32-jähriger Mann wegen Drogenhandel in Untersuchungshaft

Autobahnkreuz Walldorf, Autobahndreieck Hockenheim, BAB 6 (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Bei einer Routinekontrolle am Dienstag 20.12.2022 gegen 15:35 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, konnten in dem Pkw des 32-Jährigen rund 390 Gramm Kokaingemisch sichergestellt werden. Die aufmerksamen Fahndungskräfte des Autobahnpolizeireviers Walldorf fanden das Rauschgift bei der Durchsuchung des Pkw in einem Versteck im Handschuhfach.

Der Tatverdächtige ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in das angrenzende Waldgebiet. Mehrmaligen Aufforderungen stehen zubleiben kam der Flüchtige nicht nach. Der Tatverdächtige konnte letzten Endes durch unterstützende Polizeibeamtinnen und -beamte festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die am Pkw des Tatverdächtigen angebrachten Kennzeichen zwar auf ihn zugelassen, aber nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den nunmehr im dringenden Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge stehenden Mann.

Der 32-jährige tunesische Tatverdächtige wurde daraufhin am Folgetag, den 21. Dezember, der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Verkehrsunfall – PM Nr. 3

B45/Sinsheim (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 gegen 09:50 Uhr auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim zu 2 Verkehrsunfällen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die B45 von Hoffenheim nach Sinsheim, als er aktuellen Ermittlungen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Als ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes auf der Gegenfahrbahn den Unfall erkannte, bremste dieser sein Fahrzeug ab, um den Verunfallten, der sich noch im Fahrzeug befand, zur Hilfe zu eilen. Durch das Abbremsen fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel auf den vorausfahrenden Mercedes.

Der verunfallte 23-Jährige konnte eigenständig sein Fahrzeug verlassen und wurde nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen eine Klinik verbracht.

Der 21-jährige Ersthelfer erlitt durch den Auffahrunfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Fahrzeuge der verletzten Fahrer mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn zwischen Sinsheim und Hoffenheim voll gesperrt werden. Die Sperrungen wurden um 11:30 Uhr aufgehoben.

Kurze Ablenkung führt zu Unfall

Oftersheim (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 gegen 14 Uhr bog eine 35-jährige Frau mit ihrem Hyundai von der Gartenstraße in den Hardtwaldring ein und beschädigte hierbei einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war die Unfallfahrerin aufgrund eines vom Beifahrersitz herabfallenden Schriftstücks kurzzeitig abgelenkt und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

In der Folge kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Dieser wurde wiederum auf einen BMW geschoben. Der Gesamtschaden aller Fahrzeuge liegt bei 30.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Mehrere Einbrüche mit Sachschaden – Zeugen gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag 22.12.2022 kam es in der Region zu mehreren Einbruchsdelikten. Bei einem Einbruch gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grundelbachstraße in Weinheim wurde ein Täter durch aufmerksame Nachbarn dabei beobachtet, wie dieser in eine Erdgeschosswohnung einstieg. Als der Unbekannte von den Zeugen ertappt wurde, ergriff er umgehend auf seinem Fahrrad die Flucht.

Die kurz darauf verständigten Streifen der Polizei konnte den Mann im Rahmen der Fahndung nicht mehr auffinden.

Der Täter wird als männlich mit dunklen lockigen Haaren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und nutzte ein dunkles Fahrrad mit Gepäckträger und neongrünen Streifen auf dem Gestell.

In Hirschberg schlug ein Unbekannter zwischen 07-14 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung im Riedweg ein. In der Wohnung durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Kommoden. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Im Zeitraum zwischen 07-20 Uhr hebelte ein Unbekannter in der Hochholzerstraße in Walldorf die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und öffnete mehrere Schränke und Schubläden, wurde offensichtlich jedoch nicht fündig und verließ den Tatort ohne Diebesgut.

Zu Beute gelangte eine unbekannte Täterschaft dagegen zwischen 20:15-20:30 Uhr in der Eichendorffstraße in Sandhausen. Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangte die Täterschaft in das Gebäude und entwendete Schmuck im hohen vierstelligen Bereich sowie rund 1.000 Euro Bargeld.

Ebenfalls in Sandhausen innerhalb des gleichen Tatzeitraums entwendeten unbekannte Täter aus einem Wohnhaus zwischen den Bächen einen 3-stelligen Bargeldbetrag. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die Wohnräume.

Die jeweils zuständigen Polizeireviere Weinheim und Wiesloch haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. An mehreren Tatorten konnten Spuren gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Tatzusammenhänge zwischen den Delikten geprüft.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 oder an das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 wenden.

Geparktes Auto beschädigt

Hirschberg (ots) – Am Mitfahrerparkplatz an der Straße Im Rott in Hirschberg kam es zwischen Montagabend und Mittwoch 21.12.2022 zu einem Unfall durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer. Dabei wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter Opel beschädigt.

Vermutlich war der Unfallverursacher aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der L541 abgekommen, die Böschung herunter und gegen das geparkte Auto gefahren. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel: 06201 1003-0 zu melden.