom Ladendetektiv aufgehalten und angesprochen werden.

Der bislang unbekannte männliche Täter warf daraufhin die Tasche voller Diebesgut weg und flüchtete. Seine Komplizin wurde im Anschluss der Tat auf die Polizeiinspektion Mainz 1 gebracht. Die Ermittlungen zu ihrem Mittäter dauern an.

Leiter der Autobahnpolizei Heidesheim in Ruhestand verabschiedet

Mainz (ots) – In einer Feierstunde im Polizeipräsidium Mainz wurde heute der langjährige Leiter der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Erster Polizeihauptkommissar René Nauheimer, in den Ruhestand versetzt.

Polizeipräsident Reiner Hamm verabschiedete Nauheimer unter den Augen vieler Gäste aus der Öffentlichkeit und anderer Blaulichtorganisationen, persönlich in den Ruhestand. Nauheimer hatte in 44 Jahren und 3 Monaten zahlreiche, verantwortungsvolle Funktionen im Polizeipräsidium Mainz inne und war seit 2017 Leiter der PASt Heidesheim.

Seine Nachfolgerin, Erste Polizeihauptkommissarin Claudia Arnold, früher Vertreterin von Nauheimer, übernimmt nunmehr nahtlos die Leitung der Dienststelle und dankte ihm für viele gemeinsame, dienstliche Erfahrungen.

Kreis Mainz-Bingen

Weiterfahrt eines E-Scooters untersagt

Bingen (ots) – Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bingen kontrollierten am Mittwoch, den 21.12.2022, gegen 18.30 Uhr, in der Burgstraße in Bingen einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz. Um den E-Scooter ordungsgemäß weiter fahren zu können, bedarf es eines Versicherungskennzeichens. Dies lag nicht vor, sodass dem 27-jährigen Führer die Weiterfahrt untersagt wurde.