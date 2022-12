Unfall mit verletzten Personen auf der L 3073 bei Ulrichstein

Auf der Landesstraße 3073 bei Ulrichstein kam es heute um 16.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem der Unfallfahrzeuge. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt. Eine schwangere Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gießen geflogen werden. Die L 3073 ist voll gesperrt. Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Tann. Am Dienstag (20.12.), gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Geisa mit ihrem VW Polo die Marktstraße. Als sie in Höhe der Hausnummer 12 verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein silberfarbenes Fahrzeug von hinten auf. Anschließend fuhr der Pkw Kombi mit polnischen Kennzeichen, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, davon. Am VW Polo entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise an die Polizeistation Hilders unter 06681/96120.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfall

Heringen. Am Dienstag (20.12.), um 18.15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Heringen mit einem Renault Megan Scenic die Kreisstraße 3 aus Widdershausen in Richtung Wölfershausen. Der Renault kam auf der Geraden aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzleitplanke mit der Fahrerseite. Die Tür des Fahrzeugs verkeilte sich so in der Schutzleitplanke, dass ein Stück von der Fahrertür abgerissen wurde und an der Schutzplanke festhing. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Wildeck-Richelsdorf. Am Dienstag (20.12.), gegen 22.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Wildeck die L 3250 aus Nentershausen kommend in Richtung Wildeck-Richelsdorf. Die Fahrzeugführerin verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen. Eine 50-jährige VW-Kombi-Fahrerin aus Rotenburg befuhr am Dienstag (20.12.), gegen 11.20 Uhr, die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Hier ordnete sie sich nach aktuellen Erkenntnissen auf die dort befindliche Linksabbiegespur in Richtung der Straße „Zur Wasserburg“ ein. Auf der Linksabbiegerspur lag ein Eisenteil, welches sie überfuhr. Dabei verkantete sich das Eisenteil und beschädigte den Unterboden sowie die vordere Stoßstange. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Verlierer der Eisenstange ist derzeit unbekannt. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (19.12.), in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Industriestraße in Rotenburg in Richtung Einmündung „Hinter der Landwehr“. Dabei kam der Verursacher auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts ab und prallte gegen einen Zaun. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.12.), zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, zerstörten Unbekannte eine Scheibe eines schwarzen Porsche Macan S und entwendeten aus dem Pkw eine Handtasche samt noch unbekanntem Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. An dem Auto, das zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße „Alter Kirchweg“ abgestellt war, entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HH-MX 3303 eines schwarzen VW Golf stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend (15.12.) und Dienstagnachmittag (20.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz unterhalb einer Brücke in der Landecker Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (21.12.) hebelten Unbekannte an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Gartenhütten

Alsfeld. Zwischen Sonntagvormittag (18.12.) und Dienstagvormittag (20.12.) versuchten Unbekannte in einer Kleingartensiedlung in der Straße „An den Hohlgärten“ fünf Gartenlauben aufzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Hütten zu betreten. Es entstand allerdings Gesamtsachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kirtorf. Ein Vereinsheim in der Straße „Am Hohen Rain“ wurde in der Zeit von Montag (12.12.) bis Montag (19.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke im Gesamtwert von rund 100 Euro stahlen. Es entstand zudem Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld. Unbekannte brachen am Dienstagabend (20.12.), zwischen 18.15 Uhr und 20 Uhr, zwei Holzschuppen eines Einfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße auf. Anschließend versuchten die Einbrecher ein Fenster des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Als die Hausbewohner vor Ort eintrafen, wurden die Täter vermutlich gestört und ließen von ihrem weiteren Tatvorhaben ab. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de