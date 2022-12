Wildunfall

Am heutigen Mittwochmorgen kollidierte ein 40-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh, als er gegen 05.50 Uhr auf der Landesstraße L 3244 von Niederdünzebach in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Pkw wird auf 1000 Euro beziffert.

Unfall Höhe Zulassungsstelle; 1 Person leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf um kurz nach 15.00 Uhr vom Parkplatz der Zulassungsstelle in Eschwege verbotswidrig nach links in die Bahnhofstraße aufgefahren, um auf der Bahnhofstraße weiter in Richtung Schillerstraße zu fahren. Beim Überqueren der Fahrstreifen der Bahnhofstraße übersah der 38-Jährige dann eine bevorrechtigte 19-jährige Autofahrerin aus Meinhard, die auf der Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Stadtbahnhof unterwegs war. Die beide Fahrzeuge kollidierten schließlich im Frontbereich und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Die 19-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und nach ihrer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden zunächst auf dem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Die Schäden an den Autos sind noch nicht abschließend beziffert. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zum Abbinden von auslaufen Betriebsstoffen im Einsatz.

Auffahrunfall; Schaden 620 Euro

Zu einem Auffahrunfall im Bereich der Herkuleskreuzung in Eschwege kam es am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Meinhard befuhr die Straße „Wolfsgraben“ und wollte später die Herkuleskreuzung geradeaus in Richtung Augustastraße überqueren. Zu dem Auffahrunfall kam es, da der 78-Jährige im Kreuzungsbereich Wolfsgraben/Reichensächser Straße auf den vor ihm an der roten Ampel haltenden Pkw eines 23-Jährigen aus dem Ringgau auffuhr. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von 120 Euro am Auto des Verursachers. Der Wagen des 23-Jährigen wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben von einem abgestellten Lkw auf der Baustelle Talbrücke „Lindenau“ bei Sontra Lindenau eine hochwertige Trennschleifmaschine der Marke Stihl im Wert von 1000 Euro geklaut. Dazu öffneten die Täter die Plane und gelangten so an die Ladefläche, wo die Arbeitsmaschine abgestellt war. Festgestellt wurde der Diebstahl am gestrigen Dienstag gegen 11.15 Uhr. Die Tatzeit kann allerdings bis Monatsanfang zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sofa gerät in Brand; 3 Personen mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus

Polizei und Feuerwehr sind am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 03.00 Uhr nach Großalmerode-Rommerode ausgerückt, nachdem sie über einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kenntnis gesetzt worden waren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist in der Erdgeschoßwohnung des betreffenden Gebäudes in der Straße „Zeche Marie“ aus noch nicht näher bekannter Ursache ein Sofa in Brand geraten. Das Feuer breitete sich dann in der Folge auch im Wohnbereich des EG aus. Die Bewohner konnten allesamt eigenständig das Gebäude verlassen, 3 Bewohner sind wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in die umliegenden Krankenhäuser verbracht worden. Der Schaden an dem Gebäude, welches aktuell nicht bewohnbar ist, beziffert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Großalmerode und Rommerode. Die Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kripo werden heute im Laufe des Tages die Ermittlungen zur Brandursache am Brandort aufnehmen.

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 41-Jährigen aus Hessisch Lichtenau und ihrem aus Lich stammenden 35-jährigen Freund, beide offenbar in alkoholisiertem Zustand, kam es am Dienstagabend in Hessisch Lichtenau. Die Polizei wurde gegen 21.40 Uhr über den eskalierenden Streit verständigt, in deren Verlauf der 35-Jährige seine Lebensgefährtin nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau erlitt dabei auch Verletzungen im Gesichtsbereich, so dass die Beamten letztlich den Rettungsdienst hinzuzogen, der die 41-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei in Hessisch Lichtenau führt in der Folge nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen Aggressor.