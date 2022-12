Bergstrasse

Biblis: Transporter aufgebrochen/Zeugen gesucht

Biblis (ots) – In einen in der Lisztstraße abgestellten Transporter der Marke

Opel drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (21.12.) ein. Die Täter

entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von

knapp 4000 Euro.

Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der

Rufnummer 06206/9440-0.

Zwingenberg: Dutzende Gartenhütten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Auf die Schrebergartenanlage „In der Tagweide“ hatten es

Kriminelle abgesehen und dort dutzende Hütten aufgebrochen. Bemerkt wurden die

Taten am Dienstag (20.12). Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht genau

eingegrenzt werden. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang zu den Häuschen

verschafft, nach Beute gesucht und unter anderem Werkzeuge, eine Herdplatte aber

auch Geschirr und Benzinkanister samt Inhalt entwendet.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim ist mit den Fällen betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen und etwaigen weiteren Geschädigten unter der

Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Wald-Michelbach: Hakenkreuz-Schmiererei im Fahrstuhl/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Dienstagnachmittag (20.12.) bemerkte ein Zeuge, dass

Unbekannte den Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße mittels

schwarzer Sprühfarbe mit einem etwa 40 x 40 cm großen Hakenkreuz beschmiert

hatten. Die Tat könnte schon einige Tage zurückliegen.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt zu melden.

Lorsch: Polizei kontrolliert auf der Autobahn/Wohnungseinbrecher im Visier – Über drei Kilo Amphetamin und Diebesgut beschlagnahmt

Lorsch (ots) – Am Dienstag (20.12.) hat das Polizeipräsidium Südhessen, in der

Zeit zwischen 11.00 und 17.00 Uhr, auf der Rastanlage Lorsch-West eine

großangelegte Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und

weiterer Eigentumskriminalität durchgeführt. Derartige Kontrollen dienen

insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und

die angrenzenden Gebiete für die Täter „unattraktiv“ zu machen. Hierbei wurden

die Beamten unter anderem von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei

unterstützt. Vor Ort machten sich auch der Präsident des Polizeipräsidiums

Südhessen, Björn Gutzeit und der Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und

Sonderdienste, Polizeirat Achim Romig, ein Bild von den Kontrollmaßnahmen.

Im Rahmen der Kontrolle haben die Beamten 142 Personen sowie 73 Fahrzeuge

genauer unter die Lupe genommen und hierbei 25 Ermittlungsverfahren wegen

Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegalen

Aufenthalts sowie verschiedener Verkehrsvergehen eingeleitet.

Bei der Überprüfung von drei Männern aus Osteuropa, die allesamt bereits wegen

Betrugs und Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, fanden

die Ordnungshüter im Auto originalverpackte Druckerpatronen im Wert von über

5000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte die mutmaßliche Diebesbeute und leitete

entsprechende Strafverfahren ein. Die Patronen wurden offenbar in einem großen

Elektrofachmarkt entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei der Kontrolle eines 40 Jahre alten Autofahrers und seiner 27-jährigen

Beifahrerin fanden die Kontrolleure im Fahrzeug über drei Kilogramm Amphetamin.

Beide wurden vorläufig festgenommen. Der 40-Jährige, der allem Anschein nach der

Reichsbürgerszene zuzuordnen ist, musste sich wegen Anzeichen auf vorherigen

Drogenkonsum zudem einer Blutentnahme unterziehen. Er wird am Mittwoch (21.12.)

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei

leitete Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen genießt insbesondere in der dunklen

Jahreszeit eine große Priorität. Neben der Überwachung von Anreiserouten und

Abreisewegen durch die Beamtinnen und Beamten sind aufmerksame Bürger und eine

zielgerichtete Präventionsarbeit Schlüssel im Kampf gegen Wohnungseinbruch. Die

Kontrollen werden daher unvermindert fortgeführt. Die Polizei appelliert aber

auch, verdächtige Beobachtungen, wie unbekannte Personen oder Fahrzeuge in einem

Wohngebiet, sofort zu melden. Jede zunächst noch so unwichtig erscheinende

Beobachtung kann für die Ermittler wichtig sein und mithelfen, Einbrüche zu

verhindern und Straftäter dingfest zu machen. Keinesfalls sollten Zeugen aber

auf eigene Faust handeln, sondern sich immer umgehend über den Notruf 110 mit

der Polizei telefonisch in Verbindung zu setzen.

Zwingenberg/ Bürstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld / Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Am Dienstag (20.12.) haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben

und bei ihren Taten Schmuck und Geld erbeutet.

Zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr verschafften sie sich im Ortsteil

Zwingenberg-Rodau gewaltsam Zugang in die Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses. Dort suchten die Täter nach Beute, wurden fündig und

flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Bürstadt und dort in der Paul-Ehrlich-Straße brachen die Kriminellen zwischen

18.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und ließen dort unter anderem

Schmuck mitgehen.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Zeugen,

mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und

Beamten zu melden (Rufnummer 06252/7060).

Viernheim: Schneiderei und Friseurgeschäft im Visier Krimineller

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (19.-20.12.) hatten es Kriminelle

auf zwei Geschäfte in Viernheim abgesehen. Gewaltsam verschafften sie sich

Zugang zu einer Schneiderei in der Theodor-Heuss-Allee und entwendeten dort zwei

Nähmaschinen und in der Industriestraße geriet am frühen Dienstagmorgen ein

Frisörladen in das Visier der noch Unbekannten. Bei ihrem Vorgehen lösten sie

gegen 3 Uhr den Alarm aus. Dieser schlug die Täter schlussendlich in die Flucht.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 21/22 betraut. Inwiefern zwischen den

Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 zu

melden (Rufnummer 06252/7060).

Birkenau: Wohnungseinbrecher überraschen Seniorin im Schlaf

Birkenau (ots) – Zwei Kriminelle drangen in der Nacht zum Mittwoch (21.12.),

gegen 3.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Sandbuckelstraße ein und trafen

anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen auf die schlafende 80-jährige

Bewohnerin.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand bedrohten die Unbekannten die Frau und

forderten die Herausgabe von Geld. Sie flüchteten mit einem geringen Geldbetrag

und mehreren Schlüsseln vom Tatort. Die Seniorin wurde von den Einbrechern im

Schlafzimmer eingesperrt und etwa eine Stunde später von einer aufmerksamen

Zeitungsausträgerin befreit. Die 80-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Die beiden flüchtigen, maskierten Kriminellen sind etwa 20 Jahre alt, waren

dunkel gekleidet und sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise von

Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10)

unter der Rufnummer 06252/7060.

Wald-Michelbach: Unter Kokaineinfluss am Steuer

Wald-Michelbach (ots) – Einen 26 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Wald-Michelbach in der Nacht zum Mittwoch (21.11.), gegen 0.50

Uhr, in der Ludwigstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 26-Jährige offenbar unter dem

Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend

positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin von der

Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Rollerdieb flüchtet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am späten Dienstagabend (20.12.) hat ein Dieb sein Unwesen in

der Jakobstraße getrieben und versucht, einen dort geparkten Piaggio Roller zu

entwenden. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner das verdächtige Treiben bemerkt und den

Unbekannten in die Flucht geschlagen. Er wurde als etwa 16 bis 20 Jahre alt, von

schlanker Statur und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum

Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Hoodie, eine dunkle Jogginghose sowie

dunkle Turnschuhe. Eine Personengruppe soll auf den in Richtung Wartehalle

rennenden gewartet und mit ihm weiter geflüchtet sein. Das Kommissariat 35 in

Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle

in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Darmstadt: Mehrere Kabeltrommeln von Firmengelände gestohlen / Wer hat den Abtransport beobachtet?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in den

zurückliegenden Tagen auf mehrere Kabeltrommeln im Dornheimer Weg abgesehen. Die

Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen Dienstag (13.12.) und Mittwoch

(14.12.) eingegrenzt. Über ein Hoftor hatten sich die Kriminellen gewaltsam

Zugang zu dem dortigen Firmengelände verschafft und ihre Beute abtransportiert.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Für den

Abtransport dürften die Täter ein oder mehrere Fahrzeuge benutzt haben. Die

Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Einbruch in Einfamilienhaus / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Dienstag (20.12.)haben Einbrecher in der Zeit

zwischen 7 Uhr und 21.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Hähnleiner Straße

heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zunächst versucht, über eine

Terrassentür gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Weil dies missglückte,

machten sie sich hierauf offenbar an einem Kellerfenster zu schaffen, betraten

auf diesem Weg die Räume und flüchteten anschließend, mutmaßlich ohne Beute. Der

von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise von

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge

beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kripo in Darmstadt

zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten des

Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Griesheim: Dieb im Einkaufsmarkt

Griesheim (ots) – Auf die Geldbörse einer Supermarktkundin hatte es ein noch

unbekannter Dieb am Dienstagnachmittag (20.12.) im Nordring abgesehen. Gegen 15

Uhr schnappte sich der Kriminelle die Geldbörse aus der Tasche, die für kurze

Zeit unbeobachtet in einem Einkaufswagen lag. Mit der Geldbörse erbeutete der

Täter über 300 Euro Bargeld. Das Kommissariat 42 in Griesheim ermittelt wegen

des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06155/83850

entgegen.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht Karree in Walldorf – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mittwoch, den 21.12. zwischen 12:15 Uhr und 12:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz im Karree in Walldorf (Farmstraße 101) zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hierbei wurde eine graue Mercedes A-Klasse im hinteren, rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Das Fahrzeug stand abgeparkt auf dem Parkplatz zwischen der TEDI-Filiale und dem Geschäft „Fressnapf“. Hinweise zum genannten Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Fast 50 Kilo Weißkohl gestohlen/Zeugen alarmieren Polizei

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Weil ein Mann und seine Begleiterin auf einem Feld in der Ginsheimer Straße fleißig Weißkohl ernteten, verständigten aufmerksame Zeugen am Dienstag (20.12.) die Polizei. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Ordnungshüter anschließend die beiden 54 und 48 Jahre alten Verdächtigen im Bereich „Am Flurgraben“. Wie sich herausstellte, hatten die beiden in ihren drei großen, prallgefüllten Tragetaschen insgesamt 48 Kilogramm Weißkohlköpfe. Die Beute wurde von der Polizei sichergestellt. Das Duo erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.