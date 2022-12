Bergstrasse

Wald-Michelbach: Spiegel beschädigt und weitergefahren

Wald-Michelbach (ots) – Am Donnerstag (22.12.), gegen 10.00 Uhr, beschädigte ein

von der Ortsmitte in Richtung Kreidacher Höhe fahrender, noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Touran, der in der Ludwigstraße, in Höhe

Hausnummer 46, am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel

beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den

Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach

unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

Bensheim: Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Bensheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Siegfriedstraße geriet am Mittwoch

(21.12.), gegen 18.15 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang über

ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und wurde dort anschließend von einem 59

Jahre alten Bewohner überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort ohne

Beute das Weite und flüchtete durch ein Fenster vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lampertheim: Einbruch in ein Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Einbrecher gelangten am Mittwochabend (21.12.), zwischen

17.30 und 22.40 Uhr, durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im

Europaring. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und

fanden Schmuck und Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim

unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Bäckerei / Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (22.12.) haben Einbrecher eine

Bäckerei in der Messeler-Park-Straße heimgesucht. Am frühen Morgen, gegen 5 Uhr,

waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen

schlugen die Täter die Scheibe der Glastür ein und verschafften sich auf diesem

Weg Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort sie nach Beute und entwendeten Bargeld aus

der Kasse. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der

Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Zwei Geschäfte im Visier Krimineller / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (21.12.) suchten bislang

unbekannte Kriminelle zwei Geschäfte in der Carlo-Mierendorff-Straße auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste zunächst

gewaltsam Zutritt in einen dortigen Werkzeugladen. Im Anschluss durchwühlten sie

mehrere Räume auf der Suche nach potentieller Beute. Ersten Ermittlungen zufolge

entwendeten sie unter anderem einen Tresor, Geld in Höhe von mehreren Tausend

Euro sowie Werkzeuge. Im Anschluss verließen sie das Geschäft und machten sich

an einem daneben befindlichen Blumenladen zu schaffen. Auch dort gelangten sie

unter Anwendung von Gewalt in die Innenräume. Schließlich erbeuteten sie hieraus

über 150 Euro Bargeld sowie mehrere elektronische Geräte, unter anderem

Mobiltelefone. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum kuriose Beobachtungen gemacht oder verdächtige

Geräusche wahrgenommen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Bei Wohnungsdurchsuchung knapp 700 Gramm Marihuana sichergestellt

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Wegen eines Verstoßes gegen das

Arzneimittelgesetz haben Beamtinnen und Beamte der Darmstädter Kriminalpolizei

mittels eines beantragtem richterlichen Beschlusses die Wohnung eines in

Verdacht geratenen 42-Jährigen durchsucht. Bereits vor einigen Wochen war das

Kommissariat 34 dem Mann im Rahmen von Ermittlungen auf die Spur gekommen. Bei

der am Mittwoch (21.12.) erfolgten Durchsuchung, stießen die Ermittlerinnen und

Ermittler auf eine Indoor-Plantage im Keller. Sie stellen im Anschluss vier

sogenannte „Grow-Zelte“, knapp 700 Gramm Marihuana und eine Schreckschusswaffe

bei dem 42 Jahre alten Tatverdächtigen sicher. Er wird sich nun wegen des

Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln in einem Strafverfahren

verantworten müssen.

Eppertshausen: Schmuck nach Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet / Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Eine Kette haben bislang Unbekannte bei einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus im Birkenweg erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten

die ungebetenen Gäste am Mittwoch (21.12.) zwischen 15 und 20.15 Uhr unter

Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume

und entwendeten schließlich eine Kette. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf über 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Seeheim-Jugenheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße rückte

am Mittwoch (21.12.) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses

auf und verschafften sich so Zutritt. Auf der Suche nach potentieller Beute

durchsuchten sie mehrere Räume. Im Anschluss entwendeten sie eine Uhr und

suchten das Weite. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt

werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei (K

21/22) sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Eppertshausen: Ertappt und Polizei alarmiert / BMW im Visier Krimineller

Eppertshausen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (22.12.) rückte ein schwarzer

BMW in der Taunusstraße in das Visier eines kriminellen Duos. Gegen 1.40 Uhr

alarmierte der Besitzer die Polizei, weil er zwei unbekannte Männer dabei

beobachtete, wie sie sich an seinem Wagen zu schaffen machten. Nach derzeitigem

Kenntnisstand versuchte das kriminelle Duo die Reifen des Wagens abzumontieren,

um diese im Anschluss mitgehen zu lassen. Offenbar wurden sie bei ihrem

kriminellen Vorhaben gestört und flüchteten. Nachdem die Polizei in Dieburg

alarmiert wurde, begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief bislang ergebnislos.

Eine genaue Personenbeschreibung zum flüchtigen Duo liegt derzeit nicht vor. Vor

diesem Hintergrund sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach

weiteren Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern geben können oder andere

verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Die

Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Zeugen und Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Roßdorf (ots) – Am Mittwoch, 21.12.2022, befuhr gegen 20:35 Uhr ein 24-jähriger

Roßdörfer mit seinem blauen Toyota die Dieburger Str. in Richtung Ortsmitte. Er

kollidierte hier eigenen Angaben zufolge mit einem Transporter, der mit

Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand hielt. Der Toyota wurde hierdurch

erheblich beschädigt. Der Roßdörfer fuhr zunächst nach Hause und verständigte

erst von dort die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte

festgestellt werden, dass der Roßdörfer unter Alkoholeinfluss stand. Das

beschädigte Fahrzeug konnte im Bereich der Dieburger Straße nicht mehr

festgestellt werden.

Daher werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können

und auch der geschädigte Fahrzeughalter gebeten, sich bei der Polizeistation in

Ober-Ramstadt unter Tel.: 06154/6330-0 zu melden.

Gross-Gerau

Nauheim: Einbruch in Motorradhandel

Nauheim (ots)

Ein Motorradhandel in der Adam-Opel-Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (22.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Oberlicht Zugang in den Verkaufsbereich des Geschäfts und suchten dort nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei ein Mobiltelefon, Kaffee und Pralinen in die Hände.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.