Mit 245 km/h auf nasser Fahrbahn

Kaiserslautern/A 6 und A 63 (ots) – Der Zivilstreife der Zentralen

Verkehrsdienste Kaiserslautern fiel zunächst auf der A 6 ein Pkw BMW mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 56jährige Fahrer überschritt

zwischen Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern die

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Durch das mit Mess-und

Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug wurde eine Geschwindigkeit von 156 km/h

festgestellt. Danach wechselte der Pkw auf die A 63 Richtung Mainz und

überschritt auch dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 52

km/h. Zwischen den Anschlussstellen Sembach und Winnweiler wurde er nochmal mit

183 km/h gemessen, obwohl nur 130 km/h zulässig sind. Im Verlauf dieser Fahrt

überholte er zudem noch mehrmals andere Fahrzeuge verbotswidrig rechts. Zum

Schluss fuhr der Betroffene zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und

Göllheim mit 245 km/h!!! über die regennasse A 63 bevor er von der Zivilstreife

angehalten werden konnte. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 2000,- EUR und ein

mehrmonatiges Fahrverbot|ZVD

Bissiger Hund

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag wurde die Polizei über einen

freilaufenden, bissigen Hund in der Damaschkestraße informiert. Der Hund war

zwei andere Hunde angegangen und verhielt sich auch Menschen gegenüber äußerst

aggressiv. Obwohl die zwei verletzten Hunde sofort zum Tierarzt gebracht wurden,

konnte ihnen nicht mehr geholfen werden. Verletzte Personen konnten nicht

festgestellt werden. Die eintreffenden Beamten konnten den Hund zunächst in dem

Flur eines Mehrfamilienhauses separieren. Im Anschluss gelang es dem Tier eine

Leine anzulegen und ihn anzubinden. Während die Tierrettung den Hund mit einem

Maulkorb versah und sich um den Vierbeiner kümmerte, meldete sich die Besitzerin

bei der Polizei. Sie konnte sich nicht erklären, wie der Hund aus ihrer Wohnung

entwich. Die Stadtverwaltung Kaiserslautern wurde von der Polizei über den

Vorfall informiert. |elz

Pkw fängt Feuer

Kaiserslautern (ots) – In der Mainzer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Auto

ausgebrannt. Der 46-jährige Fahrer des Wagens wollte mit seinem zwölfjährigen

Sohn gegen 16 Uhr von einem Supermarktparkplatz fahren, als plötzlich Flammen

aus dem Motorraum schlugen. Vater und Sohn verließen umgehend das Auto. Durch

Zufall war die Feuerwehr in der Nähe und konnte so den Brand zügig löschen. Es

wird vermutet, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt gewesen

sein dürfte. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens

ist noch nicht bekannt. |elz

Einbruch in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in der

Straße „Am Heiligenhäuschen“ eingebrochen. Die Bewohner waren nicht zu Hause,

als die Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr einbrachen. Als die Hausbewohner

zurückkehrten, stand die Terrassentür offen und mehrere Schränke waren

durchwühlt worden. Die Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld im höheren

vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Wem gehört die Handtasche?

Kaiserslautern (ots) – Einem mutmaßlichen Handtaschendieb ist die Polizei am

Dienstag auf die Schliche gekommen. Während einer Fußstreife kam den

Polizeibeamten ein Mann entgegen, der beim Erblicken der Polizisten sofort die

Flucht in die Glaserstraße ergriff. Die Beamten holten den 23-Jährigen ein. In

seinem Rucksack fanden sie eine schwarze Lederumhängetasche. Der Inhalt lässt

auf eine Frau als Besitzerin schließen. Der 23-jährige Mann behauptete, die

Tasche sei seiner Mutter, verstrickte sich aber nach und nach in Widersprüche.

Eine Rücksprache mit dem Vater ergab, dass die Tasche keinem Familienmitglied

gehört. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tasche gestohlen wurde. Die

Polizei sucht den Eigentümer und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz