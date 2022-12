Schwetzingen: Phishing-Betrug über Verkaufsplattform

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Dienstagabend meldete eine

34-Jährige über eine Verkaufsplattform Interesse an einem Angebot an und schrieb

über den Chat der Plattform mit der vermeintlichen Verkäuferin. Man einigte sich

und die Geschädigte signalisierte, bestellen und bezahlen zu wollen. Die

Verkäuferin gab vor, die Bestellabwicklung direkt über die Plattform abzuwickeln

und veranlasste, dass die Interessentin zwei E-Mails bekam, die dem Anschein

nach, direkt von der Plattform kamen. Hierin wurde sie über einen Button

aufgefordert, die Bezahlung zu bestätigen und danach ihre persönlichen Bankdaten

einzugeben. Daraufhin erhielt sie noch eine vermeintliche SMS ihrer Bank, um die

dazugehörige Online-Banking-App zu bestätigen. Am selben Abend konnte die

34-Jährige zwei Überweisungen – eine im vierstelligen und eine im dreistelligen

Bereich – in ihrem Online-Banking feststellen, die sie nicht selbst getätigt

hatte. Außerdem wurde Guthaben zwischen ihren verschiedenen Konten verschoben.

Ob die Überweisungen ggf. noch von der Bank zurückgeholt werden können, stand

zum Berichtszeitraum noch nicht fest. Die Polizei warnt eindringlich davor,

gerade bei Online-Käufen vorsichtig zu sein. Wählen Sie nur Bezahlwege, die

Ihnen bereits vertraut sind. Geben Sie nie online oder am Telefon Ihre Bankdaten

zusammen mit PIN oder Passwörtern preis.

Schwetzingen: Radfahrerin wird Tasche aus Fahrradkorb entwendet

Schwetzingen (ots) – Eine 70- Jährige befuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit

ihrem Fahrrad die Marstallstraße, als ihr durch einen bislang unbekannten Täter

ein roter Stoffbeutel aus ihrem Fahrradkorb entwendet wurde. In Höhe der

Clementine-Bassermann-Straße bog sie rechts ab und musste langsam fahren, als

sie plötzlich von hinten Geräusche hörte. Beim Umdrehen sah sie, wie ein

männlicher Täter, ebenfalls auf einem Fahrrad, die Stofftasche aus dem

Fahrradkorb entwendete und damit wegfuhr. Da sie den unbekannten Täter nur noch

von hinten sah, können lediglich folgende Angaben zur Personenbeschreibung

gemacht werden:

männlich – trug grünen Parka mit Kapuze

Den Vorfall haben ein Auto- und ein Fahrradfahrer beobachten können, die die

Verfolgung aufnahmen, jedoch ohne Erfolg. Der Geldbeutel, der sich in der Tasche

befand, konnte kurze Zeit später ohne das zuvor darin befundene Bargeld

aufgefunden werden. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines dreistelligen

Betrags.

Zeugen, insbesondere auch der Auto- und der Fahrradfahrer, werden gebeten, sich

bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202-288-0

L 599; Schwetzingen: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision

L 599; Schwetzingen (ots) – Am 20.12.2022, um 19:10 Uhr alarmierte eine

37-jährige Mercedes-Fahrerin telefonisch die Polizei und teilte mit, dass sie

soeben einen Unfall hatte, bei dem sich der Unfallverursacher von der

Unfallstelle entfernte.

Die Mercedes-Fahrerin kam von der B 36 und befuhr bei Grün die L 599 in Richtung

Ketsch, als an der Kreuzung zur Mannheimer Landstraße das unfallverursachende

Fahrzeug aus Brühl kommend auf die L 599 auffuhr. Hierbei kollidierte der

bislang unbekannte Unfallverursacher mit dem Mercedes an dessen rechten vorderen

Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß verließ der bislang Unbekannte die

Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag

in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem

unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem

Verkehrsdienst zu melden unter: 0621-174 4100.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr wurden

Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem in einem Einfamilienhaus im

Akazienweg der Rauchmelder Alarm schlug und eine starke Rauchentwicklung

festgestellt wurde. Ein aufmerksamer Nachbar hatte zuvor beides wahrgenommen und

den noch in seiner Wohnung befindlichen 80-Jährigen aus der Wohnung gerettet.

Der 80-Jährige wurde leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung in ein

naheliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Aktuellen Ermittlungen zufolge entstand das Feuer in der Küche.

Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr befindet sich der Sachschaden in

sechsstelliger Höhe. Zudem ist das Einfamilienhaus durch die Rauch- und

Brandschäden zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt weiteren Ermittlungen,

die durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen worden sind.

B39, Wiesloch: Unachtsamkeit führt zum Unfall

B39, Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 23.40 Uhr kam es auf der B 39 zu einem

Unfall zwischen einer 20-jährigen Suzuki-Fahrerin und einer 52-jährigen

Skoda-Fahrerin. Beide Verkehrsteilnehmerinnen befuhren die B 39 in Fahrtrichtung

Wiesloch. Die 20- Jährige befuhr hierbei den rechten und die 52-Jährige den

linken Fahrstreifen. An der Ampelanlage B39 / L723, in Höhe der Anschlussstelle

Wiesloch / Rauenberg, bog die Suzuki-Fahrerin unvermittelt nach links ab,

vermutlich um zu wenden und übersah hierbei die neben ihr fahrende

Skoda-Fahrerin, wodurch es zu Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Suzuki gedreht und kam im Bereich der

Anschlussstelle, Abfahrt der BAB 6 von Heilbronn kommend, entgegen der

Fahrtrichtung, zum Stillstand. Der Skoda wurde nach links abgewiesen und kam auf

der Gegenfahrbahn der L 723 zur Unfallendstellung.

Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und vor

Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten an der Unfallstelle verkehrslenkende

Maßnahmen eingeleitet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Walldorf zu melden unter:

06227-358260.

Leimen: Unbekannter bricht in KFZ ein und entwendet Handtasche

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 16.30 Uhr brach ein bislang

unbekannter Täter in einen Mercedes im Graubrunnenweg ein. Er schlug mit einem

unbekannten Gegenstand die Beifahrerscheibe des PKW ein und entnahm daraus die

Handtasche, welche sich hinter dem Beifahrersitz befand.

Die Anwohnerin und Halterin des Fahrzeugs befand sich nur wenige Meter vom

Fahrzeug entfernt in ihrem Garten und wurde hierbei auf einen Mann aufmerksam,

da ihr Hund anschlug und bellte. Der bislang unbekannte Mann stand plötzlich am

Garten und fragte die Anwohnerin nach etwas Zucker. Anschließend entfernte er

sich in bislang unbekannte Richtung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich – 165 cm – helle Haut – ca. 18 oder 19 Jahre – deutsch

ohne Akzent – schwarze Jacke – schwarze Wollmütze – helle bzw.

hellgraue Arbeitshose

Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag in dreistelliger

Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und verdächtige

Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier in

Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Schönbrunn / Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllentsorgung auf Parkplatz – Zeugenaufruf

Schönbrunn / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 16.30 Uhr meldete sich

ein Passant bei der Polizei und meldete mehrere Säcke Müll, die illegal entsorgt

wurden. Die Polizeibeamten fuhren den Parkplatz Kirchel an und fanden dort

mehrere schwarze Säcke im Wald liegend. Die Müllsäcke waren gefüllt mit

Dämmwolle und anderen Gegenständen. Wann diese dort abgelegt wurden, ist aktuell

noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Eberbach zu melden unter: 06271-92100.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden leeren Tresor aus Büro eines Seniorenheims

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft

entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.2022) zwischen 21.55 Uhr

und 07.00 Uhr aus dem Büro eines Seniorenheims in der Unteren Hauptstraße einen

leeren Tresor. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Raum verschaff,

indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und über diese einstiegen, die sich an

der Gebäudeaußenseite neben einer Zutrittstür zu dem Büro befand.

Hinweise, dass die Täterschaft auch in anderen Räumen des Gebäudekomplexes

waren, ergaben sich bislang nicht.

Der Sachschaden ist bislang unklar. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der

Tresor ohne Inhalt gewesen sein.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienlich Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 06205-28600 zu

melden.

B45, Sinsheim: Verkehrsunfall – Fahrbahn wieder frei

B45, Sinsheim (ots) – Am Mittwochvormittag kam es gegen 09:50 Uhr auf der B45

zwischen Sinsheim und Hoffenheim zu zwei Verkehrsunfällen, weshalb es während

der Unfallaufnahme zu einer circa zweistündigen Straßensperrung der Fahrbahn in

beide Fahrtrichtungen kam. Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit einem Baum. Außerdem ereignete sich ein Folgeunfall am Stauanfang, bei

welchem es zu einem Auffahrunfall kam.

Die genaue Unfallursache beider Unfälle ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen. Über die Verletzungen der Unfallbeteiligten und die Höhe des

Sachschadens liegen noch keine näheren Informationen vor.

Der Streckenabschnitt ist nach den mittlerweile abgeschlossenen Bergungsarbeiten

wieder freigegeben.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Holzkohlegrill in der Wohnung – fünf Verletzte

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Zweifamilienhaus in die

Schützenstraße alarmiert.

Nach ersten Ermittlungen hatten Bewohner einen Holzkohlegrill in ihrer Wohnung

entzündet, weshalb es zu einer Kohlenmonoxid-Anreicherung kam. Hierbei erlitten

die Bewohner eine leichte Verletzung und wurden zur vorsorglichen Behandlung in

ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem

Zeitpunkt. Es entstand kein Sachschaden.

Der Polizeiposten Mühlhausen hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Grillen mit Holzkohle in Innenräumen

lebensgefährlich ist. Benutzen Sie Holzkohlegrills nie in geschlossenen Räumen.