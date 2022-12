Angriff mit Pfefferspray

Mannheim-Schönau (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr wurde einer 63-Jährigen und einem 29-Jährigen, die zusammen in der Johann-Schütte-Straße unterwegs waren, plötzlich durch einen bislang unbekannten Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Hierbei wurden beide leicht verletzt und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 1,80 Meter groß, schlank, Tätowierung am Hals, Dunkelhäutig.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Durch Ablenkung Tasche mit hohem Bargeldbetrag gestohlen

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 wurde einem 74-Jährigen in der Tiefgarage des Hauptbahnhofs die Umhängetasche aus dem Kofferraum des Autos gestohlen. Die Trickdiebe gingen dabei arbeitsteilig vor: Einer lenkte den Geschädigten und die beiden anderen, im Fahrzeug befindlichen Personen ab, indem er nach dem Weg fragte.

In der Zeit begab sich eine zweite Person zum Kofferraum, öffnete diesen und entnahm die dort abgelegte Tasche. Darin befanden sich Medikamente, ein iPhone, eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie einem Bargeldbetrag in 2 Währungen von umgerechnet über 10.000 Euro.

Beschreibung eines Täters:

männlich, nordafrikanischer Phänotyp, 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres, führte einen Trolley mit sich, bekleidet mit dunklem Anorak, Jeans und schwarzem Mund-Nasen-Schutz (bestickt mit gelber “französischer Lilie”).

Es ist davon auszugehen, dass der Geschädigte schon beim Verstauen im Kofferraum oder sogar schon zuvor, zum Beispiel beim Hantieren mit dem Geldbeutel bei einem Zahlungsvorgang beobachtet wurde. Die Anforderung und Auswertung von Videos der Tatörtlichkeit sowie des Umfelds sind Teil der weiteren Ermittlungen.

Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die den Diebstahl oder die Ansprechsituation an dem weißen VW Golf in der Tiefgarage beobachtet haben. Möglicherweise sind auch weitere Personen in der Tiefgarage oder am Hauptbahnhof angesprochen worden, bei denen es dann aber nicht zum Diebstahl kam.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 174-3310.

Kleidercontainer angezündet

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bislang Unbekannte haben einen Altkleidercontainer in der Herzogenriedstraße nahe der Kreuzung Am Sonnengarten in Brand gesetzt, indem sie einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen hatten. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch 21.12.2022 gegen 18.30 Uhr. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621 3301-0 zu melden.