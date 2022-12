Rollerfahrer stürzt nach Fahrfehler unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Ein alkoholisierter Rollerfahrer stürzte am gestrigen Dienstag

gegen 17:45 Uhr nach einem Fahrfehler in der Nievergoltstraße. Der 58-jährige

Wormser fuhr auf gerader Stecke gegen den Bordstein einer dortigen

Verkehrs-/Mittelinsel, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Im Rahmen

der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest

schließlich 1,13 Promille. Dem 58-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung

verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine

Geldstrafe verhängt werden.