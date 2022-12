Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Bus rollt gegen Baum

Am Donnerstagnachmittag machte sich ein Linienbus in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel selbstständig und rollte rückwärts gegen einen Baum. Der entwurzelte Baum kippte gegen ein Wohnhaus.

Acht Fahrgäste kamen zu Fall; sechs davon verletzten sich. Drei von diesen brachten Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 57-jährige Busfahrer wenige Minuten vor 14 Uhr an der Haltestelle „Berlinerstraße“ gehalten, als sich die Türen offenbar hydraulisch nicht mehr schließen ließen. Bei dem Versuch, die genannte Störung händisch zu beseitigen, rollte der Bus etwa 25 Meter bergab, bevor er schließlich abrupt zum Stehen kam.

Feuerwehrkräfte fällten den Baum kontrolliert. Die Stadtpolizei sorgte vor Ort für die Regelung des Straßenverkehrs. Der nicht mehr fahrbereite Bus musste abgeschleppt werden.

Frontalzusammenstoß an B275

Ober-Mörlen: Zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW kam es am Mittwochmorgen (21.12.) auf der B275. Auf der Fahrt von Ober-Mörlen in Richtung Nieder-Mörlen bog der 58-jährige Fahrer eines Skoda gegen 7.50 Uhr nach links auf die Zufahrt zur A5 ein. Dabei übersah der Mann aus dem Wetteraukreis offenbar einen entgegenkommenden VW Passat. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge bei der die beiden 58-jährigen Fahrer leicht verletzt werden. Rettungswagen bringen sie zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden völlig zerstörten Fahrzeuge werden von Abschleppdiensten geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 23.000 Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es bis etwa 8.35 Uhr an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Berauscht ins Feld

Ortenberg: Von der Fahrbahn der B457 kam am Mittwochabend (21.12.) der Fahrer eines roten VW ab . Auf seinem Weg von Bleichenbach in Richtung Aulendiebach geriet der 35-Jährige in das Feld links der Straße. Der Mann aus dem Ostkreis blieb unverletzt. Er musste jedoch die Polizisten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Offenbar hatte er Alkohol getrunken. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Bis zur Entscheidung eines Gerichts darf der 35-Jährige kein Kraftfahrzeug mehr führen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres – Frau in Haft

Altenstadt: Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagnachmittag (20.12.) im Feld zwischen Kloster Engelthal und der Landstraße L3189 eine verdächtige Frau. Sie legte offenbar Feuer an einem Stapel Strohballen und flüchtete vom Tatort. Der herbeigerufene Landwirt zog den angezündeten Ballen mit einem Trecker auf eine Freifläche und verhinderte so, dass weitere Ballen in Flammen aufgingen. Eine Polizeistreife nahm die 55-Jährige im Rahmen der Fahndung fest. Sie fanden in ihrem Rucksack Spiritus und diverse Feuerzeuge. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft führte man die Tatverdächtige am Dienstag dem Richter vor. Die einschlägig Vorbestrafte wurde daraufhin zwecks Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Stau am Gambacher Kreuz nach Fahrbahnsperrung

A5/Gambacher Kreuz: Wegen umfangreicher Baumaßnahmen auf der A5 in Höhe Gambacher Kreuz, kommt es seit den frühen Morgenstunden des Donnerstag (22.12.) zu Behinderungen in Richtung Norden. Zur Behebung der Frostschäden an der Fahrbahndecke, wird die rechte Fahrspur der A5 ab der Anschlussstelle Butzbach voraussichtlich mehrere Tage gesperrt bleiben. Gegebenenfalls kann sogar eine Vollsperrung der beiden Fahrspuren A5 in Richtung Norden erforderlich werden. Es hat sich bereits ein Rückstau gebildet. Dieser reichte teilweise bis zur Auffahrt Bad Nauheim zurück. Damit auf Heimreise oder Urlaubsanfahrt niemand im Stau feststeckt, rät die Polizei, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Ringsherum verkratzt

Butzbach: Eine böse Überraschung erfuhr die Besitzerin eines VW Passat am Mittwoch (21.12.) gegen 12 Uhr. Als sie zu ihrem, in der Schlossstraße geparkten PKW zurück kam musste sie feststellen, dass das Fahrzeug ringsherum mit Kratzern versehen wurde. Die Schäden belaufen sich auf etwa 1000 Euro. Das Auto hatte die Frau gegen 7.40 Uhr vor der dortigen Schule geparkt. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Kaffeevollautomat am helllichten Tag entwendet!

Butzbach: Am Mittwoch (21.12.) entwendeten Diebe in der Butzbacher Innenstadt aus einem Büroraum einen Kaffeevollautomat und einen Milchaufschäumer. Die Räumlichkeiten in der Weiseler Straße waren zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr nicht verschlossen und nur kurzzeitig unbesetzt. Die Butzbacher Polizei, Tel.: 06033/70434010 sucht nach Zeugen. Wem fiel gestern am Vormittag eine Person in der Innenstadt oder im Bereich Bahnhof auf, die einen Kaffeeautomaten bei sich hatte? Wem wurde evtl. ein Kaffeeautomat zum Kauf angeboten.

Eigentümer von Gasflasche gesucht! Butzbach: Am Montagnachmittag (19.12.) fiel in Butzbach, im Bereich Landgrafenschloß eine männliche Person auf. Diese hantierte dort ## an einer Gasflasche bzw. leerte deren Inhalt . Die alarmierte Polizeistreife stellte die Flasche sicher. Es bestand der Verdacht, dass die Gasflasche entwendet wurde. Aus diesem Grund sucht die Butzbacher Polizei Zeugen bzw. den Eigentümer, der das Verschwinden der Flasche bisher nicht feststellte oder den Diebstahl nicht anzeigte. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach unter 06033 70434010.

Aus dem Verkehr gezogen…

Friedberg: einen 24-Jährigen Mann zogen Polizisten am Mittwoch (21.12.) aus dem Verkehr. In seinem Opel Corsa fuhr er durch die Karlsbader Straße und machte die Gesetzeshüter mit seiner unsicheren Fahrweise auf sich aufmerksam. Eine Kontrolle des Fahrers gegen 13.30 Uhr ergab Anhaltspunkte für den Genuss von Cannabis. Deshalb musste der Georgier mit zur Polizeistation, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher, da es sich augenscheinlich um eine Totalfälschung handelte. Für den Opel Corsa bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Tresor aufgebrochen und abtransportiert – Zeugen gesucht!

Reichelsheim: In ein Einfamilienhaus in der Goethestraße stiegen Einbrecher am Mittwochnachmittag (21.12.) ein. Zwischen 15.35 Uhr und 19.35 Uhr hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Auf ihrer Suche nach Diebesgut öffneten sie einen Tresor gewaltsam und nahmen Fahrzeugpapiere und Sammlermünzen im Wert von mehreren 1000 Euro mit. Einen weiteren Tresor transportierten die Einbrecher komplett ab. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Ermittler fragen: Wer hat verdächtige Personen am Mittwochnachmittag oder auch in der Zeit davon im Bereich der Goethestraße gesehen? Sind jemandem ortsfremde Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Gibt es Zeugen, die den Abtransport der Beute im genannten Zeitraum beobachten konnten? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Komplettes Fenster rausgebrochen

Karben: In ein Einfamilienhaus in Rendel stiegen von Dienstagnachmittag (20.12.) auf Mittwochmittag (21.12.) Einbrecher ein. Sie versuchten, die auf der Rückseite des Hauses in der Kurt-Schumacher-Straße gelegene Türscheibe zum Wintergarten einzuschlagen. Als dies misslang, brachen sie ein Fenster der Einliegerwohnung im Keller heraus und richteten einen Schaden von über 1000 Euro an. Im Haus fanden sie offenbar keine Beute und verschwanden unerkannt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.