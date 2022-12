Frankfurt-Preungesheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) – (lo) Seit dem 19.12.2022 gegen 17:00 Uhr wird die 80-jährige

Maria T. aus Frankfurt am Main – Preungesheim vermisst. Frau T. wurde zuletzt

zur angegebenen Zeit in der Ronneburgstraße gesehen. Die Vermisste leidet an

Diabetes und ist dringend auf ihre Medikamente angewiesen. Frau T. geht gerne im

Bereich Preungesheim spazieren.

Frau Maria T. kann wie folgt beschrieben werden: – ca. 150 cm groß – kurze,

weiße Haare – schlank – über die Bekleidung ist nichts bekannt

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort richten Sie bitte an die Kriminalpolizei

Frankfurt unter (069) 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt-Altstadt: Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagvormittag scheiterten eine 42-jährige Frau und

ein 27-jähriger Mann bei dem Versuch, auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt einer

33-jährigen Frau die Geldbörse aus dem Rucksack zu stehlen.

Gegen 11:45 Uhr besuchte die 33-jährige Geschädigte den Frankfurter

Weihnachtsmarkt. Zeitgleich war ein Langfinger – Duo ebenfalls auf dem

Weihnachtsmarkt auf Beutezug unterwegs. In der Annahme, unbemerkt geblieben zu

sein, entnahmen die beiden Täter die Geldbörse der 33-Jährigen aus ihrem

Rucksack und versuchten, fußläufig zu flüchten. Jedoch konnten Polizeibeamte

durch die polizeilichen Videoüberwachungsanlagen vor Ort die Tathandlung in

vollem Umfang beobachten und beide Beschuldigten festnehmen.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten und

wurden im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Höchst: Suizidversuch durch Selbstentzündung

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend übergoss sich ein junger Mann in Höchst

mit Benzin und zündete sich an. Passanten eilten ihm zur Hilfe. Er kam mit

schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen eine in Flammen stehende Person auf der

Königsteiner Straße. Beim Eintreffen der Polizei wurde der bereits gelöschte

Mann notfallmedizinisch versorgt und umgehend in eine Spezialklinik

eingeliefert. Er schwebt derzeit nicht in Lebensgefahr.

Die unverzüglich vor Ort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen ergaben

bisher, dass er sich kurz zuvor an einer nahegelegenen Tankstelle eine

Plastikflasche mit Benzin auffüllte, das Tankstellengelände dann ohne zu

bezahlen verließ und sich in der Folge mit dem Inhalt der Flasche übergoss.

Anschließend steckte er sich selbst in Brand. Die Motivation hierfür ist bislang

nicht bekannt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen in den Niederlanden wohnenden 21-Jährigen,

der am Vortag (19.12.22) im Rahmen einer Kontrolle des Zolls in einem Zug vom

Frankfurter Flughafen zum Frankfurter Hauptbahnhof aufgrund des Verdachts des

illegalen Aufenthalts festgenommen und durch die Bundespolizei in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert wurde. Die Frankfurter Polizei

setzte den 21-jährigen nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft am Vormittag

des Folgetags um 11:05 Uhr wieder auf freien Fuß.

In der Zeit, in der sich der 21-Jährige in der Obhut der Frankfurter Polizei

befand, ergaben sich keine Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung.

Frankfurt-Ostend: Einbrecher kommt nicht weit

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 46-jähriger Mann brach in der Nacht zu Mittwoch (21.

Dezember 2022) im Ostend in einen Getränkemarkt ein. Zu seinem Pech war er bei

der Tatausführung auf den Sicherheitskameras des Marktes zu sehen, was letztlich

auch zu seiner Festnahme führte.

Gegen 01:20 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über eine

Videoüberwachungsanlage einen Einbrecher, als sich dieser in der Hanauer

Landstraße gewaltsam Zugang zu einem Getränkemarkt verschaffte. Sie

verständigten sofort die Polizei, weshalb es auch nicht lange dauerte, bis

mehrere Streifenteams den Bereich umstellt hatten. Der Eindringling hatte sich

in der Zwischenzeit bereits auf das Nachbargelände eines Autohauses begeben und

versuchte nun unbemerkt auf allen Vieren hinter eine E-Ladesäule zu kriechen.

Das „Versteckspiel“ verlor er jedoch gegen die aufmerksamen Polizeibeamten, die

ihn entdeckten und widerstandslos festnahmen. Bei ihm fanden sie auch das

Diebesgut. Der 46 Jahre alte Mann führte eine mit Zigarettenpackungen gefüllte

Golftasche mit sich. Weitere Packungen konnten bei der Absuche des Fluchtweges

aufgefunden werden. Die Beamten stellten über 50 Packungen im Wert von beinahe

500 Euro sowie ein Taschenmesser als Beweismittel sicher.

Für den Festgenommenen ging es für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Den 46-Jährigen erwartet nun ein

Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Frankfurt-Bergen-Enkheim/Fechenheim: Absperrmaterial entwendet

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 20. Dezember 2022, kam es im

Bereich der Borsigallee und der Wächtersbacher Straße zum Diebstahl von

Absperrmaterial, während Mitarbeiter eines Verkehrssicherheitsdienstleisters

Arbeiten durchführten.

Zunächst konnte im Rahmen von Aufbauarbeiten gegen 15:30 Uhr in Höhe der

Borsigallee 24 ein Mann dabei beobachtet werden, wie dieser im Vorbeigehen einen

schwarzen Bakenfuß aus Hartgummi an sich nahm und mit diesem in Richtung des

dortigen Waldgebietes flüchtete. Dieser soll circa 25 bis 30 Jahre alt und von

schlanker Statur gewesen sein. Des Weiteren habe der Mann komplett schwarze

Kleidung getragen, inklusive Schal und Mütze.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es im Bereich der zur Borsigallee

angrenzenden Wächtersbacher Straße zu weiteren Diebstählen. Hierbei entwendeten

bislang unbekannte Täter abgeladenes Material zur Absicherung, wie eine

Leitbake, einen Rohrpfosten, mehrere Bakenfüße und Verkehrsschilder.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Smartphone geraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 61-jähriger Mann war am 21. Dezember 2022, gegen

02.15 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Moselstraße.

Dort stellte sich ihm ein bislang unbekannter Täter entgegen, zog ihm die offene

Jacke über den Kopf und zog so lange weiter, bis der Geschädigte zu Boden fiel

und sich dabei leicht verletzte. Eine zweite Person, die sich offensichtlich

hinter dem Geschädigten befand, zog ihm das Smartphone (Samsung Galaxy A13) aus

der Hosentasche. Bis der Geschädigte sich wieder aufgerichtet hatte, waren die

beiden Unbekannten verschwunden. Durch den Sturz erlitt der 61-Jährige eine

Schürfwunde und Prellungen.

Den vor ihm stehenden Täter beschreibt der Geschädigte wie folgt:

25-35 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Schwarze Haare, schwarzer Bart, insgesamt

dunkel gekleidet.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (lo) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Dezember 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Dezember 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Flughafen: Geldschein aus der Hand gerissen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022, gegen 03.30 Uhr,

wurde ein 20-jähriger Reisender auf dem Bürgersteig vor dem Terminal 1 von einem

Unbekannten angesprochen. Dieser fragte ihn, ob er ihm Geld wechseln könne. Als

der Geschädigte sein Portemonnaie hervorholte und daraus einen 50-Euroschein

zog, entriss ihm der Täter den Schein und flüchtete in Richtung der

S-Bahnstation. Nachdem ihm der Geschädigte und ein Zeuge folgten, bedrohte er

die beiden Männer mit einem Messer.

Täterbeschreibung: Etwa 28 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurzer Vollbart und

schwarze Haare. Trug eine blaue Jacke und einen schwarzen Stone Island Pullover.

Frankfurt – Westend: Trickbetrüger auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstag, den 08. Dezember 2022 erschien eine

94-jährige Frau bei der Polizei und schilderte folgenden Sachverhalt:

Die Frau erhielt einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich als

gewerbliche Schmuckankäuferin ausgab. Sie bot dem potentiellen Opfer ein

persönliches Treffen an, in dessen Rahmen sie den Schmuck der Frau in

Augenschein nehmen wollte. Die Geschädigte zögerte zwar, vereinbarte aber dann

doch einen Termin mit der vermeintlichen Ankäuferin ihn ihrer Wohnung im

Frankfurter Stadtteil Westend. Während des Termins breitete die 94-Jährige ihren

Schmuck zur Begutachtung durch die Interessentin auf dem Wohnzimmertisch aus.

Die Ankäuferin erklärte ihr, dass der Schmuck nicht sehr wertvoll sei und begab

sich in den Flur der Wohnung. Sie schaute sich verschiedene Teppiche und einen

an der Garderobe hängenden Pelzmantel an. Obwohl die Geschädigte zunächst 300

Euro für den Mantel haben wollte, ließ sie sich auf einen Verkauf für 100 Euro

ein. Als die Ankäuferin die Wohnung mit dem Mantel verlassen hatte, bemerkte die

Geschädigte, dass auch ihr auf dem Wohnzimmertisch ausgebreiteter Schmuck weg

war. Es handelte sich dabei überwiegend um Goldschmuck, unter anderem eine

Halskette, Goldringe und eine Armbanduhr.

Am 15.12.2022 kontaktierte die weibliche Person die Geschädigte erneut per

Telefon. Dieses Mal gab sie sich als Mitarbeiterin eines Auktionshauses aus. Mit

dem Ziel, sich die Teppiche in der Wohnung der Frau anzuschauen, wurde erneut

ein Termin für denselben Tag vereinbart. Die 94-Jährige informierte darüber die

Polizei, die sich verdeckt sowohl vor dem Wohnhaus, als auch in der Wohnung der

Frau positionierte. Am späten Nachmittag erschienen eine 29 Jahre alte Frau und

ein 30-jähriger Mann zu dem vereinbarten Termin in der Wohnung der Frau,

begutachteten die Teppiche und schlugen vor, dass diese gereinigt und durch das

Auktionshaus verkauft würden. Danach erhielte die 94-Jährige das Geld. Statt des

avisierten Teppichhandels erfolgte dann die Festnahme der beiden Tatverdächtigen

durch die bis dahin im Nebenraum wartenden Polizeibeamten. Im Rahmen der

anschließenden Durchsuchungen der gemeinsamen Wohnung der beiden 29 und 30 Jahre

alten Tatverdächtigen sowie der Geschäftsräume des Auktionshauses wurden keine

weiteren relevanten Gegenstände aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurden die beiden wieder entlassen. Der entwendete Schmuck der Dame

bleibt weiterhin verschwunden.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Diebstahls und des

versuchten Trickbetrugs verantworten.

Küchenbrand in Sachsenhausen

Frankfurt am Main (ots)

Sachsenhausen

(tka) Gegen 09:00 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Frankfurt nach Sachsenhausen in die Paradiesgasse alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten drang schwarzer Rauch aus den Fenstern im 1. OG und 2. OG. Eine Menschenrettung wurde umgehend durch Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Eine Familie mit vier 4 Kindern wurden aus der Dachgeschosswohnung gerettet und durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte im EG in einer Küche in einem Gastronomiebetrieb lokalisiert und zügig gelöscht werden. Zur Entrauchung des Gebäudes wurden mehrere Lüfter eingesetzt. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und ca. 50 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 11:00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250000 EUR geschätzt.