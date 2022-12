Einbrecher überrascht und verscheucht, Beselich-Heckholzhausen, Steinbacher Weg, Dienstag, 20.12.2022, 18:10 Uhr

(wie) In Heckholzhausen hat am Dienstagabend ein Mann Einbrecher in seiner Wohnung überrascht und so verscheucht. Mehrere unbekannte Täter hatten die Tür zur Wohnung im Steinbacher Weg gewaltsam geöffnet. Als der 65-Jährige zu seinem Haus kam, bemerkte er einen weißen Kastenwagen, der unmittelbar in der Nähe zu dem Gebäude abgestellt war. Auf ein Hupen des Kastenwagens kamen mehrere Männer aus dem Haus gelaufen und drückten den 65-Jährigen im Hausflur zur Seite. Die Einbrecher sprangen in das Fahrzeug und flohen. Am Haus waren mehrere Fahrräder aus dem Inneren zum Abtransport bereitgestellt. Weitere Fahrräder hatten die Täter offenbar schon verladen. Zudem waren Wertgegenstände wie Uhren und Messer entwendet worden. Die Polizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und fahndete nach dem Kastenwagen. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Wohnhaus in Bad Camberg aufgebrochen, Bad Camberg, Dillenberger Straße, Dienstag, 20.12.2022, 06:45 Uhr bis 22:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben am Dienstag ein Wohnhaus in Bad Camberg aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Die Unbekannten hebelten gewaltsam eine Terrassentür an dem Gebäude in der Dillenberger Straße auf. So gelangten sie in das Innere, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen verschwanden die Einbrecher anschließend mit mehreren Geschenken aus einem selbstgemachten Adventskalender. Der verursachte Sachschaden war so um ein vielfaches höher als der Wert der Beute. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu dem Einbruch.

Dieb bedroht Ladendetektiv,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 20.12.2022, 17:00 Uhr

(wie) Ein Ladendieb bedrohte einen Detektiv am Dienstag massiv, nachdem er beim Klauen erwischt worden war. Der Ladendetektiv war von Mitarbeiterinnen des Kaufhauses in der Werner-Senger-Straße auf den Dieb aufmerksam gemacht worden. Der 28-Jährige wollte zunächst fliehen, blieb dann aber doch stehen. Allerdings bedrohte er den Detektiv massiv mit dem Tode. Trotzdem konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einem Platzverweis belegt und entlassen. Die Strafanzeigen wurden aufgenommen.

Autoreifen zerstochen,

Limburg, Bodelschwinghstraße, Dienstag, 20.12.2022, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben am Dienstag in Limburg die Reifen zweier PKW zerstochen. Ein 41-Jähriger verständigte am Dienstagabend die Polizei, da er an zwei Fahrzeugen in der Bodelschwinghstraße zerstochene Reifen entdeckt hatte. Unbekannte hatten zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und die Reifen an einem grauen Peugeot 206 und einem grauen VW Golf zerstochen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Betrunkener ohne Führerschein verursacht Frontalzusammenstoß, Hadamar, Bundesstraße 54, Mittwoch, 21.12.2022, 05:20 Uhr

(wie) Ein Betrunkener ohne Führerschein hat am frühen Mittwochmorgen einen schweren Unfall auf der B 54 bei Hadamar verursacht. Der 32-jährige Rumäne befuhr mit einem BMW die B 54 von Limburg kommend in Richtung Rennerod. Kurz vor der Ortseinfahrt Oberzeuzheim überfuhr er aufgrund seiner starken Alkoholisierung den Fahrbahnteiler und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem VW einer 51-Jährigen zusammen. Beide Beteiligten wurden bei der Kollision verletzt, die 51-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den 32-Jährigen nahm die Polizei nach der Behandlung vom Rettungsdienst fest. Er war ohne Führerschein gefahren und sein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über zwei Promille an. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Mann noch im Krankenhaus durchgecheckt. Anschließend nahm die Polizei ihn aufgrund eines bestehenden Haftbefehles wieder fest. Beide Fahrzeuge waren zerstört und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 EUR.

Schwerer Unfall in Bad Camberg

Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 21.12.2022, 07:30 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurde eine Frau bei einem schwerwiegenden Unfall in Bad Camberg schwer verletzt. Eine 50-Jährige befuhr die Pommernstraße bergabwärts mit einem roten Renault Kangoo. Nach ihren Angaben versagten dabei die Bremsen an dem Fahrzeug und sie fuhr unkontrolliert bergab. Der Renault streifte mehrere geparkte Fahrzeuge und prallte schließlich gegen den wartenden Peugeot einer 41-Jährigen. Dieser wurde dadurch auf den VW Tiguan davor und dieser auf den VW Golf noch davor aufgeschoben. Durch den Aufprall auf den Peugeot wurde der Renault nach links in den Gegenverkehr abgewiesen, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem Renault Captur kam, der von einer 40-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Aufprall wurde die 40-Jährige schwer verletzt, ihre 16-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des roten Kangoo wurden ebenfalls verletzt. Rettungsdienst und Feuerwehr kümmerten sich um die Verletzten und brachten diese nach erster Behandlung in Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die Pommernstraße für die Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Renault Kangoo sichergestellt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf über 50.000 EUR.