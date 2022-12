Haiger- mit Promille hinters Steuer gesetzt

Obwohl er unter Alkoholeinfluss stand, setzte sich eine 56-Jähriger gestern Abend (21.12.2022) hinter das Steuer seines VW Polo und fuhr los. Gegen 17:45 Uhr versuchte er in der Straße „Obertor“ rückwärts in eine Parkbucht einzuparken. Hierbei streifte er einen bereits parkenden blauen Ford Fiesta an der hinteren Stoßstange. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Unfall bei der Dillenburger Polizei. Die Ordnungshüter rückten aus und bemerkten Alkoholgeruch bei dem aus Haiger stammenden Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Unfallschaden wird mit 400 Euro beziffert.

Ehringshausen: Mini gestreift

Am vergangenen Wochenende streifte ein Unbekannter einen geparkten BMW Mini. Der blaue Kleinwagen stand in der Wetzlarer Straße in Höhe der Hausnummer 1 auf dem dortigen Standstreifen am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte touchierte offenbar beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Mini One und hinterließ einen 250 Euro teuren Schaden. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und fragt: Wem ist der Unfallfahrer zwischen Freitagabend (16.12.2022), 20:00 Uhr und Sonntag (18.12.2022), 10:00 Uhr, aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben, welches offenbar aus Richtung Kölschhäuser Straße kommend in Richtung Wetzlar gefahren ist? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Behördenübergreifende Kontrollen in Wetzlar

Gemeinsam mit der Steuerfahndung des Finanzamtes Wetzlar und Beamten des Zolls durchsuchten Wetzlarer Polizisten, unterstützt von Kollegen und Kolleginnen der Bereitschaftspolizei, am 08.12.2022 mehrere Objekte im Bereich Wetzlar.

Vorausgegangen waren behördenübergreifende Ermittlungen hinsichtlich Urkundenfälschung, Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung.

Nach Hinweisen, die die Polizei bereits im Herbst 2021 erlangt hatte, klickten am 08.12.2022 die Handschellen.

Ein 22-jähriger, in Wetzlar wohnhafter Türke hatte offenbar 2019 unter falschen Personalien und unter Vorzeigen gefälschter Ausweisdokumente in Wetzlar einen Wohnsitz angemeldet, an dem er vermutlich eine Firma betreibt. In dieser Landschafts- und Gartenbaufirma beschäftigte er offensichtlich Familienmitglieder, die sich illegal in Deutschland aufhalten und meldete diese nicht bei der Rentenversicherung an.

Insgesamt durchsuchten die Beamten fünf Objekte und nahmen zwei Personen vorläufig fest, darunter der 22-Jährige. Eine dritte Person, ein 23-Jähriger aus Sinn wurde nach der Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Dieser war bereits aus vorangegangen Ermittlungen bekannt. Im August dieses Jahres hatten die Polizisten bei ihm gefälschte Dokumente sowie rund 7.400 Euro Bargeld, welches aus Schwarzarbeit hervorgegangen war, sichergestellt. Der 22-jähriger Wetzlarer musste mit zur Polizeiwache, durfte diese nach den polizeilichen Maßnahmen verlassen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Urkundenfälschung zu. Der zweite Festgenommene, bei dem es sich wohl um den Bruder des Tatverdächtigen handelt, wurde ebenfalls nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da er sich seit rund einem Jahr illegal in Deutschland aufhält, stellte er nun einen Asylantrag und wurde daher einer hessische Erstaufnahmeeinrichtung zugeführt. Die Ordnungshüter stellten mehrere gefälschte Ausweisdokumente sicher. Die Steuerfahndung leitete weiterhin Verfahren nach Verstößen gegen die Abgabenverordnung ein, der Zoll ermittelt wegen des Vorenthalten von Arbeitsendgeld. Die Ermittlungen dauern an.

Leun- Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Bereits am 09.12.2022 ereignete sich ein Spiegelunfall im Begegnungsverkehr in der Oberen Bachstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 38-Jährige war mit ihrem weißen BMW auf der „Oberen Bachstraße“ in Fahrtrichtung Ehringshausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 24 kollidierte der 5-er BMW mit dem Außenspielgel eines entgegenkommenden Autos. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden am BMW zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.