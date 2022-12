Rülzheim – brennender Briefkasten

Rülzheim (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizeiinspektion Germersheim über einen brennenden Briefasten in der Schulstraße in Rülzheim informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Briefkasten wurde ein abgebrannter Feuerwerkskörper aufgefunden. Die darin befindlichen Briefe wurden durch das Feuer teilweise vollständig verbrannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Quadfahrer flüchtet nach Unfall

Bellheim (ots)

Am Dienstagmittag befuhr ein bislang unbekannter Quadfahrer die Landstraße 539 in Richtung Bellheim. Aufgrund der fehlenden Beleuchtung wurde er von einem entgegenkommenden Autofahrer, der in die Straße „In der Fellach“ abbiegen wollte, übersehen. Es kam zu einer Kollision, nach der sich der Quadfahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Quad war in den Farben Schwarz und Orange lackiert und der geflüchtete Fahrer trug einen weißen Helm. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Jockgrim; Einbruch in Büros der Verbandsgemeindeverwaltung

Jockgrim (ots)

Jockgrim; In der Nacht auf den 19.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Bürogebäuden der Verbandsgemeinde in der „Unteren Buchstraße“. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Möbeltresor. Ein weiterer, größerer Tresor wurde in Freie gezogen und sollte mit einem in der Nähe entwendeten Anhänger abtransportiert werden. Es ist anzunehmen, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da der Tresor auf dem Parkplatz liegend zurückgelassen wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 20.000EUR