Heidelberg: Unfallflucht zwischen 16:30 und 16:40 Uhr – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer einen in der Hauptstraße geparkten Ford in einem Zeitraum von nur

10 Minuten und flüchtete im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Der

Ford-Fahrer hatte sich nur kurzzeitig von seinem Fahrzeug entfernt. Als er

zurückkehrte stellte er eine Beschädigung im Bereich des linken Fahrzeughecks

fest. Der Flüchtige blieb vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Ford hängen und

verursachte dadurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen, welche den

Unfallfahrer beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.:

06221/1857-0 zu melden.