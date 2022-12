Sachbeschädigung an Pkw

Dittweiler (ots) – Am Mittwochmorgen beschädigt ein bislang unbekannter Täter in

der Zeit zwischen 06:55 Uhr und 07:20 Uhr im Bereich der Stammhofstraße einen

PKW. Der hintere rechte Reifen wurde hierbei mittels spitzem Gegenstand

durchstoßen. Die Polizeiwache Schoenenberg-Kuebelberg bittet um sachdienliche

Hinweise, die zur Feststellung des Verursachers fuehren koennen unter 06373

822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de |pikus

Fahrerflucht: Knall schreckt Anwohner auf

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

Lastwagens, einer Baumaschine oder eines anderen, größeren Fahrzeugs. Der

Unbekannte hat mit seinem Vehikel in der Nacht zum Donnerstag in der

Gartenstraße ein Auto und ein Verkehrsschild beschädigt. Die Polizei ermittelt

wegen Unfallflucht.

Anwohner hörten zwischen 2 Uhr und 4 Uhr einen lauten Knall. Am Morgen

offenbarte sich dann die Bescherung: Offensichtlich hat ein großes Fahrzeug

einen weißen Ford Tourneo touchiert. Das Auto parkte in Höhe der Hausnummer 9.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Wenige

Meter weiter, an der Kreuzung zur Deutschherrnstraße, stellten die Beamten ein

beschädigtes Verkehrsschild fest. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede

Spur. Der Unbekannte hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet daher

um Hinweise: Wem ist in den frühen Morgenstunden ein größeres Fahrzeug

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Unfall: Zettel genügt nicht! Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Kurz nach 12 Uhr ereignete sich am Donnerstag im

Stadtteil Einsiedlerhof ein Unfall, bei dem der Verursacher einen Zettel am

beschädigten Wagen hinterließ. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts

der Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Der Fahrzeugführer beschädigte zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr in der Straße

„Altes Forsthaus“ einen Renault Master. Der blaue Transporter parkte gegenüber

der Bäckerei. Die Polizei vermutet, dass der Schaden beim Rangieren oder

Vorbeifahren entstanden ist. Doch anstatt zu warten, klemmte der

Unfallverursacher einen Zettel mit einer unvollständigen Telefonnummer an den

Lieferwagen und machte sich auf und davon. Möglicherweise war der Unbekannte mit

einem roten Pkw unterwegs.

Die Polizei weist darauf hin: Ein Zettel genügt nicht! Nach dem Gesetz sind

Unfallbeteiligte dazu verpflichtet, an der Unfallstelle zu warten, damit ihre

Beteiligung festgestellt werden kann. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht vor

Ort, empfiehlt die Polizei, sich an die Beamten zu wenden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Jugendliche im Bereich eines Zebrastreifens angefahren

In der Goethestraße ist am Donnerstagmorgen eine Jugendliche angefahren worden. Kurz nach halb acht wollte die 15-Jährige die Straße überqueren. Sie lief wenige Meter hinter einem Zebrastreifen über die Fahrbahn, als sie von dem Auto einer 59-Jährigen erfasst wurde. Die Frau hat ihren Angaben nach zunächst Passanten den Fußgängerüberweg passieren lassen, dann sei sie losgefahren. Die 15-Jährige hatte sie übersehen. Sanitäter versorgten die leicht Verletzte. Vorsorglich brachten sie die Jugendliche ins Krankenhaus. Am Fahrzeug der 59-Jährigen entstand Sachschaden. |erf

Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Lastwagenfahrer am

Mittwochnachmittag zum Verhängnis geworden. Der Lkw wurde gegen 12:45 Uhr in der

Verlängerung der Mainzer Straße, an der Auffahrt zur A6 gestoppt. Dabei stellte

sich heraus, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Darüber hinaus

zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest fiel positiv

bei der Stoffgruppe Amphetamin aus. Der Mann musste deshalb mit auf die

Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schlüssel wurde

einem weiteren Mitarbeiter des Unternehmens übergeben. Auch auf seinen Beifahrer

kommt eine Anzeige zu: Bei der Nachbesserung der Ladungssicherung fiel den

Beamten ein verbotenes Einhandmesser am Gürtel auf. Das Messer wurde

sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz zu. |elz

Alkohol und Drogen intus

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in der

Burgstraße einen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer

Polizeistreife aufgefallen, weil er sehr unsicher und auf dem Gehweg fuhr.

Während der Kontrolle schlug den Beamten dann die Alkoholfahne des 47-Jährigen

entgegen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrradfahrer hatte

zwei Promille intus. Seinen Drahtesel stellten die Ordnungshüter vorsorglich

sicher. Zur Entnahme einer Blutprobe musste der Mann die Beamten zum

Altstadtrevier begleiten. Dort räumte er noch ein, Cannabis und Amphetamin

konsumiert zu haben. Den 47-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren. |erf

Radmuttern an Pkw gelöst

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben im Stadtteil Erlenbach an einem Auto

Radmuttern gelöst. Der Wagen parkte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag

in der Bergstraße, als sich die Täter an dem grauen Toyota zu schaffen machten.

Sie schraubten Radmuttern heraus, beziehungsweise lockerten diese. Zwei

Schrauben fand die Fahrzeughalterin vor ihrem Auto. Die Tat könnte in

Zusammenhang mit einer Reihe von Diebstählen stehen. Am Wochenende machten sich

Diebe an drei Autos in der Bergstraße zu schaffen (wir berichteten:

https://s.rlp.de/BlLJH), darunter der Toyota. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots) – Weil sie vermutlich unaufmerksam war, hat eine

Autofahrerin am Mittwochvormittag in der Friedenstraße einen Unfall verursacht.

Die 26-Jährige war mit ihrem BMW unterwegs und fuhr hinter einem VW Touran in

Richtung Hilgardring. Als die Fahrerin des VWs an der Ampel bremsen musste,

erkannte die 26-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Der

VW-Fahrerin klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde durch den

Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß

beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.400 Euro geschätzt. |elz

Fahrerflucht nach Parkrempler

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise beim Ein- oder Ausparken ist am Mittwoch

auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Donnersbergstraße ein Auto

beschädigt worden. Die Polizei geht von Unfallflucht aus. An dem beschädigten,

weißen BMW entdeckte die Fahrzeughalterin kurz vor 14 Uhr einen Schaden. Der

Unfall ereignete sich demnach zwischen 7 Uhr und 13:50 Uhr. Jemand war gegen das

Auto der 45-Jährigen gefahren und hatte sich dann unerlaubt auf und davon

gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfall: Fahrerflucht nach Spurwechsel im Opelkreisel

Die Polizei sucht die Fahrerin eines blauen Kombi. Sie wird verdächtigt, am Mittwoch im Opelkreisel einen Unfall verursacht zu haben. Die Beamten ermitteln wegen Fahrerflucht.

Die Frau fuhr gegen 15 Uhr durch den Kreisel auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Weilerbach. In ihrem Wagen saß eine Mitfahrerin. Beide Frauen hatten blaue Schutzmasken an. Kurz vor der Ausfahrt lenkte die Unbekannte ihr Auto allerdings über die durchgezogene Linie nach links, zurück in den Kreisel. Sie achtete dabei nicht auf den neben ihr fahrenden Pkw. Die Fahrerin dieses Wagens wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich aus, dabei stieß sie mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen. Zu einer Kollision mit der Fahrerin des blauen Kombi kam es nicht. Die Frau fuhr ohne anzuhalten weiter. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem blauen Kombi oder dessen Fahrerin machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

WhatsApp-Betrüger erneut erfolgreich

Kaiserslautern (ots) – Eine 49-jährige Frau erstattete am Mittwochmittag bei der

Polizei Strafanzeige gegen unbekannt. Sie wurde per „WhatsApp“ Opfer einer

Betrugsmasche. Ihre angebliche Tochter meldete sich. Sie gaukelte ihr vor, dass

sie eine neue Rufnummer und ein neues Mobiltelefon habe, und außerdem einen

Geldvorschuss benötige. Nachdem ihr Ehemann den geforderten Betrag auf ein

Bankkonto überwiesen hatte, wurde das Paar misstrauisch. Nach Kontaktaufnahme

mit der echten Tochter stellte sich für die Familie heraus, dass sie

hereingelegt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

Terrassentür aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Im Jungwald sind Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch

über die Terrassentür in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter nutzten die

Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Anwesen.

Als ein Angehöriger am Mittwoch zum Haus kam, um nach dem Rechten zu sehen,

stellte er die eingeschlagene Terrassentür fest. Die Eindringlinge hatten das

Haus durchsucht. Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten sie einen Tresor. Der

Inhalt ist nicht bekannt. Ebenfalls ist noch nicht bekannt, ob weitere

Wertgegenstände fehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Wer hat den Poller umgefahren?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein

Autofahrer in der Friedhofstraße / Ecke Hauptstraße einen Poller um. Der Unfall

dürfte sich zur Mitternachtsstunde ereignet haben. Der entstandene Schaden wird

auf mindestens 700 Euro geschätzt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der

Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zum Unfallverursacher

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf