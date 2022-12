Main-Taunus: Die Polizei-News

Uneinsichtig Feuerwehr im Einsatz genötigt, Hofheim-Harxheim, Kassernstraße, Dienstag, 20.12.2022, 18:40 Uhr

(wie) Ein Autofahrer war in Marxheim am Dienstagabend nicht mit der Arbeit der Feuerwehr einverstanden und nötigte sie mit seinem Auto Platz für ihn zu machen. Der 81-Jährige war mit seinem VW in der Kassernstraße unterwegs. Dort hatte die Feuerwehr allerdings die Straße mit Pylonen abgesperrt, da der Arbeitsbereich rund um einen Brand freigehalten werden musste. Dies passte dem Autofahrer offensichtlich nicht und er räumte die Pylonen kurzerhand einfach zur Seite. Dies wurde von einigen Feuerwehrleuten beobachtet, die daraufhin den 81-Jährigen am Befahren des Einsatzbereiches hindern wollten. Obwohl sich die Einsatzkräfte vor den VW stellten, fuhr der 81-Jährige einfach weiter und zwang die Feuerwehrleute so zur Seite zu treten. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung gegen den Mann.

Einbrecher am Werk,

Hofheim-Wallau und Liederbach, Montag, 19.12.2022 bis Dienstag, 20.12.2022

(wie) Zwei Gebäude im Main-Taunus-Kreis wurden von Montag auf Dienstag von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte hebelten ein Fenster an einem Wohnhaus in der Nordenstädter Straße in Wallau auf. So gelangten sie in das Innere und durchwühlten dort die Räume nach Wertgegenständen. Die Unbekannten wurden fündig und entwendeten Bargeld, Schmuck, ein Gemälde, Besteck und weitere Gegenstände. Der Wert der Beute schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Spuren wurden gesichert, die Fahndung nach den Einbrechern blieb leider erfolglos. In Liederbach gingen Diebe einen Rohbau in der Taunusstraße an. Sie überwanden den Bauzaun und hebelten ein Fenster am Gebäude auf. Entwendet wurde dort offenbar nichts, es entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegen.

Geldbörse aus PKW gestohlen,

Eschborn, Praunheimer Straße, Montag, 19.12.2022, 13:50 Uhr

(wie) In Eschborn hat ein Unbekannter am Montag eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen und flüchtete mit der Beute. Eine 46-Jährige war in einem Einkaufsmarkt in der Praunheimer Straße einkaufen. An ihrem Fahrzeug näherte sich plötzlich ein Unbekannter, der die Beifahrertür öffnete und die Geldbörse der Frau aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendete. Dies wurde auch von einer Zeugin beobachtet, die den Täter beschreiben konnte. Der Mann soll 40 bis 45 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er solle eine normale Statur und ein „osteuropäisches Aussehen“ gehabt haben. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke und einer auffälligen, grünen Baumwollmütze. Die Polizei erbittet unter der Rufnummer 06196/9695-0 Hinweise zu dem Täter.

Rettungswagen angefahren und geflohen, Hochheim, Burgeffstraße Dienstag, 20.12.2022, 12:40 Uhr

(wie) In Hochheim hat eine Frau am Dienstag einen Rettungswagen beim Vorbeifahren beschädigt und ist dann trotz Ansprache einfach weiter gefahren. Die 83-Jährige befuhr mit einem Renault die Burgeffstraße in Hochheim. Hierbei streifte sie die Frontschürze eines geparkten Rettungswagens. Da Frau stieg aus, inspizierte den Schaden und ging dann Einkaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie von der Fahrerin des Rettungswagens auf den Unfall angesprochen. Trotzdem entfernte sich die Frau dann von der Unfallstelle, ohne sich um ihre Pflichten zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 83-Jährige. Der Sachschaden wird auf 700 EUR geschätzt.

Gebäudebrand Hofheim

Hofheim (ots)

Am 20.12.2022, gegen 17:10 Uhr, kam es in Hofheim, OT Marxheim, zu einem Brand in einer Hofreite. Da es sich um ein Fachwerkgebäude handelt, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Brandursache steht derzeit nicht fest, es wird allerdings eine technische Ursache angenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Der vorläufige Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Nachlöscharbeiten noch bis zum Morgen andauern. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.