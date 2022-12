Bundesautobahn 66: Sattelzug umgekippt

Frankfurt (ots) – (fue) Der 44-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF

war am Donnerstag, den 22. Dezember 2022, gegen 06.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug

auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim kam er aus bislang ungeklärter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke.

Von dort wieder abgewiesen schleuderte der Sattelzug zurück auf die Fahrbahn, wo

er auf die rechte Seite kippte und quer auf der Fahrbahn liegen blieb. Hierdurch

wurden alle drei Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen blockiert. Dies machte

eine mehrstündige (bis gegen 14.30 Uhr) Vollsperrung der Autobahn erforderlich.

Der Fahrer konnte sich unter Mithilfe von Ersthelfern aus dem Fahrerhaus

befreien und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des Sattelzuges

gestaltete sich komplex und fand unter Zuhilfenahme eines Spezialkranes statt.

Während der Sperrung wurde der Verkehr an der Ausfahrt Kelkheim abgeleitet,

staute sich jedoch in der Spitze bis auf etwa fünf Kilometer zurück.

Automatenaufbrüche in Frankfurter S-Bahnstation

Frankfurt am Main (ots) – Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht an der

S-Bahnstation Frankfurt-Taunusanlage zwei Süßwarenautomaten aufgebrochen und

erheblich beschädigt. Reisende hatten die beschädigten Automaten festgestellt

und die Bundespolizei informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die

Täter bei einem Automaten die Frontscheibe eingeschlagen hatten. Danach

entwendeten sie die gesamten Süßwaren und versuchten anschließend auch den

zweiten Automaten aufzubrechen.

Hierbei blieb es jedoch beim Versuch, da es ihnen nicht gelang den Automaten

aufzuhebeln oder die Scheibe einzuschlagen. Der Schaden an beiden Automaten kann

noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber nach einer ersten Schätzung im

hohen vierstelligen Bereich liegen. Die Bundespolizei sucht wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130145

1103 entgegen.

Hochwertige Akku-Batterien von Hanauer Bahngelände gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen –

Hanau (ots) – Unbekannte Täter haben vom Gelände der Deutschen Bahn AG in der

Auheimerstraße in Hanau einen Hochhubwagen und insgesamt 30 Akkuzellbatterien im

Gesamtwert von rund 8000 Euro entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten den

Diebstahl am Mittwochmorgen festgestellt und die Bundespolizei verständigt.

Nachdem die Beamten den Schaden vor Ort aufgenommen hatten, wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hierzu sucht die

Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachten gemacht haben, die in

Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Handydieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwochmorgen einen 40-jährigen wohnsitzlosen Mann

festgenommen, der am Dienstag (20. Dezember) im Hauptbahnhof Frankfurt einem

35-jährigen Reisenden aus Aschaffenburg das Handy gestohlen hatte. Aufgrund

einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt und

festgenommen. Das Handy, welchem dem Opfer aus der Gesäßtasche gezogen wurde,

konnten nicht mehr aufgefunden werden. Zum Verbleib des Handys wollte sich

40-Jährige nicht äußern. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens blieb der Mann in Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Frankfurt-Flughafen: Angriff mit Messer in S-Bahn – polizeilicher Schusswaffengebrauch

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Mittwochabend griff ein Mann zwei

Mitarbeiter des Prüfdienstes mit einem Messer in der S-Bahn Linie 8 in Richtung

Wiesbaden an. Die hinzugerufene Polizei überwältigte den Mann durch den Einsatz

der Schusswaffe. Dadurch wurde er schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich

verletzt.

Gegen 17:50 Uhr erhielt die Frankfurter Polizei mehrere Meldungen, wonach ein

Mann, mit einem Messer bewaffnet, Personen in der S-Bahn angreifen würde. Sodann

wurde eine Polizeistreife zum S-Bahnhof „Gateway Gardens“ entsandt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand trafen die Polizeibeamten dort auf den mit dem

Messer bewaffneten Angreifer. Im weiteren Verlauf kam es zu mindestens einer

gezielten Schussabgabe durch die Polizei. Der verletzte Angreifer wurde durch

die eingesetzten Polizisten umgehend erstversorgt und anschließend stationär im

Krankenhaus aufgenommen. Die beiden Mitarbeiter des Prüfdienstes konnten das

Krankenhaus nach ambulanter Behandlung ihrer Schnittverletzungen wieder

verlassen. Aktuell laufen die Ermittlungen zum genauen Tathergang, den

Hintergründen und der Motivlage des 27-jährigen somalischen Tatverdächtigen.

Dazu wertet die Polizei unter anderem Videoaufnahmen aus, befragt Zeugen und

untersucht die am Tatort gesicherten Spuren.

Während die Ermittlungen zum Angriff auf die beiden Mitarbeiter des Prüfdienstes

weiter im Polizeipräsidium Frankfurt geführt werden, werden die Ermittlungen zu

dem polizeilichen Schusswaffengebrauch durch ein benachbartes Polizeipräsidium

übernommen.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Diebstahl und Bedrohung

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochabend (21. Dezember 2022) kam es im Bereich

des Willy-Brandt-Platzes zu einem versuchten Taschendiebstahl. Im Anschluss

bedrohte der Tatverdächtige einen Zeugen. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Gegen 23.45 Uhr griff ein 35-Jähriger in die Jackentasche einer 58-Jährigen, als

diese eine Bekannte zum Abschied umarmte. Die Frauen bemerkten den versuchten

Diebstahl, woraufhin der Tatverdächtige zurücktrat und mit einer Gabel, die er

aus seiner Jacke hervorzog, in Richtung eines 57-jährigen anwesenden Zeugen

stach. Im Rahmen der anschließenden Flucht bedrohte der Mann den Zeugen, der die

Verfolgung aufnahm, mehrfach, unter anderem mit einem Gürtel und einer

abgebrochenen Glasflasche. Dem Zeugen gelang es, die Polizei zu verständigen,

die den Tatverdächtigen am Jürgen-Ponto-Platz festnahm. Verletzt wurde niemand.

Der wohnsitzlose Mann wurde zwecks richterlicher Vorführung in das

Polizeigewahrsam verbracht.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Exhibitionist aufgetreten

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022, gegen 22.25 Uhr,

befand sich eine 52-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle in der

Borsigallee, in Höhe des Anwesens Nummer 26. Dort zeigte sich ihr ein Mann in

schamverletzender Weise. Als er bemerkte, dass die Geschädigte ihr Smartphone

hervorholte und mit der Polizei telefonierte, flüchtete er in Richtung

Stadtmitte. Wie die Geschädigte weiterhin angab, soll der Täter bereits in den

letzten zwei Wochen mehrere Male zur gleichen Uhrzeit dort aufgetreten sein.

Täterbeschreibung:

Etwa 58 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Graue oder dunkelblonde, kurze Haare,

Brillenträger. Bekleidet mit einer grauen Baseballmütze und einer grauen

Winterjacke.

Frankfurt-Oberrad: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (fue) Unter dem Vorwand, Pflegekraft zu sein, erschlich sich

am Dienstag, den 20. Dezember 2022, gegen 11.00 Uhr, eine bislang unbekannte

Trickdiebin den Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Frau in der Wiener Straße.

Hier entwendete die Frau eine rote Geldbörse mit etwa 300 EUR Bargeld und einer

Mastercard als Inhalt

Die sich als „Maria“ ausgebende Diebin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt

und 160-165 cm groß. Schulterlange, dunkelblonde Haare, sprach mit einem

osteuropäischen Akzent. Korpulentes Erscheinungsbild.

Frankfurt-Westend: Festnahmen nach Einbruch in Lokal

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 22. Dezember 2022, gegen 02.35 Uhr,

gelang der Frankfurter Polizei die Festnahme eines 50-jährigen Mannes und seiner

45-jährigen Begleiterin. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte der

50-jährige Beschuldigte mit einem Stein die Fensterscheibe zu einem Lokal in der

Westendstraße eingeschlagen haben. Danach stieg er ein und durchsuchte die

Räumlichkeiten und die Kasse. Seine Begleiterin stand in der Zwischenzeit

„Schmiere“.

Beim Verlassen des Tatortes konnten die beiden durch die verständigte Polizei

festgenommen werden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Brand in Lokal

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen verständigten am Mittwoch, den 21. Dezember 2022,

gegen 08.50 Uhr, die Polizei über starke Rauchentwicklung aus einem Lokal in der

Paradiesgasse.

Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten dann die Mieter aus den über

dem Lokal liegenden Wohnungen evakuiert werden.

Der Brand in dem Lokal dürfte aus bislang noch unbekannter Ursache in der Küche

entstanden sein. Der entstandene Gesamtsachschaden lässt sich nach ersten

Schätzungen auf etwa 250.000 EUR beziffern, Personen wurden nicht verletzt.

Frankfurt-Bornheim: Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen in Zusammenhang mit

einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Usinger Straße.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montag, den 19. Dezember 2022, 18.00

Uhr und Dienstag, den 20. Dezember 2022, 06.30 Uhr, auf das Schulgelände vor.

Dort schlugen sie insgesamt fünf große Fensterscheiben des als Mensa genutzten

Nebengebäudes ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund

10.000 EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, die mit dieser Tat in

Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der

Rufnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.