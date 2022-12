Heidelberg-Pfaffengrund: Warnbake beschädigt, Befestigung aus dem Boden gerissen und vom Unfallort geflüchtet

Heidelberg (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr

in der Henkel-Teroson-Straße / Einmündung Eppelheimer Straße eine beschädigte

Warnbake, die nun auf dem Fahrradweg lag sowie eine aus dem Boden

herausgerissene Befestigungskonstruktion auf. Möglicherweise war ein

Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin auf der Henkel Teroson-Straße aus

Richtung Eppelheimer Straße unterwegs und wolltenach rechts abbiegen, benutzte

aber den Linksabbiegerstreifen und beging Unfallflucht. Der Unfallzeitpunkt

lässt sich nicht genau bestimmen.

Wer einen solchen Unfall an der genannten Stelle beobachtet hat, wird gebeten,

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden, Tel.: 06221 34180.

Heidelberg-Pfaffengrund: Opferstock in Kirche aufgebrochen – Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 11.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr,

wurde in der St. Marien-Kirche in Heidelberg durch einen bislang unbekannten

Täter der Opferstock aufgebrochen und das Geld entwendet. Eine Messnerin der

Kirche bemerkte am Dienstag den Kassenaufbruch und alarmierte die Polizei. Es

entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vermutlich zweistelligen Betrages.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten

sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden unter: 06221-34180.