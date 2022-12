Mannheim-Quadrate (ots) – Ein unbekannter Mann forderte am Dienstag 20.12.2022 in den K-Quadraten gegen 17:40 Uhr einen 54-jährigen Mann auf, zurück in seine Wohnung zu gehen und packte dabei den 54-Jährigen am Arm. Als sich dieser verweigerte, versuchte der Unbekannte die Armbanduhr seines Opfers abzuziehen.

Der 54-Jährige setzte sich daraufhin mit seinem Gehstock zur Wehr und rief laut um Hilfe. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Über den Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er männlich ist.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweise unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.