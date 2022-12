Karlsruhe – Zwei Ladendiebe gefasst – Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Ladendetektive konnten am gestrigen Montagabend beobachten, wie zwei 23-

und 24-jährige Männer in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt mehrere

Parfüms und Kleidungsstücke entwendeten. Die Ladendetektive alarmierten

daraufhin die Polizei und unterstützten die Beamten auch bei der vorläufigen

Festnahme der beiden Verdächtigen. Die anschließende Durchsuchung der

Festgenommenen offenbarte Diebesgut im Wert von über 600 Euro.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich

die Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch am gestrigen Tatabend mit dem zuständigen

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht

Karlsruhe die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens zu beantragen. Am

heutigen Dienstag verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe die beiden Männer sodann

im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu Geldstrafen von jeweils 80

Tagessätzen. Die Verurteilungen sind rechtskräftig. Die Strafe folgte mithin auf

dem Fuße.

Karlsruhe – Wiederholter Diebstahl aus Lieferwagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde ein 48-jähriger Mann am

Dienstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen

Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird u.a. schwerer Bandendiebstahl

vorgeworfen.

Der Festgenommene steht im Verdacht, am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr in der

Erzbergerstraße die Seitenscheibe eines Lieferfahrzeugs eingeschlagen zu haben,

mit dem bei Anlieferung von Backwaren auch die Tageseinnahmen von Bäckereien

abgeholt werden. Im Anschluss soll der Mann versucht haben, aus dem

Fahrzeuginneren sog. Safebags mit entsprechenden Tageseinnahmen zu entwenden,

als er plötzlich von dem Fahrer des Fahrzeugs überrascht und festgehalten wurde.

Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen wenig später vorläufig fest. Zwei

weitere, bislang unbekannte Männer hatten sich zuvor fluchtartig vom Tatort

entfernt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei diesen Personen um

Mittäter des ertappten 48-Jährigen gehandelt hat.

Es besteht der Verdacht, dass der Festgenommene und seine unbekannten Komplizen

auch für einen gleichgelagerten Diebstahl am 12. Dezember verantwortlich waren.

An dem Tag wurden an derselben Örtlichkeit fünf mit mehreren tausend Euro

gefüllte Safebags aus demselben Lieferfahrzeug entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz

geführt. Die Beamten interessieren sich in diesem Zusammenhang u.a für eine

schwarze Mercedes C-Klasse, die bei den Taten eine Rolle als Fluchtfahrzeug

gespielt haben könnte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 666-3311 an die ermittelnde Dienststelle zu wenden.

Karlsruhe – Fußgängerin von Pkw angefahren – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine Fußgängerin wurde am Dienstagmittag von einem Fahrzeug

angefahren und verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging anschließend

Fahrerflucht.

Nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe überquerte eine

61-jährige Fußgängerin gegen 12.50 Uhr die Zeppelinstraße im Bereich einer

Brauerei. Hierbei wurde sie offenbar von einem weißen Pkw erfasst. Zeugenangaben

zufolge sei der Fahrer ausgestiegen und habe die Verletzte zur Seite gezogen.

Anschließend sei der Mann auf Zeppelinstraße in Richtung der Karlsruher

Innenstadt weitergefahren ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die

61-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gefahren.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Kellerbrand

Ettlingen (ots) – Möglicherweise haben die Brandreste eines Feuerwerkskörpers am

Montagabend in der Ettlinger Dieselstraße zu einem Kellerbrand geführt. Die

Feuerwehr Ettlingen war mit rund 25 Einsatzkräften sowie sechs Fahrzeugen und

die Polizei mit drei Streifen vor Ort. Menschen kamen nicht zu Schaden

Aus einer Kellertür heraus war gegen 19 Uhr eine starke Rauchentwicklung zu

vernehmen. Von dort aus bekämpfte die Feuerwehr und konnte auch rasch löschen.

Die entstandene Schadenshöhe steht indessen noch nicht fest.

Als mögliche Brandursache kommt eine Feuerwerksfontäne in Betracht, die ein

11-jähriger vorher wohl gezündet und vermeintlich in Handtüchern erstickt in

einem Karton verstaut hatte.

Karlsruhe – Hinweise der Polizei nach Einbrüchen in Karlsruhe-Grünwinkel und Durlach

Karlsruhe (ots) – Nach weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser verstärkt die Polizei

Karlsruhe ihre Präsenz und gibt Präventionstipps.

Noch unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag zwischen 16.40 Uhr und 17.50

Uhr in eine Wohnung in der Bernsteinstraße ein. Dort entwendeten die Diebe

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an der Wohnungstür ein

Sachschaden in einer vierstelligen Summe.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montagabend in der Zeit zwischen 16.30

Uhr und 19.10 Uhr in der Paul-Klee-Straße. Die Einbrecher scheiterten offenbar

bei dem Versuch die Haustür aufzuhebeln. Ein Fenster hielt dem Einbruch

schließlich nicht stand und die Täter gelangten in die Wohnung, die sie nach

Diebesgut durchsuchten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren an den

Tatorten.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 zu wenden.

Die Polizei Karlsruhe wird mit Unterstützung von Beamten der

Bereitschaftspolizei sowie des Einsatzzuges ihre Präsenz im

Zuständigkeitsbereich des Präsidiums weiter intensivieren.

An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, Haus-, Wohnungs- und

Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit unbedingt abzuschließen. Gekippte

Fenster sind „offene Fenster. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen,

insbesondere bei Fremden in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Grundstück, umgehend

die Polizei über den Notruf 110. Weitere Tipps zur Einbruchssicherung erhalten

Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Karlsruhe – Mehrere verletzte Personen nach WM-Viertelfinalspiel – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Im Nachgang der Fußballpartie Marokko gegen Portugal

ereigneten sich zahlreiche Ordnungsstörungen, die in erster Linie den Anhängern

des marokkanischen Teams zuzurechnen sind. Dabei wurde offensichtlich eine

Vielzahl von Personen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sammelten sich am Samstag den 10. Dezember

2022 im Anschluss an die WM-Viertelfinalbegegnung und dem damit verbundenen

WM-Halbfinaleinzug Marokkos ab circa 17:00 Uhr mehrere hundert marokkanische

Fans im Bereich des Europaplatzes. Bei der Siegesfeier stellte die Polizei unter

anderem das Abbrennen von Pyrotechnik sowie Beleidigungs-, Sachbeschädigungs-

und Körperverletzungsdelikte fest. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere

Tatverdächtige ermittelt.

Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 6663311 in Verbindung zu setzen. Ebenso kann

privat gefertigtes Bild- und Videomaterial die Ermittlungen unterstützen.