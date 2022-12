Reinigungsarbeiten nach Lkw-Brand mit auslaufenden Betriebsstoffen sind abgeschlossen; Sperrung der Landstraße in Reichensachsen ist aufgehoben

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nachdem es heute Morgen gegen 10.13 Uhr in der Ortslage von Reichensachsen bei einem Lkw aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum zu einem Brandausbruch kam, der in der Folge durch auslaufende Betriebsstoffe auch eine Sperrung der Landstraße nach sich zog, sind die Reinigungsarbeiten vor wenigen Minuten für beendet erklärt worden.

Ein Motorschaden am Turbolader des Zugfahrzeugs hatte heute Morgen dazu geführt, dass der Fahrer mit dem Baustellen-Lkw samt Anhänger beim Durchfahren der Ortslage von Reichensachsen sein Fahrzeuggespann auf einem Parkstreifen zum Halten bringen musste. Anschließend schlugen Flammen aus dem Motorraum, die z.T. von dem Fahrer selbst und im Nachgang durch die verständigten Feuerwehren, u.a. aus Reichensachsen und Langenhain, abgelöscht werden konnten.

Bei dem Zugfahrzeug, an dem durch den Brand schätzungsweise ein Schaden von einigen tausend Euro entstand, lief dann eine größere Menge an Betriebsstoffen aus, welche durch die Feuerwehr und Entsorgungsbetriebe gebunden und aufgenommen werden mussten. Dazu wurde u.a. auch eine Spezialfirma aus dem benachbarten Thüringen angefordert.

Die Reinigungsarbeiten erforderten letztlich eine komplette Sperrung der Landstraße, im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Meiereistraße, die von Beginn des Einsatzes bis etwa gegen 14.45 Uhr andauerte.

Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder gereinigt und für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Beschilderungen die auf den Gefahrenbereich hindeuten, wurden vorsorglich aufgestellt.

Bankkunde um 4-stelligen Geldbetrag betrogen; Polizei gibt Tipps zur Betrugsmasche „Falsche Bankmitarbeiter“

Eine böse Überraschung erlebte unlängst ein 82-jähriger Bankkunde aus Meinhard. Telefonbetrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, konnten den Mann dazu verleiten, sensible Online-Banking Daten herauszugeben, mit deren Hilfe die Betrüger in letzter Konsequenz Ware im Wert von 2500 Euro zu Lasten des Mannes erwerben konnten.

Angebliche Konto-Kündigung droht

Der Rentner erhielt bereits am 09. Dezember den besagten Anruf, in welchem sich die Anrufer als Mitarbeiter seines Bankinstitutes ausgaben. Die im Telefondisplay angezeigte Rufnummer entsprach dabei auch der Nummer, die der Mann in seinem Telefon für etwaige Korrespondenzen mit seiner Hausbank abgespeichert hatte. Insofern schöpfte der Mann zunächst auch keinen Verdacht.

Während des Telefonats gelang es der Frau am anderen Ende der Leitung ihr männliches Opfer zu verunsichern und zur Herausgabe von persönlichen Online-Banking Daten zu bewegen. Da dem 82-Jährigen eine Konto-Kündigung drohe, weil er es versäumt habe, eine entsprechende Klausel zeitgerecht zu unterschreiben, könne der Mann die Kündigung nur mit einer Nummer aus seinem TAN-Generator noch abwenden.

Opfer gibt TAN-Nummer heraus; Betrüger erstellen digitale „Bankkarte“

Der Rentner übermittelte daraufhin einen persönlichen TAN-Code an die Betrüger. In der Folge erstellten die Betrüger mithilfe dieses Codes dann eine „digitale“ Bankkarte, mit welcher Zahlungen per QR-Code mittels Handy abgewickelt werden können. Diese Vorgehensweise nutzen die Betrüger dann, um am vergangenen Dienstag bei einem Elektronikhandel Waren im Wert von knapp über 2500 Euro zu erwerben, was letztlich zu Lasten des Kontos des 82-jährigen Rentners ging.

Mittlerweile hat die Kripo in Eschwege in dem Fall Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Tipps zur Betrugsmasche „Falsche Bankmitarbeiter“:

Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen. Behauptungen in dem Zusammenhang wie: „Jemand hat Zugriff auf Ihr

Konto“ oder „Überweisungen müssen gesperrt werden“, oder „Konto-Schließungen müssen abgewendet werden“ o.ä. und eine Identifizierung durch PIN / TAN sei daher erforderlich stimmen nicht! Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (…sonst ist

das Geld verloren…, o.ä.). Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf

tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank (keine Wahlwiederholung). Auch vermeintlich „echt erscheinende Rufnummern“ werden teilweise

von Betrügern benutzt. Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen

Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten,

Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche

Auffahrunfall; 1 Person leicht verletzt

Am Mittwochmorgen hat ein 18-jähriger Autofahrer aus Wanfried in Eschwege einen Auffahrunfall verursacht. Der junge Mann befuhr gegen 10.40 Uhr die Straße „Schlossplatz“ aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung „Am Mühlgraben“. Etwa in Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Landgrafenschlosses musste eine dem 18-Jährigen vorausfahrende 73-jährige Frau aus Wehretal mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der 18-Jährige erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er auf den Wagen der Frau auffuhr. Nach der Kollision klagte die 73-Jährige über leichte Rückenschmerzen. Den Rettungsdienst benötigte die Fahrerin jedoch nicht. Sie wollte später selbstständig einen Arzt aufsuchen und sich untersuchen lassen. Die Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen; 1 Person leicht verletzt

Gestern Nachmittag kam es am Rondell-Hoheneiche zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 13.20 Uhr befuhren eine 28-jährige Autofahrerin aus Sontra, ein 52-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a.d.Fulda und ein 63-jähriger Autofahrer aus Maintal in der genannten Reihenfolge die Bundesstraße B7 aus Richtung Datterode kommend in Richtung Reichensachsen. Am Abzweig zur B 452 ordneten sich alle drei Verkehrsteilnehmer in die Rechtsabbiegerspur zur B 452 in Richtung Reichensachsen ein. Aufgrund des dortigen Verkehrsaufkommens musste die 28-Jährige ihre Fahrt aber verlangsamen. Der 52-Jährige im Auto dahinter erkannte dies noch rechtzeitig und verlangsamte seine Fahrt ebenfalls. Der ihm nachfolgende 63-Jährige bemerkte diesen Umstand aber offenbar zu spät und fuhr in der Folge auf den Pkw des 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug dann zudem noch auf den Wagen der Frau geschoben. Die 28-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und klagte am Unfallort über Nackenschmerzen. Eine ärztliche Versorgung der Frau an der Unfallstelle war aber nicht notwendig. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Unbekannte schmeißen Flasche auf Hausdach; Dachziegel beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Unter dem Berge“ in Eschwege. Demnach haben Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 17.00 Uhr mutwillig eine Flasche auf das Hausdach geworfen, wodurch die Ziegel des Hausdaches beschädigt wurden. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Scheibe von Eingangstür beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Eschweger Straße in Wichmannshausen haben Unbekannte an der Eingangstür zu einem Wohnkomplex offenbar mutwillig einen Schaden verursacht. Die Täter beschädigten an der Haupteingangstür des betreffenden Wohnkomplexes die mittlere Glasscheibe. Der Schaden wird hier mit 100 Euro angegeben. Die Polizei in Sontra hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ereignet haben soll sich das Ganze am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Am Mittwochvormittag befuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Großalmerode gegen 10.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Hessisch Lichtenau die Landgrafenstraße, von der Poststraße kommend, in Fahrtrichtung Fürstenhagen. Als die 66-Jährige dann verkehrsbedingt warten musste und anhielt, erkannte dies eine dahinter befindliche 48-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr auf den Pkw der 66-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Lkw`s kollidieren im Begegnungsverkehr; Schuldfrage unklar

Gestern Mittag sind die Beamten der Polizeistation in Witzenhausen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr hinzugerufen worden. Gegen 12.08 Uhr befuhr ein 50-Jähriger aus Adelebsen mit einem Lkw die Bundesstraße B 80 aus Richtung Anschlussstelle B 27 kommend in Fahrtrichtung Hohengandern. In der Gegenrichtung war ebenfalls mit einem Lkw ein 52-Jähriger aus Leinefelde-Worbis unterwegs. In einem engen Kurvenbereich kam es dann zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Entstanden ist hierbei jeweils leichter Sachschaden, der noch nicht beziffert ist. Die Schuldfrage bei dem Unfall ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Lkw in Brand geraten; Ortsdurchfahrt in Reichensachsen aktuell voll gesperrt

In der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen ist gegen 10.13 Uhr das Brennen eines Lkw gemeldet worden. Feuerwehr und Polizei haben daraufhin sofort an den Einsatzort verlegt.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege aktuell berichten, kam es bei einem Baustellen-Lkw mit Anhänger beim Befahren der Landstraße offenbar während der Fahrt zu einem technischen Defekt im Motorraum. Der verantwortliche Fahrer konnte sein Fahrzeuggespann noch auf einen Parkstreifen lenken, danach geriet der Motorraum in Flammen.

Die Flammen konnten z.T. vom Fahrer noch selbständig bekämpft werden. Weitere Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr vorgenommen. Aufgrund des Brandschadens kommt es aktuell auch zu einem vermehrten Auslaufen von Betriebsstoffen, welche durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgenommen werden müssen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann die Abschleppung des Lkw mit Anhänger erfolgen müssen.

Einsatzstelle Landstraße (Ortsdurchfahrt Reichensachsen) voll gesperrt

Aktuell ist die Ortsdurchfahrt von Reichensachsen (Einsatzort Landstraße; etwa in Höhe Haus Nummer 61) wegen den Arbeiten der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei voll gesperrt.

Es wird daher darum gebeten, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren.