Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (21.12.), gegen um 19:10 Uhr, parkte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen VW Polo ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Straße „Am Kurpark“ auf Höhe der Hausnummer 2. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchte anschließend ein bisher unbekannter Fahrer vor dem Pkw des 26-Jährigen ebenfalls in eine Parklücke einzuparken. Dabei streifte der Unfallverursacher aus noch unklarer Ursache mit der rechten Fahrzeugseite den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange. Danach begab sich der Unfallverursacher in eine dortige Lokalität. Wenig später entfernte er sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (22.12.), gegen 0:25 Uhr, befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer rückwärts die Töpfergasse in Heimboldshausen. Dabei stieß er linksseitig gegen eine Grundstücksmauer und beschädigt diese. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Nach momentanem Kenntnisstand soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Mercedes Benz Sprinter gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall m. Schwerverletzten

Wildeck-Hönebach. Am Mittwoch (21.12.), gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Ford Fiesta die Thüringer Straße aus Richtung der Autobahn kommend. Zeitgleich überquerte ein 82-jähriger Fußgänger aus Wildeck die Fahrbahn von links nach rechts. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die 42-jährige Fahrerin dabei mit dem Fußgänger zusammen. Der 82-Jährige wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Gewinnspielbetrug

Vogelsbergkreis. Kurz vor Weihnachten versuchen Betrüger wieder an das Geld osthessischer Bürgerinnen und Bürger zu gelangen: Am Telefon erklären die Schwindler, dass ein naher Angehöriger für die Dauer von einem Jahr ein Abo für ein Gewinnspiel gekauft habe. Nunmehr sei es möglich, das Abo auf drei Monate zu verkürzen. Hierfür benötige man lediglich eine Einzugsermächtigung für ein Konto. Eine Frau aus dem Vogelsbergkreis glaubte den Angaben der Anrufer. Anschließend buchten die Betrüger wiederholt unerlaubt Geldbeträge ab.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, Kontodaten herausgeben, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Kennzeichendiebstahl

Grebenhain. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (21.12.), gegen 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen (22.12.), gegen 0.10 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MR 3397 eines schwarzen Corsa C. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (21.12.) in ein Schulgebäude in der Magdeburger Straße ein. Die Täter hebelten eine Außentür zum Bürotrakt auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Love-Scamming – Betrüger ergaunern hohen Geldbetrag

Fulda. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

So erging es auch einer Frau aus dem Kreis Fulda. Über mehrere Wochen hinweg baute eine vermeintlich männliche Person aus Frankreich eine Liebesbeziehung zu der Frau auf und forderte unter verschiedenen Vorwänden immer wieder höhere Geldbeträge. Die Frau glaubte den Angaben des Liebesbetrügers zunächst, bis sie schließlich den Betrug durchschaute.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

überschwänglichen Liebesbekundungen. Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun: IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Mittwoch (21.12.), zwischen 7.15 Uhr und 20.05 Uhr, in der Straße „An der Liede“ im Stadtteil Horas in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

40 Jahre Dienst: EKHK Jürgen Fröhlich feiert Jubiläum – „Ich kenne Land und Leute“

Engagiert, motiviert und eng mit der Region Hersfeld-Rotenburg verbunden: Etwa so könnte Jürgen Fröhlich beschrieben werden. Der 59-jährige Kripobeamte blickt inzwischen auf sein 40-jähriges Dienstjubiläum zurück. Dazu gratulierte Polizeipräsident Michael Tegethoff dem Leiter des Rauschgiftkommissariats recht herzlich.

Mit gerade einmal 15 Jahren hat der Hersfelder eine Lehre als Landmaschinenmechaniker bei einer ortsansässigen Firma begonnen. „Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung und einem dreiviertel Jahr als Geselle kam die Musterung“, so Fröhlich: „Ich habe mich damals für den Bundesgrenzschutz entschieden und bin hängen geblieben. Der Beruf hat mir einfach von Anfang an Spaß gemacht.“

Nach einigen Jahren wechselte Fröhlich 1991 zum Land Hessen. „Das 8. Revier in Frankfurt-Sachsenhausen war für mich ein Glückstreffer.“ Denn mit einem gut harmonierenden Team konnte der Erste Kriminalhauptkommissar einschlägige Erfahrungen im Streifendienst sammeln. Nach knapp zehn Jahren als Polizist, drückte er schließlich noch einmal die Schulbank: Auf die Fachoberschule folgte das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, bevor es für den motivierten Polizisten zurück ins 8. Revier nach Frankfurt ging.

Die nachfolgenden Jahre prägten Fröhlich. Als Ermittlungsgruppenleiter stellte er maßgeblich die Weichen im Bereich der „Mehrfach- und Intensivtäter“. Die damals gegründete Arbeitsgruppe war der Vorreiter einer heute landesweit integrierten Ermittlungsgruppe. „Das war schon eines meiner Highlights. Wir haben sehr intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet.“

Von „S“ zu „K“

Zum Jahreswechsel 2002 erfolgte für den gebürtigen Hersfelder nach mehreren Verwendungen sowie einer langjährigen Tätigkeit im Kommissariat Regionale Kriminalitätsbekämpfung (K22) in Offenbach der Wechsel von „S“ zu „K“ – also der Schutz- zur Kriminalpolizei. Und nicht nur das, denn neben dem Laufbahnwechsel ging es für Fröhlich auch in das neugegründete Polizeipräsidium Osthessen. Damit wichen stundenlange Zugfahrten, kürzeren Arbeitswegen und mehr Zeit für die Familie. „Meine langjährige Lebensgefährtin hat mir schon immer den Rücken freigehalten und mich unterstützt“, so der Kriminalbeamte dankbar.

Anfangs noch im Betrug, leitete der 59-Jährige schließlich auch in Fulda die Arbeitsgruppe „Intensivtäter“ bis er 2004 schließlich in die Regionale Kriminalinspektion nach Bad Hersfeld wechselte. „Ich kenne hier Land und Leute und fühle mich mit der Region Waldhessen sehr verbunden.“ Nach acht Jahren im K 10 (Kapital-, Brand- und Waffendelikte) und drei Jahren im K 20 (Betrugsdelikte), ging es für Fröhlich 2015 ins K 30 (Rauschgiftdelikte), dessen Leitung er drei Jahre später übernommen und bis heute inne hat. „Wir haben hier in den letzten Jahren größere Ermittlungserfolge im Bereich der Rauschgiftkriminalität erzielt und das freut mich sehr“, so der Erste Kriminalhauptkommissar, der sich nebenamtlich im Personalrat engagiert.

Nun blickt der Vollblutpolizist auf 40 prägende Dienstjahre zurück. „Manche Dinge bleiben in den Klamotten hängen.“ Und obwohl manche Einsätze beziehungsweise Erlebnisse ihn forderten, so hat der 59-Jährige nie den Spaß an seiner Arbeit verloren: „Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist etwas ganz Besonderes und einer der Gründe, warum ich den Dienst gerne mache.“ So ist auch nach vier Jahrzehnten kein bisschen Berufsfreude verloren gegangen: „Ich warte ab, was auf mich zukommt. Bin mir aber sicher, dass auch die nächsten zwei Jahre schöne Jahre werden. Denn für mich ist das ganze kein Job, sondern ein Traumberuf… und das wird er auch bis zum Schluss bleiben.“

Einbruch in Stallgebäude

Wildeck. Eine Stallung für Tiere in der Straße „Almushof“ in Obersuhl wurde in der Nacht zu Mittwoch (21.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten die Täter in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Friedewald. Am frühen Mittwochmorgen (21.12.), gegen 3 Uhr, brachen mehrere Unbekannte in einen Verkaufsraum in der Straße „Am Rötchen“ ein. Nachdem die Täter einen Zaun überklettert hatten, schlugen sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten anschließend drei Fahrräder im Gesamtwert von circa 25.000 Euro aus dem Geschäft. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch (21.12.) an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße im Stadtteil Heenes. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VU B27 bei Petersberg Marbach – Abschlussmeldung

Petersberg – Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hünfeld und ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Kalbach wurden bei einem Unfall am Donnerstag, (22.12.) leicht verletzt. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 05.55 Uhr in Petersberg-Marbach die B 27 aus Norden kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, die 23-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen in gleicher Richtung und wollte den Opel überholen. Als sich die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verjüngte, gelang es der Mercedes-Fahrerin nicht, den Überholvorgang vor der Sperrfläche abzuschließen. Sie überfuhr die Sperrfläche und gelangte in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 27-jährige VW-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit der Mercedes-Fahrerin allerdings nicht mehr vermeiden. Anschließend wurde der VW nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam im angrenzenden Graben zum Liegen. Die Mercedes-Fahrerin lenkte nach dem Zusammenstoß nach rechts, um auf den regulären Fahrstreifen zu gelangen und stieß hierbei mit dem Opel-Fahrer zusammen. Die beiden Leichtverletzten wurden in die Helios-Klinik Hünfeld und das Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.100 Euro.

Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Transporter überschlägt sich nach Zusammenstoß mit einem Pkw – drei Personen leicht verletzt

Am Mittwoch, dem 21.12.2022, gegen 20:48 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Neuenstein, Fulda in Fahrtrichtung Kassel, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld (West), ein Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Ein 38-jährige Fahrer eines Transporters aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr auf dem benannten Streckenabschnitt der BAB 7 den linken dreier Fahrstreifen. Eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw aus dem Schwalm-Eder-Kreises befuhr den mittleren Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Etwa einen Kilometer der der Anschlussstelle Bad Hersfeld (West) – in Höhe Km 359,500 – geriet der Transporter aus bisher unbekannten Ursachen auf den mittleren Fahrstreifen. Hier prallte dieser gegen den Pkw, wurde von diesem abgewiesen und überschlug sich. Der Transporter kam sodann auf dem linken und mittleren Fahrstreifen, auf den eigenen Rädern, zum Stillstand.

Der Pkw wurde infolge des Anpralles nach rechts abgewiesen, touchierte den Auflieger des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges und kam schließlich zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des Transporters sowie zwei der drei Insassen des Pkw wurden infolge des Verkehrsunfalls leicht verletzt und mittels RTW, zwecks medizinischer Versorgung und weiterer Untersuchungen, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Am Sattelauflieger, dem Transporter (Totalschaden) sowie dem Pkw (Total-schaden) entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

Eingesetzt waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zwei RTW, ein NEF und die Autobahnmeisterei Hönebach.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zunächst zu einer Fahrbahnsperrung der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Der angestaute Verkehr konnte nach ca. 45 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen dauerten ca. 2 Stunden 15 Minuten an und wurden gegen 23:15 Uhr beendet.

Die Einsatzkräfte wurden bei der Anfahrt behindert, da nicht alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten.

Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Am Mittwoch, 21.12.2022, gg. 16:26, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Feldatal mit seinem PKW Honda Civic die L 3073 aus Richtung Ulrichsteiner Kreuz kommend in Richtung Ulrichstein. Hinter ihm befand sich ein 51-jähriger aus Ulrichstein mit seinem PKW Touran. Unmittelbar, nach dem der Feldataler das Ortsschild von Ulrichstein passiert hatte, kam er in der Ohmstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Suzuki einer 23-jährigen aus Fernwald zusammen. Der Ulrichsteiner konnte seinen Touran nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen den PKW des Feldatalers. Bis auf den Ulrichsteiner wurden alle Beteiligten durch den Unfall leicht verletzt, unter anderem die beiden Mitfahrer des Feldataler, seine 12 und 33 Jahre alten Stiefsöhne sowie der Beifahrer der 23-jährigen Frau, ein 31-jähriger aus Stockhausen. Bis auf die junge Frau, die ins Klinikum nach Gießen verbracht wurde, kamen alle anderen ins nahe gelegene KKH Schotten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 22.400 EUR