Autobahnkreuz Walldorf, BAB 6: Mann im Alter von 27 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Autobahnkreuz Walldorf, BAB 6 (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 27

Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, schwunghaften Handel

mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Am Montag, den 19. Dezember, konnten gegen 12.12 Uhr bei einer Routinekontrolle

der Autobahnfahndung auf der BAB 6 im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf in

dem Pkw des 27-Jährigen rund 2570 Gramm Kokain festgestellt werden. Dieses war

im Armaturenbrett versteckt und konnte dort erst nach intensiven

Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden werden.

Aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr beantragte die Staatsanwaltschaft

Heidelberg am Folgetag beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen des

dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge gegen den Mann. Am selben Tag wurde der Tatverdächtige der

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ den

beantragten Haftbefehl, eröffnete ihn dem Beschuldigten und setzte ihn in

Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Rauschgiftdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 51-jähriger Mann wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr informierte ein misstrauisch gewordener

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesenbach die Polizei über zwei

verdächtige Personen, welche sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zu einer

Nachbarwohnung verschafft hatten.

Die daraufhin als erste eintreffende Polizeistreife überraschte im rückwärtigen

Bereich des Hauses die beiden Eindringlinge, die sofort die Flucht ergriffen.

Einer der Beiden konnte indes durch die schnelle Reaktion der Beamtin und des

Beamten gestellt werden. Bei seiner Festnahme und dem Anlegen der Handschellen

leistete der Mann Widerstand, wodurch sowohl er selbst als auch die Beamtin und

der Beamte leicht verletzt wurden.

Die anschließende Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden von mutmaßlich

entwendetem Bargeld im dreistelligen Eurobereich und einer Wertsache. Der Mann

führte darüber hinaus mögliches Tatwerkzeug mit sich, welches zum Aufhebeln der

Eingangstüren gedient haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 51 Jahre alte Mann gegen 12.15 Uhr

gemeinsam mit einem weiteren Mann zunächst die Hauseingangstür und im weiteren

Verlauf die Abschlusstür einer Wohnung des Mehrfamilienhaues aufgehebelt haben

soll. Innerhalb der Wohnung sollen sich die Verdächtigen mehrere Gegenstände im

Gesamtwert von 10.000 Euro zurechtgelegt haben, um diese Beute nach und nach

abzutransportieren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des

Amtsgericht Heidelbergs am 17.12.2022 gegen den Festgenommenen Haftbefehl,

eröffnete diesen und setzt ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an, insbesondere zur

Ergreifung des zweiten Täters, dem trotz der sofort eingeleiteten Fahndung die

Flucht gelungen war.

Der Komplize wird als männlich, 180 cm groß, kräftig bis korpulent, schwarze,

graumelierte Haare mit dunklem Dreitagebart beschrieben. Er soll schwarze

Oberbekleidung und eine schwarze Hose getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten,

sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefonnummer: 0621/174-4444,

oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Telefonnummer: 06223/9254-0, zu wenden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger nach Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Männern, bei der am Samstagmorgen ein

48-jähriger Mann schwer verletzt worden ist, ermitteln die Staatsanwaltschaft

Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim gegen den 20-jährigen

Tatverdächtigen nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der

gefährlichen Körperverletzung. Zwischenzeitlich befindet er sich in

Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige in einem Nachtlokal in der

Gewerbestraße in Weinheim nach dem Konsum von Betäubungsmitteln durch den

48-jährigen Angestellten aus dem Innenbereich in den Außenbereich geführt worden

sein. Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung soll der

20-jährige Tatverdächtige auf den 48-Jährigen gegen 2 Uhr eingeschlagen haben.

Dabei fügte er dem Angestellten mit einem spitzen Gegenstand schwere

Verletzungen im Gesicht zu. Ein weiteres Einwirken auf den 48-Jährigen konnte

durch das Eingreifen weiterer Angestellter und Gästen verhindert werden.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der Verletzte

erlitt erhebliche Schnittverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der 20-Jährige wurde am Samstag, den 17. Dezember, der Haft- und

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese eröffnete den

Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit

gefährlicher Körperverletzung aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr und

setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für

Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu dem

genauen Tatablauf, dauern derzeit an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf

Samstag vor der Auseinandersetzung besondere Feststellungen wie Streitigkeiten

oder Verhaltensauffälligkeiten wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise

zur Auseinandersetzung selbst geben können, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise werden über das Hinweistelefon, Telefonnummer: 0621/174-4444, und von

jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einfahrt in den Fließverkehr Unfall verursacht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein

38-jähriger Mann in der Unteren Hauptstraße mit seinem Audi von einer

Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr ein und kollidierte hierbei mit

dem Ford einer 28-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen

fuhr der Audi-Fahrer trotz eingeschränkter Sicht aufgrund eines geparkten

Transporters auf die Straße und übersah deshalb die herannahende Ford-Fahrerin.

Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit.

Sinsheim: Fußgängerin wird von alkoholisierten PKW Fahrer erfasst – Zeugenaufruf!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 07.35 Uhr zu einem

Zusammenstoß zwischen einem 46-jährigen Audi Fahrer und einer Fußgängerin. Der

46-Jährige befuhr die Hauptstraße und wollte in die Freitagsgasse einbiegen, als

dort eine Fußgängerin diese überquerte. Der Audi Fahrer übersah die Fußgängerin

und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fußgängerin wurde

bei dem Unfall verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht

werden. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden. Bei

der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen wahr,

weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Ferner wurden im Fahrzeug

mehrere leere Flaschen alkoholhaltiger Getränke aufgefunden. Die

Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des 46-Jährigen wurden vorerst

sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen. Zeugen,

die den Unfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden unter: 0621-174 4111.