Brandstiftung in Grundschule

Harthausen

Zu einem Schwelbrand in einem Kellerraum der Grundschule in Harthausen kam es am Dienstagmittag (20.12.2022), zwischen 12:00 und 14:40 Uhr. Bislang unbekannten Tätern gelang es zuvor, einen brennenden Gegenstand durch ein Kellerfenster der Schule zu werfen. Glücklicherweise konnte der Brand rechtzeitig entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die zum Tatzeitpunkt im Gebäude befindlichen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte blieben unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Tag wurden zwei E-Scooter-Fahrer (17 und 67 Jahre alt) erwischt, da die E-Scooter nicht über Versicherungskennzeichen verfügten. Der 67-Jährige wurde gegen 09:30 Uhr in Schifferstadt in der Burgstraße, der 17-Jährige gegen 23:45 Uhr in Mutterstadt in der Speyerer Straße kontrolliert. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. E-Scooter mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6-20 km/h dürfen nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn diese über eine Versicherungsplakette verfügen.

Beleidigung von Rettungskräften

Römerberg (ots)

Am 19.12.2022, gegen 22:45 Uhr rief ein 48-jähiger Mann mehrfach über Notruf bei der Polizei an und beschwerte sich über die Wartezeit eines angeforderten Rettungsdienstes. Bei zuvor getätigten Anrufen bei der Rettungsleitstelle beleidigte er zudem die dortigen Mitarbeiter. Er grölte zudem lautstark in der Germersheimer Straße, sodass Anwohner auf ihn aufmerksam wurden und die Polizei informierten. Als der Rettungsdienst bei dem Mann eintraf beleidigte er erneut die Rettungsdienstmitarbeiter mehrfach und zeigte sich durchgehend aggressiv. Den Mann erwarten mehrere Strafverfahren.

Polizei warnt vor bekannten Betrugsmaschen

Schifferstadt (ots)

Bereits am 19.12.2022 erhielt ein 68-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis eine WhatsApp Nachricht seiner angeblichen Tochter. Wie üblich bei der Betrugsmasche gab die vermeintliche Tochter an, dass ihr Mobiltelefon defekt sei und sie nun ein anderes Handy nutze. Aus diesem Grund hätte sich auch die Telefonnummer geändert. Da sich die vermeintliche Tochter nicht in ihr Online Banking einwählen könne und sie eine Rechnung bezahlen müsse, benötige sie Geld. Der 68-Jährige überwies ca. 2.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Da der Senior den Betrug nach der Überweisung bemerkte, konnte das überwiesene Geld durch die Bank noch rechtzeitig zurückgebucht werden. Eine 62-Jährige, ebenfalls aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, erhielt gestern eine E-Mail, welche vermeintlich von der Postbank kam. In der E-Mail wurde die Dame aufgefordert, ein neues Bankverfahren zu aktivieren und hierzu ihre Bankdaten einzugeben. Die 62-Jährige öffnete den Link und gab ihre Bankdaten preis. Am nächsten Tag stellte die Geschädigte fest, dass ca. 10.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der E-Mail um eine Mail von Betrügern handelte. Die Polizei rät: – Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. – Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. – Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüft werden. – Halten Sie vor Überweisungen mit der berechtigen Person persönlich Rücksprache. – Geben Sie im Internet keine persönlichen Daten, wie z.B. Bankdaten weiter – Wenn Sie E-Mails Ihrer Bank erhalten und aufgefordert werden, persönliche Daten preiszugeben, halten Sie persönlich Rücksprache mit der Bank.