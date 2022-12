Kaiserslautern – Nicht als liebgewonnene Tradition, sondern als Zeichen der Verbundenheit und Anerkennung wollte Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel ihren kürzlichen Besuch beim UNION-Studio für Filmkunst in der Kerststraße verstanden wissen.

Anlass waren die Auszeichnungen bei der Verleihung des Kinoprogrammpreises Rheinland-Pfalz 2022, bei denen das Lautrer Programmkino erneut in den Wettbewerbskategorien punkten konnte.

„Hierzu gratuliere ich dem Team um Ursula Simgen-Buch und Stefan Sprengart aufs Herzlichste“,

meinte die Bürgermeisterin. Auch wenn sie bisher jedes Jahr zum Überbringen ihrer Glückwünsche vorbeigekommen sei, wären diese Auszeichnungen längst keine Selbstverständlichkeit, sondern der wohlverdiente Lohn für ein herausragendes Programm und Engagement der Lautrer Kinomacher über Jahre, so Kimmel. Sie freue sich, dass das UNION-Studio für Filmkunst nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern auch landesweit immer wieder solch positive Resonanz erfährt.

Bei der Verleihung des Kinoprogrammpreises Rheinland-Pfalz hatte das UNION-Studio für Filmkunst in diesem Jahr in allen drei Kategorien „Kulturell herausragendes Filmprogramm“, „Kinder- und Jugendfilm“ sowie „Kurzfilm“ Preise aus der Hand von Kulturministerin Katharina Binz entgegen nehmen dürfen. Für sein Kinder- und Jugendfilmprogramm durfte sich das Team sogar über den Hauptpreis freuen. Auch das PROVINZ Programmkino Enkenbach wurde in allen drei genannten Kategorien ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, unsere Programmarbeit auf diese Weise gewürdigt zu sehen“,

äußerten Ursula Simgen-Buch und Stefan Sprengart als Verantwortliche der Provinz 80 Programmkino GmbH. Dank dieser Unterstützung des Landes könnten sie auch weiterhin für ihr Publikum da sein „und diesem mit dem Kulturgut Film immer wieder neue Inspirationen schenken und Horizonte öffnen“.

Einen besonderen Genuss bedeutete es für Alle, die Begegnung umrahmt von den Werken Britta Baumanns zu erleben, die im Rahmen des ersten Kaiserslauterer Fotofestes bis vor Kurzem im UNION-Studio zu sehen waren.