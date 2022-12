Sattelzug verliert Auflieger

A 61/Worms (ots) – Bei einem Sattelzug löste sich am 21.12.2022 gegen 10 Uhr der

Auflieger von der Zugmaschine. Es kam zum Unfall Dabei fuhr ein 39-jähriger

LKW-Fahrer zunächst mit seinem Sattelzug die A 61 in Richtung Koblenz, An der

Anschlussstelle Worms wollte er die Autobahn verlassen und auf die B 47 in

Richtung Monsheim abfahren. Im Kurvenbereich löste sich, vermutlich aufgrund

eines technischen Defekts der Sattelauflieger vom Zugfahrzeug und kollidierte

mit der linken Schutzplanke des Durchfahrtstreifens. Der Durchfahrtstreifen

musste für die Bergungsarbeiten mittels eines Kranwagens bis gegen 12 Uhr

gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Den

Schaden am Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Die Schadenshöhe

an der Schutzplanke und am Fahrbahnbelag der Ausfahrt steht noch nicht fest.

Einbrecher flüchtet

Mainz-Altstadt (ots) – Der Mitarbeiter eines Geschäftes in der

Seppel-Glückert-Passage staunte nicht schlecht, als er am Dienstagmittag einen

Einbrecher überraschte. Gegen 14:50 Uhr hatte sich der bislang unbekannte Täter

Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Geschäftes verschafft und versuchte gerade

am Tresor zu manipulieren, als er von dem Mitarbeiter entdeckt wurde. Der Täter

flüchtete hierauf durch einen Notausgang ins Freie und konnte nicht mehr

angetroffen werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

ca 1,85m groß

helle Hautfarbe

blond-brauner Vollbart

olive-grüne Jacke

Wollmütze mit orangenen Akzenten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zivilcourage im Linienbus, unbekannte Zeugin greift ein

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Dienstagmittag griff die Fahrgästin eines

Linienbusses beherzt ein und konnte so einen körperlichen Angriff auf zwei

16-jährige Mädchen unterbinden. Zwei 16-jährige Mainzerinnen befanden sich im

Bus der Linie 64 im Bereich des Heiligkreuzweges, als sich ein Mann unmittelbar

neben die beiden stellte. Plötzlich griff der Mann nach dem Handy, was eines der

Mädchen in den Händen hielt. Das Mädchen zog die Hand mit dem Handy zurück und

gleichzeitig gelang es ihrer Freundin die Hand des Mannes wegzuschieben, sodass

dieser nicht mehr an das Handy kam. Als die Mädchen sich nun an den Busfahrer

wenden wollten, schlug der Mann dem Mädchen mit der Hand gegen den Kopf und

bespuckte ihre Freundin. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte den Vorfall

beobachtet und griff hierauf ein. Sie warf den Angreifer kurzerhand aus dem

mittlerweile stehenden Bus. Nachdem die Polizei verständigt wurde und die beiden

16-Jährigen eine Täterbeschreibung abgegeben hatten, konnte der Angreifer im

Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte

sich um einen 46-jährigen Mann aus Weisnau, der sich nun wegen Körperverletzung

und versuchtem Diebstahl verantworten muss. Die couragierte Frau ist bislang

unbekannt und eine wichtige Tatzeugin. Sie wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1, unter 06131/654110 oder auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Stark alkoholisierte PKW Fahrer mitten am Tag

Mainz, Weisenau, Bretzenheim (ots) – Gleich zwei Mal sind in Mainz gestern, im

Laufe des Tages Autofahrer mit sehr hohen Promillewerten aufgefallen und mussten

am Ende ihre Führerscheine abgeben. Gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei das

Fahrzeug eines Paketdienstes im Stadtteil Weisenau gemeldet. Der Fahrer würde

rote Ampeln missachten und Schlangenlinien fahren. Bei der anschließenden

Verkehrskontrolle wies der 46-jährige Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen auf.

Nach dem Aussteigen fiel er gegen die Seitenwand seines Fahrzeuges. Dort musste

er sich dort abstützen um nicht umzufallen. Seine körperlichen Reaktionen waren

sehr verzögert. Bei einem Alkoholtest erreichte er einen Wert von 1,7 Promille.

Fast 2,7 Promille wies am Nachmittag eine 46-jährige Frau in Mainz-Bretzenheim

dann auf. Sie war gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters beim

Rückwärtsausparken zunächst gegen ein geparktes Auto gestoßen und

weitergefahren. Auf ihrem weiteren Weg vom Parkplatz prallte sie gegen ein

weiteres, geparktes Auto. Der zufällig anwesende Fahrer dieses geparkten PKW

verhinderte die Weiterfahrt der Frau, indem er den Schlüssel ihres Autos an sich

nahm. Nachdem sie aus ihrem Auto ausgestiegen war, stürzte sie zu Boden und

erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Glücklicherweise sind in beiden Fällen keine weiteren Personen zu Schaden

gekommen. Beiden Personen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen werden.

Die Schlüssel zu den Fahrzeugen wurden einbehalten und beide Führerscheine

beschlagnahmt. Die Polizei hat gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr, bzw. gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

eingeleitet.

Unfall beim Auffahren auf die Autobahn

A 61/Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und zwei

LKW kam es am 20.12.2022 gegen 16:45 Uhr auf der A 61 in Höhe der Tank- und

Rastanlage Wonngau-West. Dort beachtete ein 67-Jähriger, von der Raststätte

kommend, beim Auffahren auf die Autobahn offenbar nicht die Vorfahrt des

durchgehenden Verkehrs. Es kam zunächst zur Berührung mit dem LKW eines

46-jährigen Fahrers, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Dieser bremste so

stark, um einen Zusammenprall zu vermeiden, dass ein weiterer LKW-Fahrer

dahinter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und dem 46-Jährigen auffuhr. Es

entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen, den die Polizei in der Summe auf

ca. 5000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.