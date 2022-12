Einbruch in Kindertagesstätte

Tatzeit: Dienstag, 20.12.2022, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter haben sich unberechtigt Zutritt zur Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in der Straße Zum Eselspfad in Körle verschafft. Wie genau die unbekannten Täter in die Kita gelangten ist momentan auch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Innenbereich der Kita wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin einige Wertgegenstände und Bargeld in geringer Höhe. Insgesamt entstand ein Stehlschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Täter konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Angaben zur Höhe eines möglichen Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Zeit: Montag, 19.12.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 20.12.2022, 10:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Wolfhager Straße in Fritzlar einen geparkten Pkw beschädigt. Der betroffene Pkw war im hinteren Teil des Firmengeländes, parallel zur Landstraße 3214 und somit direkt an dem dortigen Kreuzungsbereich, geparkt.

Die unbekannten Täter haben hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes zwei Dellen in die rechte Fahrzeugseite des Pkw geschlagen. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.