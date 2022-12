Rollerfahrer stürzt nach Fahrfehler unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Ein alkoholisierter Rollerfahrer stürzte am Dienstag 20.12.2022 gegen 17:45 Uhr nach einem Fahrfehler in der Nievergoltstraße. Der 58-jährige Wormser fuhr auf gerader Stecke gegen den Bordstein einer dortigen Verkehrs-/Mittelinsel, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest schließlich 1,13 Promille. Dem 58-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines Leichtkraftrades

Worms (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 gegen 18:40 Uhr, befährt ein 26-jähriger Mann aus Worms den Berliner Ring mit einem Leichtkraftrad aus Richtung Kreisverkehr Gaustraße/Siegfriedstraße/Martinspforte kommend in Richtung Karl-Hofmann-Anlage. Gleichzeitig möchte ein 62-jähriger PKW-Fahrer den Parkplatz eines Lokals im Berliner Ring verlassen und nach links auf den Berliner Ring in Richtung Karl-Hofmann-Anlage abbiegen.

Hierbei übersieht der Fahrer des PKW den Fahrer des Leichtkraftrades, welcher aufgrund der Situation stark bremst und schließlich stürzt. Durch den Sturz erleidet der Fahrer des Leichtkraftrades Verletzungen im Bereich des Unterkörpers und wird anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Kreis Alzey-Worms

Brummi-Fahrer fährt mit fast 2,5 Promille auf der Autobahn

A 63/Alzey (ots) – Bei einem LKW-Fahrer, der am Mittwoch 21.12.2022 gegen 14:20 Uhr die Schutzplanke auf der Weinheimer Talbrücke bei Alzey touchierte, stellten Beamte der Polizei deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 55-Jährigen fast 2,5 Promille.

Der LKW-Fahrer war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da er in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Teilweise trauten sich die Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu Überholen. Nach dem Anstoß war der 55-Jährige zunächst weitergefahren. Er wurde durch unterstützende Beamte der Polizei Kirchheimbolanden angehalten und überprüft.

Der 55-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Er muss mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Da er aus dem Ausland stammte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens über 2.000 Euro an. Sein nur leicht beschädigter LKW wurde von einem Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Einbruch in Zweifamilienhaus

Bornheim (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch 21.12.2022 in der Zeit von 17:30-20:50 Uhr eine Terrassentür in einem Zweifamilienhaus im Lerchenweg auf. Die Täter durchwühlten alle Räume und suchten nach Wertgegenständen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche und -Sicherung am Tatort durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Westhofen (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 kam es in Westhofen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. In der Zeit zwischen 18:30-20:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster in einer Souterrainwohnung im Hessenring auf. Die Diebe nahmen Geld und Schmuckgegenstände mit und flüchteten nach Tatausübung über das zuvor aufgehebelte Fenster.

Von der Mainzer Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.