Fenster aufgehebelt

Hüttenberg: Durch ein Fenster im Erdgeschoss, gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Hörnsheim. Zwischen Sonntag (18.12.) gegen 11 Uhr und Dienstag (20.12.) gegen 10.45 Uhr hebelten die Täter das Fenster auf und suchten in der Wohnung nach Schmuck und Bargeld. Ob sie fündig wurden, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/9180 bittet um Hinweise von Zeugen.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet I

Aßlar: Ein abgerissener Außenspiegel ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend (17.12.) in der Europastraße. Die Fahrerin eines VW Golf befand sich gegen 20.15 Uhr auf dem Weg in Richtung Großaltenstädter Straße. In Höhe einer Gaststätte, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug den VW und verursachte die Beschädigungen. Der Fahrer des PKW flüchtete vom Unfallort und ließ die 36-Jährige mit dem Schaden von ca. 500 Euro zurück. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelte es sich offenbar um einen silberfarbenen PKW. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 06441/9180 an die Polizei in Wetzlar zu wenden.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet II

Wetzlar: Einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der „Hohe Straße“ zwischen Mittwochabend (14.12.) und Donnerstagmittag (15.12.). Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, nachdem er einen am Fahrbahnrand, kurz hinter der Bushaltestelle „Schwalbengraben“, geparkten weißen VW-Kombi touchierte. Der Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Die Polizei in Wetzlar ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise unter Tel.: 06441/9180.

Festnahme nach Einschlagen eines Fensters

Wetzlar: Mit einem Spaten aus dem Gartenhäuschen, schlug ein Mann am Mittwoch (21.12.) gegen 1.10 Uhr das Küchenfenster eines Hauses in der Straße „Am Feldkreuz“ ein. Das Klirren der Scheiben verursachte Lärm, so dass die anwesenden Bewohner aufschreckten und nachsahen, woher dieser kam. Sie entdeckten den verwirrt wirkenden Mann, der noch nicht ins Haus eingestiegen war und, aufgrund seiner Entdeckung, in Richtung Feld flüchtete. Die alarmierte Polizei nahm den Übeltäter kurz darauf fest. Es handelt sich um einen 23-Jährigen Wohnsitzlosen aus Eritrea, der den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Gegen ihn wird nun wegen Verdacht des Wohnungseinbruchs, der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Mit dem Erschleichen von Leistungen ist der 23-Jährige bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund eines deswegen vorliegenden Haftbefehls übergaben ihn die Gesetzeshüter in die Hände der Justiz und lieferten ihn in eine Vollzugsanstalt ein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/9180 entgegen.

Einbrecher ohne Beute

Mittenaar: In ein Haus in Offenbach stiegen von Montag auf Dienstag Einbrecher ein. In der Zeit von Montag (19.12.) gegen 17.30 Uhr und Dienstagnachmittag (20.12.) gegen 16.45 Uhr hebelten die Täter eine Kellertür des Hauses in der Bürgerhausstraße auf und gelangten so ins Gebäude. Im Erdgeschoss öffneten sie Schränke und Behältnisse, suchten nach Beute, fanden aber offenbar nichts und verschwanden wieder. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden. Die Polizei in Herborn, Tel.: 02772 4705-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Zeugen gesucht nach Zigarettendiebstahl in Discounter

Haiger: Zigaretten erbeuteten Diebe aus der Filiale eines Discounters in der Straße „Lohwiese“ am Dienstag (20.12.). Gegen 16.45 Uhr fiel einer Mitarbeiterin auf, dass aus dem, an den Laden angrenzenden Lager, etwa 80 Stangen Zigaretten entwendet wurden. Die Diebe hatten sich zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr offenbar unbemerkt Zugang zum Lager verschafft. Dort hebelten sie den Schrank mit den Tabakwaren auf und nahmen die Ware an sich. Durch ein Fenster flohen sie unerkannt, mitsamt der Beute im Wert von mehreren 1000 Euro, vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und fragt: Wem sind am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr Personen in der Filiale des Discounters in der „Lohwiese“ aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise im Bereich des Rolltors zum Lager aufhielten? Gibt es Zeugen, die das Betreten des Lagers von Personen im genannten Zeitraum beobachtet haben? Hat jemand darüber hinaus im besagten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Laden gemacht? Wurden die Diebe beim Aussteigen aus dem Fenster des Ladens gesehen? Gibt es Zeugen, die den Abtransport der 80 Stangen Zigaretten beobachtet haben und Hinweise zu Tätern und deren genutzten Fahrzeugen geben können? Hinweise an die Polizei Dillenburg, Tel.: 02771/907-0