Edesheim – Verkehrsüberwachung

Erneut wurden 10 Autofahrer mit 50 Euro verwarnt, weil sie am heutigen Morgen (21.12.2022, zwischen 06.30 Uhr und 07.30 Uhr) die derzeit bestehende Einbahnstraßenregelung im Kirchberg missachteten und die Straße entgegen der neuen Regelung befuhren. Die aktuelle Verkehrsführung musste aufgrund der derzeitigen Baustelle in der Staatsstraße eingerichtet werden. Wegen vermehrten Bürgerbeschwerden, verbunden mit Beleidigungen in Fäkalausdrücken seitens der Autofahrer, werden die Kontrollen fortgesetzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kaminbrand in Einfamilienhaus

Edenkoben (ots)

Am Dienstag, den 20.12.2022 um 19:03 Uhr, rückten die Freiwillige Feuerwehr Edenkoben und Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben zu einem Kaminbrand in der Rhodter Straße in Edenkoben aus. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Ursächlich war vermutlich die Entzündung von sog. Glanzruß, welcher sich im Kamin absetzte.