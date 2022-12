Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher unterwegs,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Lessingstraße, Mittwoch, 21.12.2022, 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(jn)Einbrecher waren am Mittwochabend im Hofheimer Stadtteil Marxheim unterwegs und haben Beute in zwei Gebäuden gemacht. Zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rheingaustraße, um die Terrassentür aufzuhebeln und die Wohnräume nach Beute zu durchsuchen. Sie flüchteten unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr in der Lessingstraße. Auch hier wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld und verursachten durch ihr gewaltsames Vorgehen einen Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Eschborn, Akazienweg, Mittwoch, 21.12.2022, 10:00 Uhr bis 00:30 Uhr

(jn)In Eschborn kam es am Mittwoch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter zwischen 10:00 Uhr und 00:30 Uhr eine rückwärtige Tür auf und stahlen anschließend mehrere Ohrringe. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Missglückter Einbruch,

Eppstein, Vockenhausen, Birkenweg, Mittwoch, 21.12.2022, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Die Nachmittagsstunden des gestrigen Mittwochs nutzten unbekannte Täter für einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Eppstein. Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr betraten die Täter das Grundstück im Birkenweg im Ortsteil Vockenhausen, wo sie sich mit Hebelwerkzeugen an mehreren Fenstern sowie der Terrassentür des Wohnhauses gewaltsam zu schaffen machten. Aus bisher unbekannten Gründen brachen die Unbekannten ihre Tat ab und flüchteten vom Tatort. Was bleibt ist ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Fußgänger steigt nach Kollision mit Pkw in Bus, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Dienstag, 20.12.2022, 13:25 Uhr bis 13:35 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Auto mit einem Fußgänger, welcher sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernte und in einen Bus stieg. Zwischen 13:25 Uhr und 13:35 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann am Steuer eines Mazda die Rheingaustraße von Diedenbergen in Fahrtrichtung Hofheimer Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 51 sei dann ein etwa 20 Jahre alter, 1,70 Meter großer und dünner Mann mit brauner Haut und dunklen gelockten Haaren ohne zu schauen auf die Fahrbahn gerannt. Dabei kollidierte der Fußgänger, der weiße Kopfhörer mit Kabel trug, mit der Beifahrerseite des Fahrzeuges. Hiernach setzte der etwa 20-Jährige seinen Fußweg unbeirrt fort, querte die Fahrbahn und stieg in einen Linienbus. Der Autofahrer, an dessen Pkw ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, verständigte im Anschluss die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Schwerer Unfall nach Vorfahrtsmissachtung, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3368, Landesstraße 3039, Mittwoch, 21.12.2022, 08:05 Uhr

(jn)Infolge einer Vorfahrtsmissachtung sind am Mittwochmorgen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall bei Hofheim verletzt worden. Ein 60-jähriger VW-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um 08:05 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Hofheimer die L 3039 aus Breckenheim kommend in Fahrtrichtung Wallau und beabsichtigte, nach rechts auf die L 3368 einzubiegen. Dabei übersah der 21-Jährige bei nebeligen Witterungsverhältnissen den vorfahrtberechtigen 60-Jährigen, der auf der L 3368 in Fahrtrichtung Wallau unterwegs war. Daraufhin kam es zu einer Kollision der zwei Pkw, die anschließend beide abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Autofahrerin kollidiert mit Baum,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Mittwoch, 21.12.2022, 12:23 Uhr

(jn)Eine 50-jährige Frankfurterin ist am Mittwochmittag von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Nachdem sie von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste, wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallaufnahme folgend befuhr die Frau um 12:23 Uhr die Elly-Beinhorn-Straße von Kronberg kommend in Richtung Frankfurt, als sie kurz vor dem „Camp Phoenix“ bei Eschborn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einem am rechten Fahrbahnrand wachsenden Baum kollidierte. Infolge des Feuerwehreinsatzes und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 14:10 Uhr teilweise komplett gesperrt und das Fahrzeug abgeschleppt werden.

VW bei Unfallflucht beschädigt,

Sulzbach (Taunus), Staufenstraße, Mittwoch, 21.12.2022, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)In Sulzbach ist am Mittwochabend ein VW im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Um 18:00 Uhr war das weiße Fahrzeug in der Staufenstraße abgestellt worden. Als der Halter eine Stunde später zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an seinem Pkw feststellen. Augenscheinlich war der oder die Unfallverursacher/in beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten VW kollidiert und hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt,

Hattersheim am Main, Albert-Schweitzer-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 17:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)Etwa 5.000 Euro Sachschaden sind in der letzten Woche bei einem Unfall in Hattersheim entstanden. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sein schwarzer VW Golf am 14.12.2022 zwischen 17:00 Uhr und 23:45 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt habe, als er von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Demnach soll ein unbekannter Wagen mit der Beifahrerseite kollidiert und hiernach vom Unfallort geflüchtet sein.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 an den Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim zu wenden.