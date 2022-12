Karlsruhe – Ladendieb schlägt um sich, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag zog sich ein Mitarbeiter eines Supermarktes

in der Karlsruher Oststadt leichte Verletzungen zu, als er versuchte einen

flüchtenden Ladendieb zu stoppen.

Der Langfinger fiel gegen 14:45 Uhr auf, da er zahlreiche Lebensmittel in seiner

Tasche verstaute und den Markt in der Georg-Friedrich-Straße ohne zu bezahlen

verließ.

Nachdem er auf den Diebstahl angesprochen wurde, schlug der Unbekannte wohl

unvermittelt um sich und schubste den Angestellten zur Seite. Anschließend

flüchtete er über die Ludwig-Wilhelm-Straße in Richtung Durlacher Tor. Der Wert

der entwendeten Lebensmittel wird auf circa 80.00 Euro geschätzt.

Der Dieb wurde als circa 180cm groß und circa 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte

eine sportliche Figur, trug einen schwarzen Winterparka, eine schwarze Hose,

schwarze Schuhe und eine weiße Wollmütze.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann bei der Tatausführung oder bei seiner

Flucht gesehen haben. Insbesondere diejenigen Personen, die den Flüchtenden nach

der Tat offenbar noch kurzzeitig zu Fuß verfolgen konnten. Diese werden gebeten

sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/4907-0 zu

melden.

Karlsruhe – Einbrecher unterwegs in Karlsruher Stadtteilen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter versuchten am Dienstagnachmittag zwischen

16:00 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Beiertheim-Bulach

einzudringen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigten die Täter offenbar über die

Balkontüre in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung einzubrechen. Ihr Vorhaben

scheiterte jedoch vermutlich an deren Doppelverglasung. Der entstandene

Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marxzeller Straße in Rüppurr kam

es ebenfalls am Dienstagnachmittag. Dort versuchten Unbekannte zwischen 17:30

Uhr und 21:00 Uhr die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber

misslang. Danach schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein, um in das Innere

des Wohnhauses zu gelangen. Hier durchsuchten die Diebe mehrere Räume und nahmen

Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird

gebeten, sich dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer

0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in

ein Wohnhaus in der Langenbrückener Winzerstraße ein. Nach Aufhebeln des

Terrassenfensters gelangten die Täter ins Haus. Hier betraten sie alle Räume und

durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen

Diebstahl- und Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Taxifahrer von Fahrgast mit Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein noch unbekannter Täter verletzte am Mittwoch gegen 02.00

Uhr in Karlsruhe-Daxlanden einen Taxifahrer und floh anschließend.

Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen stieg ein noch Unbekannter um

01.47 Uhr am Taxistand an der Karlstraße auf Höhe der Postgalerie in ein Taxi.

Die Fahrt endete gegen 02.00 Uhr vereinbarungsgemäß an der Kreuzung Lindenallee

/ Am Anger in Daxlanden. Daraufhin griff der Verdächtige den 50-jährigen

Taxifahrer mit einem Messer an und verletzte ihn im Gesicht. Die Verletzungen

mussten schließlich in einem Krankenhaus behandelt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Täter.

Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit schwarzen

Haaren handeln. Er sei ca. 165cm groß gewesen, von kräftiger Statur und habe

eine schwarze Jacke getragen. Er führte wohl eine naturfarbene Stofftasche mit

sich.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun

Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Unbekannte überqueren Gleise vor einfahrendem Zug

Heddesheim/Hirschberg (ots) – Zwei derzeit Unbekannte überquerten in den frühen

Morgenstunden (19. Dezember) an einem Haltpunkt verbotenerweise die Gleise

Gegen 6:25 Uhr und unmittelbar vor der Einfahrt eines Regionalexpress,

überquerten zwei unbekannte Personen die Gleise an einer nicht erlaubten Stelle

in Heddesheim/Hirschberg. Der Triebfahrzeugführer musste eine Schnellbremsung

einleiten.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es zu einem Personenunfall

gekommen war, wurden die Notfallleitstellen und die Bundespolizei alarmiert.

Ein Zeuge informierte die eingesetzten Beamten darüber, dass es zu keinem

Zusammenstoß kam. Er hatte den Sachverhalt beobachtet.

Eine Fahndung nach den Personen im Nachbereich verlief erfolglos.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei immer wieder davor, Gleise an

nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Nicht selten verkürzt ein

solches Vorgehen anstelle des Weges eher die eigene Lebenszeit.

Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de

Weingarten: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 09.12.22: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in Weingarten gesucht

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, überfiel ein noch unbekannter Täter am

09. Dezember 2022 gegen 09:45 Uhr eine Tankstelle in Weingarten.

Ermittler des Raubdezernates der Kriminalpolizei Karlsruhe bitten nun um weitere

Hinweise aus der Bevölkerung. Auswertungen von Aufnahmen einer

Überwachungskamera zeigen ein Emblem oder Symbol auf der Hose des mutmaßlichen

Räubers. Offenbar befindet sich das noch unbekannte Emblem im Bereich des linken

Oberschenkels. Das Bild ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu wenden.

Östringen – Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall – Verursacher ohne Führerschein

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten kam es am

Dienstagabend auf der Landstraße 635 bei Östringen. Gegen 22:10 Uhr kollidierte

ein 33-jähriger Autofahrer mit einer ihm entgegenkommenden Autofahrerin. Bei dem

Mann besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war und

unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem besitzt er keinen gültigen

Führerschein und hat den Pkw offenbar zuvor unbefugt entwendet.

Die Frau und ihre Beifahrerin sowie der Unfallverursacher wurden

glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich durch

Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die L635 war zur Unfallaufnahme

kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bretten – Auto landet im Handyreparaturgeschäft

Karlsruhe (ots) – Beim einem Verkehrsunfall um Mittwoch gegen 00:10 Uhr landete

der BMW eines 19-Jährigen mitten in einem Handyreparaturgeschäft. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise

keine verletzt.

Der 19-Jährige hatte das Auto vor dem Handyreparaturgeschäft abgestellt und

lehnte sich durch die geöffnete Fahrertür in den Fahrgastraum und betätigte auf

diese Weise die Zündung. Unbeabsichtigt hatte er hierbei den ersten Gang

eingelegt und vergessen die Kupplung zu drücken, so dass der BMW einen Satz nach

vorne durch das Schaufenster des Ladens machte und schließlich im Verkaufsraum

landete. Der 19-Jährige wurde von dem Pkw mitgezogen und zog sich leichte

Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr schob das Auto aus dem betroffenen Laden.

Malsch – Einbruch in Schreibwarengeschäft – Polizei nimmt Täter fest

Karlsruhe (ots) – Zwei zunächst unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Malsch

ein und entwendeten dort zahlreiche Tabakwaren. Die Polizei nahm anschließend

zwei Tatverdächtige fest.

Die Ermittler gehen derzeit davon, dass zwei Täter um circa 23:30 Uhr in das

Ladengeschäft auf bislang unbekannte Weise eindrangen und im Anschluss mit dem

Diebesgut flüchteten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu,

dass gegen 01:40 Uhr die Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe zwei

Jugendliche feststellte, die beim Anblick der Beamten versuchten die Flucht zu

ergreifen. Das Duo wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Die beiden 14-

und 17- jährigen jungen Männer führten das Diebesgut in zwei Taschen mit sich

und räumten die Tat ein. Der Sachschaden am Ladengeschäft sowie der Wert der

entwendeten Tabakwaren ist derzeit noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen

werden vom Haus des Jugendrechts Karlsruhe übernommen.

Ubstadt-Weiher – Euro-Paletten entwendet und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 01:45 Uhr über Notruf,

dass sich zwei Tatverdächtige mit einem Kastenwagen Zutritt auf ein

Firmengelände in der Bahnhofstraße in Ubstadt-Weiher verschafft haben sollen.

Des Weiteren beobachtete er, wie einer der beiden Tatverdächtigen mit dem

Fahrzeug auf die K 3575 in Richtung Kronau flüchtete und der andere sich

fußläufig von der Örtlichkeit entfernte.

Offenbar brachen die Tatverdächtigen das Firmentor, welches mit einer Kette

gesichert war, auf. Im Anschluss schalteten sie das Fahrzeuglicht aus und fuhren

unbeleuchtet auf das Firmengelände. Dort hatten sie es wohl auf Euro-Paletten

abgesehen. Nachdem der Zeuge die Tatverdächtigen ansprach, ergriffen diese mit

noch offenstehendet Ladefläche und 17 eingeladenen Paletten die Flucht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten am Kreisel

der K 3575, Höhe Weiher / Stettfeld, Beschädigungen an der Leitplanke und

frische Unfallspuren fest. Die beiden tatverdächtigen Männer sowie das

unfallflüchtige Auto wurden wenig später aufgefunden. Der Fahrer des Fahrzeuges

hatte rund 0,8 Promille intus.

Unweit von der Unfallstelle stellten die Beamten zudem den Kastenwagen mit dem

Diebesgut fest.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und müssen sich nun aufgrund der

Unfallflucht und dem besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.