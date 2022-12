Widerstand endet im Gefängnis

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – Zwischen 3 Personen kam es Dienstag 20.12.2022 gegen 18:45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Tunesier, 30 und 32 Jahre alt, schlugen gemeinsam auf einen 33-jährigen Algerier ein, der zuvor versucht hatte, den Rucksack von einem der beiden Männer zu stehlen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts wurden die 3 Beteiligten durch eine Streife der Bundespolizei zur Dienststelle am Karlsruhe Hauptbahnhof gebracht.

Der 32-jährige Tatverdächtige aus Tunesien leistete bei den durchzuführenden polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Außerdem stieß er mehrfach seinen Kopf gegen eine Türe, wodurch er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde in den Unterlagen ein Vollstreckungshaftbefehl entdeckt, weshalb er im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal eingeliefert wurde.

Bei dem jüngeren der beiden Tatverdächtigen wurde festgestellt, dass er keinen legalen Aufenthalt in Deutschland begründen kann. Er stellte noch auf der Dienststelle einen Asylantrag.

Die beiden Tatverdächtigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, des unerlaubten Aufenthaltes und Beleidigung.

Gegen den Mann aus Algerien wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

Alle drei Männer waren zum Zeitpunkt der Tathandlungen alkoholisiert und hatten jeweils einen Wert von nahezu 1,0 Promille.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in ein Reihenhaus

Karlsruhe-Durlach (ots) – Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus kam es am Mittwoch 21.12.2022 in der Karlsruher Oststadt. Dort verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr über den Garten Zutritt auf ein Anwesen in der Töpperstraße.

Die Einbrecher versuchten eine Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln, was ihnen misslang. Danach schlugen sie ein Fenster zum Wintergarten ein, um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Bei ihrem Beutezug nahmen die Diebe eine Handtasche mit Geldbeutel sowie Bargeld an sich.

Über die genaue Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Streit an Tankstelle führt zu Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Autofahrern kam es am Mittwoch 21.12.2022 gegen 19:15 Uhr an einer Tankstelle in der Wolfartsweierer Straße. Wie erste polizeiliche Erkenntnisse ergeben haben, wollten beide PKW-Führer an der gleichen Zapfsäule tanken.

Nachdem ein 58-Jähriger einem bislang unbekannten Autofahrer dabei den Vortritt gelassen hatte, soll sich dieser Mann so sehr darüber geärgert haben, nach dem Vorgang rückwärts ausparken zu müssen, dass dies zu einer verbalen Streitigkeit führte.

Anschließend dürfte laut Zeugenaussagen eine handgreifliche Auseinandersetzung gefolgt haben. Der 58-jährige Mann erhielt daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht. Bei dem Versuch aus seinem Wagen auszusteigen klemmte der Unbekannte dem 58-Jährigen die Beine in der Autotür ein. Eine medizinische Behandlung vor Ort durch den Rettungswagen war nicht notwendig.

Im weiteren Verlauf flüchtete der bislang anonyme Autofahrer in unbekannte Richtung. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt ermitteln nun unter anderem wegen gefährlichen Körperverletzung und bitten unter Tel: 0721/666-3411 um Zeugenhinweise.

Bei Unfall mit Verletzten – Pkw in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zweier Pkw am Donnerstagmittag 22.12.2022 auf der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe geriet ein Fahrzeug in Brand. Die Fahrerin eines Dacia, war gegen 11.25 Uhr auf der Theodor-Heuss-Alllee in Richtung Adenauerring unterwegs. An der Einmündung der Insterburger Straße übersah sie beim abbiegen einen entgegenkommenden Mercedes.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Hierbei schleuderte der Dacia in den angrenzenden Wald. Die Frau konnte ihr Fahrzeug leicht verletzt verlassen bevor es in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Der Fahrer des Mercedes blieb wohl unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Theodor-Heuss-Allee für den Straßenverkehr bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Brand in Mehrfamilienhaus

Bruchsal (ots) – Am frühen Donnerstag 22.12.2022 brach in einem Mehrfamilienhaus in der Werner-von-Siemensstraße ein Feuer aus. Aus noch unbekannten Gründen entstand gegen 05.10 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Anwohner konnten das Gebäude nach derzeitigem Stand unversehrt verlassen.

Zwei Angehörige der Feuerwehr erlitten bei den Löscharbeiten Verletzungen. Die Höhe des Schadens liegt nach den ersten Einschätzungen bei etwa 50.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei Bruchsal haben mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.