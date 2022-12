Brennende Müllcontainer verursachen Schäden an Schule

Am späten Dienstagabend (20.12.2022), gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Brand mehrerer Müllcontainer vor einer Schule in der Straße Im Erlich in Speyer. Durch die Hitzeentwicklung gingen mehrere Fenster des angrenzenden Schulgebäudes zu Bruch. Die Müllcontainer konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Gefahr eines Überspringens der Flammen auf das Gebäude bestand nach ersten Ermittlungen nicht. Die Ursache für die Brandentwicklung ist Gegenstand der Ermittlungen, es ist jedoch von einer mutwilligen Inbrandsetzung durch bislang unbekannte Täter auszugehen.

Wer hat das Geschehen beobachtet oder zur genannten Zeit im Bereich der Straße Im Erlich verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 20.12.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den rechten Fahrradweg der Auestraße, von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße. In Höhe eines Supermarktes wollte ein in gleicher Richtung fahrender 29-jähiger PKW-Fahrer auf den dortigen Parkplatz einbiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten, weiter geradeaus fahrenden Radfahrer. Dieser konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem Fahrrad gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Der 47-Jähige verletzte sich dabei am linken Bein und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Lackschaden an der Beifahrertür sowie am rechten Seitenspiegel in Höhe von ca. 2500EUR. Der Lenker des Rennrads wurde durch den Aufprall verbogen, Schaden ca. 200EUR.