Polizeiliche Prävention und Einstellungsberatung beim Weihnachtsmarkt

Ludwigshafen (ots) – Die Weihnachts- und Adventsmärkte in der Vorder- und Südpfalz laufen noch wenige Tage bis Weihnachten, einige sorgen sogar bis ins neue Jahr für eine besinnliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Um möglichst allen Besuchern ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu ermöglichen, sind wir auch in diesem Jahr für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Gerade wenn die Märkte gut besucht sind und das Gedränge zwischen den Verkaufsständen groß ist, zieht das auch leider Taschendiebe besonders an. Das unübersichtliche Gedränge zwischen den Marktständen bietet ihnen gute Gelegenheit, unbemerkt zuzuschlagen.

Um Sie noch besser vor den Taschendieben zu schützen und den Langfingern die Diebestour zu vermasseln, kommen unsere Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich.

Am Mittwoch 21.12.2022 sind unsere Präventionsexperten zusammen mit unseren Einstellungsberatern von 16-20 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen.

Damit Sie den Bummel über den Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können, gibt Ihnen die Polizei folgende Tipps:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder “in die Zange” genommen werden.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren. Wenn sich Ihre Bank diesem Notruf nicht angeschlossen hat, wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher EC-Karte)auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, für das Sie lediglich eine Unterschrift brauchen, müssen Sie den Verlust bei der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Dienstag (20.12.2022), zwischen 01:30 und 03:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Bruchwiesenstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich Bruchwiesenstraße/Raschigstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bürogebäude – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende (16.12.2022-18.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude am Rathausplatz ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich des Rathausplatzes verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Baustelle

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten in dem Zeitraum vom 17.12.2022 bis 19.12.2022 auf ein Baustellengelände in der Magnetbandstraße und entwendeten Werkzeug und Baummaterial. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall und weitere technische Hilfeleistungen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(SR) – Am 19.12.2022 um 18:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Leuschnerstraße Ecke Liebig Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW´s. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und betreute eine leicht verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Fast Zeitgleich um 18:20 Uhr ging ein weiterer Notruf in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen ein. In der Hartmannstraße konnte eine Person aufgrund gesundheitlicher Probleme die Fahrertür seines PKW´s nicht mehr öffnen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Person schon durch die Polizei befreit worden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr medizinische Erstmaßnahmen.

Weiterer Feuerwehreinsatz um 18:44 Uhr. Notfalltüröffnung in der Kallstadter Straße. Die Wohnungstür wurde von der Feuerwehr geöffnet und eine verletzte Person dem Rettungsdienst übergeben.

Bei den Einsätzen waren die Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) – Eine 71-jährige Ludwigshafenerin erhielt am Montag 19.12.2022 eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Die Absenderin gab sich als Tochter der Geschädigten aus und bat darum, eine offenstehende Rechnung über mehr als 4.600 Euro zu begleichen. Als die Geschädigte jedoch die österreichischen Kontodaten übermittelt bekam, wurde sie stutzig. Eine Rücksprache mit ihrer Tochter deckte den Betrugsversuch auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.