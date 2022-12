Brand im Hinterhof eines Geschäftes

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Heute am Mittwoch, dem 21.12.2002 gg. 18.13h wurden der Polizei und Feuerwehr ein Brand von vermutlich Kartonagen im Hinterhof eines Geschäftes in der Wredestraße gemeldet. Der Sachverhalt konnte von den Einsatzkräften beim Eintreffen so bestätigt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Lautsprecher seitens der Einsatzkräfte gebeten die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es kommt zur Zeit im Straßenbahn- und Busverkehr zu erheblichen Behinderungen. Ebenso müssen sich die Verkehrsteilnehmer im Moment auf Umleitungen im Innenstadtbereich einstellen. Die Brandursache steht nicht fest. Verletzt wurde Niemand. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von weiteren Anfragen bitte ich aufgrund der Einsatzlage im Moment Abstand zu nehmen,

Flucht auf gestohlenem Fahrrad

In der Nacht zum Mittwoch (21.12.2022), gegen 04:10 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung einen 25-Jährigen am Ludwigsplatz fest, welcher unter den Augen der Beamten zu Boden stürzte. Als diese anhielten, um sich nach dem Wohl des Mannes zu erkundigen, stieg er auf ein Fahrrad ergriff die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er in der Bahnhofstraße eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad in Frankenthal als gestohlen gemeldet worden war. Aufgrund dessen wurde es sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wird jetzt aufgrund des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Am gestrigen Dienstag (20.12.2022), zwischen 06:30 und 17:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße ein und entwendeten Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Seilerstraße im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Kennzeichen auf Parkplatz entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstag (20.12.2022) zwei Kennzeichen an zwei Fahrzeugen, die auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt waren. Beide Kennzeichen waren hinten an den Fahrzeugen montiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Erneut Diebstahl aus Baustelle

Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag (19.12.2022) auf Dienstag (20.12.2022) auf eine Baustelle in der Magnetbandstraße und entwendeten dort hochwertiges Werkzeug vom Baustellengelände. Das entwendete Werkzeug hatte ein Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Baustellengelände zu Diebstählen und Einbrüchen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ermittelt derzeit die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .