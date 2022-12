Tod nach Sturz in der Kinscherfstraße – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Zu einem Sturz mit tragischen Folgen, kam es am vergangenen Donnerstag (15.12.2022) in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Gegen 10:15 Uhr war eine 82-jährige Frau in der Kinscherfstraße gestürzt und hatte sich hierbei Kopfverletzungen zugezogen. Vom alarmierten Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort behandelt und zunächst in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach eingeliefert. Von dort aus musste die Frau in eine Mainzer Klinik verlegt werden, wo sie am vergangenen Sonntag ihren Verletzungen erlag. Die Mainzer Kriminalpolizei führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes. Zweck des sogenannten Todesermittlungsverfahrens ist es herauszufinden, ob Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen oder ausgeschlossen werden können. Da die 82-Jährige in einem Mainzer Krankenhaus verstorben ist, werden die Ermittlungen aus der Landeshauptstadt geführt.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen des Sturzgeschehens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeinsame LKW-Kontrollen in Kirchheimbolanden

Am 20.12.22, in der Zeit von 08:00Uhr bis 13:30Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, der Verkehrsdirektion Mainz und des Zolls in Kirchheimbolanden stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf der Kontrolle des LKW-Verkehrs.

Das Fazit der knapp 5-stündigen Einsatzzeit:

Es konnten insgesamt 19 Fahrzeuge kontrolliert werden. Bei einer Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen erlangt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde in diesem Fall entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle eines LKW-Gespanns wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter muss mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Bei 7 Fahrzeugführern konnten Verstöße gegen die Sozialvorschriften, die Lenk-und Ruhezeiten, erkannt werden. Neben zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Ladungsverstößen und einem Verwarngeld, mussten die eingesetzten Kräfte noch 4 Fahrzeugführern Mängelberichte ausstellen, wonach innerhalb einer bestimmten Frist verschiedene Mängel behoben werden müssen.

Diebstahl mehrerer Tonnen Messing

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 17.12.22, 16:00Uhr, bis zum 19.12.22, 06:57Uhr, wurden von einem Firmengelände in der Ramsener Straße mehrere Tonnen Messing entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Überwinden der äußeren Toranlage Zutritt auf das Firmengelände. Dort wurde ein weiteres Tor, welchen das Diebesgut schützte, aufgebrochen. Mit einem tatorteigenen Stapler wurden mehrere Tonnen Messing in einen auf dem Firmengelände befindlichen, ebenfalls tatorteigenen, Container verladen. Im Anschuss wurde der Container mit dem Diebesgut abtransportiert. Der Wert des Diebesgut liegt im 6-stelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können oder im Tatzeitraum verdächtigte Fahrzeuge, insbesondere Großfahrzeuge, welche zum Transport von Containern geeignet sind, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Eisenberg (ots)

Am 20.12.22, in der von 07:20Uhr bis 16:50Uhr, ereignete sich in der Kerzenheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich er sich von der Unfallstelle ohne sich um den am linken Außenspiegel entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Eisenberg (ots)

Am 20.12.22. gegen 09:40Uhr, kam es im Kreisverkehr Jakob-Schiffer-Straße/Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr den benannten Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Jakob-Schiffer-Straße kommend in Fahrtrichtung Kirchstraße und erfasste hierbei eine 74-jährige Fußgängerin aus dem Donnersbergkreis, welche gerade die Kirchstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, am PKW entstand Sachschaden.