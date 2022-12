Mannheim/Weinheim: Ein „geglückter“ und ein im letzten Moment verhinderter Whatsapp-Betrug

Mannheim/Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 14.12.

bis Montag 19.12.2022 nahm eine bislang unbekannte Täterschaft mehrmals Kontakt

via Whatsapp zu einer 64-jährigen Frau in der Mannheimer Gartenstadt auf und gab

sich als ihr Sohn aus. Durch geschickte Konversationsführung wurde die Dame dazu

gebracht, mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten im In- und Ausland zu

tätigen. Erst nach einer Weile nahm sie selbstständig Kontakt mit ihrem

tatsächlichen Sohn auf und bemerkte den Betrug. Es entstand ein Schaden im

mittleren vierstelligen Bereich.

In Weinheim erhielt am Dienstagmittag eine 56-Jährige Nachrichten nach demselben

Modus Operandi. Hier begann die vermeintliche Tochter mit der angeblich neuen

Telefon-Nummer die Konversation via SMS, verlagerte dann aber auf Whatsapp und

bat ebenfalls um die Tätigung einer Überweisung. Da in diesem Fall zufällig die

tatsächliche Tochter ihre Mutter auf anderem Wege kontaktierte, fiel der Betrug

schnell auf und die Überweisung in Höhe von rund 1.200 Euro konnte noch

zurückgeholt werden. In beiden Fällen ermitteln die jeweils zuständigen

Polizeidienststellen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals eindringlich auch alle, ihre

jeweils älteren Verwandten und Bekannten vor dieser Masche zu warnen und

insbesondere mit Eltern und Großeltern Regeln bzw.

Rückversicherungsmöglichkeiten festzulegen für den Fall, dass wirklich einmal

die Telefon-Nummer gewechselt wird oder stellvertretend Überweisungen getätigt

werden müssen.

Weitere Infos und Tipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.pol

izei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betr

ueger-nutzen-whatsapp/

Mannheim-Waldhof: Bislang Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

Mannheim-Waldhof (ots) – Am 21.12.2022 gegen 02.00 Uhr entwendeten vermutlich

vier bislang unbekannte Täter aus einem Firmengebäude in der Carl-Reuther-Straße

mehrere Gegenstände, u.a. eine Geldkassette, eine Trinkgeldkasse sowie eine

Kaffeemaschine. Weiter öffneten sie aus einem in dem Gebäude befindlichen Shop

eines Paketzustellers diverse Kundenpakete und entwendeten ebenfalls deren

Inhalt. Zuvor hatte sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude über die

Eingangstür verschafft. Die genaue Höhe des Diebstahlsschaden kann bislang nicht

beziffert werden.

Im Zuge einer ersten Sichtung der Videoüberwachung können die Täter wie folgt

beschrieben werden:

vermutlich alle vier männlich, normale Statur, eine Person trug eine

Camouflagehose.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können oder Kunden des Paketshop, die

geschädigt sein könnten, werden gebeten sich an das Polizeirevier Sandhofen

unter Tel.: 0621/-777690 zu wenden.

Mannheim-Gartenstadt: Wohnungseinbruch- Unbekannte erbeuten Schmuckschatulle

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

verschafften sich am Dienstag zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt

in eine Wohnung im Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Narzissenweg,

indem sie das Fenster aufhebelten und darüber einstiegen. Die Unbekannten

entwendeten eine Schmuckschatullen mit bislang unbekanntem Inhalt.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Sandhofen unter 0621/-777690 zu wenden.

Mannheim: Unvermittelte Körperverletzung an 41-Jährigen durch Unbekannten – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 22.00 Uhr wartete ein 41-Jähriger am

Paradeplatz auf seine Bahn, als er von einer bislang unbekannten Person aus

einer vierköpfigen Gruppe heraus angesprochen wurde. Unvermittelt schlug ihm der

bislang Unbekannte mit der Faust ins Gesicht, wurde dann aber von den restlichen

Personen der Gruppe vor weiteren körperlichen Übergriffen auf den Geschädigten

abgehalten. Als der 41-Jährige umgehend die Polizei informierte flüchtete die

Gruppe fußläufig durch die Innenstadt bis in die R-Quadrate. Hier verlor der

Geschädigte, der der Gruppe folgte, diese aus den Augen. Eine sofortige Fahndung

blieb ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt

ca 180 cm groß

südosteuropäischer Phänotyp

jugendtypische Sprache

schwarze Jacke

schwarze Hose

schwarze Kappe

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden

unter: 0621-12580.