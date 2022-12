Saugroboter sind im Haushalt eine echte Hilfe: Sie fahren selbstständig durch den Raum, um den Boden von Staub, Tierhaaren und leichten Verschmutzungen zu befreien und dadurch für Sauberkeit zu sorgen. Was entfällt, ist das Saugen und Fegen von Hand. So hat man mehr Zeit für das Wesentliche. Das Gerät kann sogar in Abwesenheit der Bewohner saugen.

Darüber hinaus finden sich bei den Geräten einige praktische Funktionen, die jedoch abhängig vom Hersteller und dem Modell sind. Manche Saugroboter können zum Beispiel nicht nur saugen, sondern auch wischen, und zwar in einem Durchgang. Andere lassen sich programmieren, sodass die gesamte Wohnung gereinigt wird.

Doch was sollte beim Kauf der Roboter beachtet werden?

Testberichte helfen, die richtige Wahl zu treffen

Es gibt einen ganz einfachen Tipp, um sich den Kauf der Geräte spürbar zu erleichtern. Wer sich bei der riesigen Auswahl an Saugrobotern im Handel und im Internet nicht entscheiden kann, sollte sich passende Testberichte durchlesen. Zu empfehlen ist der Saugroboter-Test von Homeandsmart.de – im Internet lassen sich aber noch viele weitere Testberichte finden.

Der Vorteil an Testberichten ist, dass die Autoren die Produkte genau unter die Lupe genommen haben. Sie erstellen einzelne Kategorien, in denen die Saugroboter besser oder schlechter abschneiden. Da meist mehrere Produkte getestet werden, lassen sich zumindest die im Test genannten Saugroboter gut miteinander vergleichen. Die Leser erhalten überdies alle wichtigen Informationen, die sie über die einzelnen Saugroboter benötigen.

Wichtig ist, darauf zu achten, stets nur aktuelle Tests zu lesen. Die Produkte können weiterentwickelt werden oder sind vielleicht irgendwann nicht mehr erhältlich.

Was einen hochwertigen Saugroboter auszeichnet

Tatsächlich sind nicht alle Saugroboter so gut, wie sie auf den ersten Blick wirken. Es gibt einige Kriterien, die ein gutes Modell auf jeden Fall erfüllen sollte. Dazu gehört etwa ein hochwertiger Akku, der genug Power hat, um die gewünschten Bereiche in einem Rutsch zu reinigen. Wichtig ist auch ein systematisches Vorgehen. Eine leichte Programmierbarkeit ist entscheidend, damit der Roboter wirklich jeden Quadratzentimeter absaugt. Geräte mit Abzügen in der Qualität könnten einige Bereiche auslassen und andere dafür doppelt saugen. Vor allem die günstigsten Modelle saugen eher nach dem Zufallsprinzip.

Hochwertige Saugroboter sind ferner in der Lage, Hindernisse zu erkennen und zu umfahren. Dazu gehören nicht nur Wände im Raum, die immer an Ort und Stelle bleiben. Sondern das Gerät sollte mit seinen Sensoren auch eine schlafende Katze oder einen abgestellten Schuh wahrnehmen und selbstständig um das Hindernis herumfahren können. Wer Teppiche und einen glatten Boden in der Wohnung hat, sollte ein Modell suchen, das mit beiden Materialien zurechtkommt. Das ist leider nicht bei allen Saugern der Fall.

Weitere empfehlenswerte Eigenschaften sind der Feinstaubfilter und die App-Steuerung.

Staubsaugerroboter können immer mehr

Das Zeitalter der Technologie bringt immer neue Spielereien und technische Highlights hervor – das ist auch bei Staubsaugerrobotern nicht anders. Hier gibt es immer neue Errungenschaften, die uns staunen lassen. So gibt es echte Highend-Geräte, die mit einer Lasertechnologie arbeiten. Andere teilen den zu saugenden Raum in einzelne Zonen auf oder bringen sogar eine Kamera mit. Ob man sich damit wohlfühlt, vor allem, wenn der Saugroboter auch noch mit dem Internet verbunden ist, muss jeder selbst entscheiden.