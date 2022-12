Kaiserslautern: Weihnachtskonzert der Hochschul Bigband Kaiserslautern

Kaiserslautern – Am Dienstag, 20.12.2022, veranstaltete die Bigband der Hochschule Kaiserslautern ihren Christmas Swing in der Aula der Hochschule Kaiserslautern.

Amerikanische Weihnachtslieder standen auf dem Programm der 16 Musikerinnen und Musiker, die das Konzert mit Jingle Bell Rock eröffneten. White Christmas, Jingle Bells, Christmas time is here und Winter Wonderland waren weitere Stücke des kurzweiligen Abends.

Sängerin Sabrina Roth unterstützte die Bigband mit ihrer Stimme. Bandleader Zija Bushi Bejleri war bei Santa Claus is coming to town am Tenorsaxophon zu hören. Zwischen den Musikstücken lasen Hannelore Bähr und Alexander Roth weihnachtlich-besinnliche Texte und Gedichte.