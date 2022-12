Frankfurt-Gallus: Polizei im Weihnachtsmanngewand – Kinder lauschen dem Schutzmann vor Ort

Frankfurt – Im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders im Gallus“ lud der

Schutzmann vor Ort des 4. Polizeireviers, Tarik Chaikhoun, am Montagabend, den 19. Dezember 2022, zu einem Vorlesetag an der Quäkerwiese ein.

Der Einladung folgten etwa 70 Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren,

welche den spannenden Geschichten, die der Schutzmann vor Ort anschaulich aus

Büchern vorlas, aufmerksam lauschten. Die Aktion wurde durch die

Kinderbeauftragte im Gallus, Frau Sara Steinhardt, der Stadtbibliothek sowie

durch Polizeikolleginnen und -kollegen personell als auch durch Buchspenden

maßgeblich unterstützt.

Darüber hinaus konnten sich die Kinder einen Streifenwagen anschauen und durften

auch das Blaulicht des Polizeiautos betätigen, was neben dem (Vor-)Lesen ebenso

für viel Begeisterung unter den kleinen Gästen sorgte.

Das große Interesse und die Aufmerksamkeit belohnte abschließend der

„Polizeiweihnachtsmann“, welcher die vielen gespendeten Bücher an die zahlreich

erschienenen Kinder verschenkte. Hierbei erhielt der Weihnachtsmann tatkräftige

Unterstützung von den Grundschülerinnen und Grundschülern der Günderrodeschule,

welche die Bücher zuvor verpackt hatten.

Nicht nur für die vielen Kinder, welche bis in den Abend hinein schöne und

aufregende Geschichten hörten, waren es besondere Stunden, sondern auch für alle

Beteiligten der Aktion war es eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der sie

fernab des Alltags in leuchtende Kinderaugen blicken durften.

Frankfurt-Ostend: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem, schweren Straßenraub

Frankfurt – (dr) Vier noch unbekannte Täter sind verdächtig, am 06. Juni

2022, gegen 03:25 Uhr, in der Grusonstraße im Ostend, bei einem Straßenraub

einen 33-jährigen Mann angegriffen zu haben. Die Frankfurter Kriminalpolizei

bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei der Tat besprühten die Unbekannten den Geschädigten mit Reizgas, stießen ihn

zu Boden und versuchten, ihm sein Mobiltelefon wegzunehmen. Der Geschädigte

wurde hierbei verletzt. Die Wegnahme des Mobiltelefons aber misslang. Die Täter

ergriffen im Anschluss die Flucht.

Kurz nach der Tat konnten die vier unbekannten Täter durch die Videokameras der

U-Bahnstation Ostbahnhof erfasst werden.

Wer Hinweise zu den Tätern geben oder sonstige Angaben zu dem Vorfall machen

kann, wird gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Bildaufnahmen, welche die gesuchten Täter zeigen, können dem nachfolgenden Link

entnommen werden:

https://k.polizei.hessen.de/1191587426

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt – (th) In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2022 kam es

zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Türstehern und einem Gast

einer Diskothek in der Weißfrauenstraße. Durch die hinzugerufenen

Polizeistreifen wurde dem Gast ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst

auch nachkam.

Während des Aufenthalts der Polizisten vor Ort musste eine Frau in Gewahrsam

genommen werden, nachdem sie sich gegenüber einem Taxifahrer aggressiv verhielt

und einem Platzverweis nicht nachkam. Dies nahmen der zuvor des Platzes

verwiesene Störer und der spätere Beschuldigte zum Anlass zurück vor die

Diskothek zu kehren, und sich mit der Frau zu solidarisieren. Der bereits zuvor

mit einem Platzverweis belegte Mann verhielt sich erneut sehr aggressiv

gegenüber den Polizeibeamten, so dass auch er nun in Gewahrsam genommen werden

musste. Dazu wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Damit war sein Begleiter

offenbar nicht einverstanden. Er schlug mit der Faust einem Polizeibeamten gegen

die Schulter und einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Ein weiterer

Polizeibeamter brachte den Beschuldigten zu Boden. Auch hier leistete der

Beschuldigte Widerstand und verletzte dabei den Polizisten mit einem

Flaschenöffner an der Hand.

Letztlich konnte der 35-Jährige festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt-Gallus: Trickbetrüger im Europaviertel auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt – (th) Am Montag, den 12. Dezember 2022, meldete sich die

Managerin eines Hotels in der Europaallee beim Polizeipräsidium Frankfurt und

teilte mit, dass der Tagungsraum des Hotels bis einschließlich 16. Dezember

zwecks Ankauf von Pelz, Gold, Schmuck und anderen Wertgegenständen angemietet

wurde. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass ein 34-jähriger Mann

als Veranstalter dieser „Messe“ fungierte, und diese auch in einem regionalen

Wochenblatt beworben wurde.

Durch eingesetzte zivile Polizeibeamte wurde vor Ort beobachtet, dass regelmäßig

ältere Personen mit Koffern oder Taschen an der Rezeption des Hotels vorstellig

wurden und sich nach der „Messe“ erkundigten. Oftmals wurden ältere Besucher und

Besucherinnen auch in der Hotellobby durch den Veranstalter angesprochen und in

den Tagungsraum geführt. Dort hielt man sich einige Minuten auf, bevor die

Besucher und Besucherinnen diesen wieder verließen. Im Rahmen der ersten

Befragungen der älteren Personen stellte sich heraus, dass die Ankäufer – neben

dem Veranstalter trat auch ein 22-jähriger Mann als Ankäufer auf – kein

ernsthaftes Interesse an den mittgebrachten Pelzen hatten. Vielmehr zielten die

Ankaufsgespräche meist von Beginn an auf andere Besitztümer, wie Schmuck und

Edelmetalle ab.

Im Falle einer 66-jährigen Frau schien der Plan der beiden Männer aufzugehen. In

Begleitung des 22-Jährigen verließ die Frau das Hotel, bevor beide in ihre

jeweils eigenen Fahrzeuge stiegen und zur Wohnanschrift der Frau fuhren. Dort

gingen sie gemeinsam in die Wohnung. Als der Mann nach etwa 90 Minuten das

Wohnobjekt alleine wieder verließ, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Eine

Durchsuchung der Person führte zum Auffinden von diversem Goldschmuck, welcher

in einem kleinen Plastikbeutel verstaut war, einer hochwertigen Armbanduhr im

Wert von etwa 11.000 Euro, sowie Bargeld in Höhe von 13.000 Euro. Die

aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt, der Beschuldigte festgenommen.

Nach Angaben der 66-jährigen Geschädigten täuschte der Täter ein Kaufinteresse

für die bereits im Wohnzimmer zurecht gelegten Gegenstände wie unter anderem

Pelzmäntel, Münzen und Goldschmuck vor. Für ein kleines Plastiktütchen mit

Goldschmuck gab er ihr – begleitet mit den Worten „der Schmuck sei nicht mehr

wert“ – 100 Euro Bargeld. Für den Kauf der anderen Gegenstände stellte er ein

weiteres Treffen in Aussicht.

Auch der als Veranstalter aufgetretene 34-Jährige wurde im Hotel festgenommen.

Beide Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen.

Mithilfe eines fachkundigen Goldhändlers wurde im Nachgang festgestellt, dass

der angeblich „wertlose Schmuck“ des Opfers einen Wert von ca. 1900 Euro hat.

Frankfurt-Gallus: Bedrohung mit Schusswaffe

Frankfurt – (fue) Ein 31-jähriger Mann und seine 35-jährige Begleiterin

saßen am Montag, den 19. Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, in ihrem Pkw in der

Ackermannstraße.

Dort sahen sie einen Mann, der offensichtlich mit einer Schusswaffe auf sie

zukam, diese in die Luft hielt und mindestens zwei Schüsse abgab. Das Pärchen

startete daraufhin den Pkw und sie fuhren in Richtung der Mainzer Landstraße

davon. Hinter sich konnten sie noch wahrnehmen, wie der Mann noch weitere

Schüsse abgab. Der Schütze begab sich dann in eine in der Nähe befindliche

Trinkhalle, die von der verständigten Polizei umstellt wurde. Nachdem der

Tatverdächtige die Trinkhalle verließ, erkannte er offensichtlich die Situation

und versuchte, in Richtung der Ackermannstraße zu flüchten. Dabei legte er die

Waffe in einem Gebüsch ab. Dort konnte sie später sichergestellt werden. Bei

seiner Flucht rutschte er auf dem vereisten Bürgersteig aus und konnte

widerstandlos festgenommen werden. Bei ihm handelte es sich um einen 27-jährigen

Mann. Neben der Waffe, einem Schreckschussrevolver, konnten am Tatort noch fünf

Hülsen sichergestellt werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wurde der

27-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 3: Fahrzeughehlerei

Frankfurt – (lo) Am Montagabend kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einer

Verkehrskontrolle eines Mercedes Sprinters.

Gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf dem Rastplatz „Stadtwald“ den

Mercedes Sprinter eines 41-jährigen Mannes. Der Autofahrer konnte die

Besitzverhältnisse nicht erklären, weshalb eine intensivere Prüfung des

Fahrzeugs den Sachverhalt aufhellen sollte. Die Beamten stellten fest, dass der

Mercedes Sprinter seit November als gestohlen gemeldet ist. Darüber hinaus

erkannten sie eine Manipulation der Fahrzeugidentifikationsnummer.

Die Polizeibeamten stellten den Pkw sicher und nahmen den 41-Jährigen fest. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Er muss

sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

Kupferkabel gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Bischofsheim/Kreis Groß Gerau – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch

unbekannte Täter, die in der Nacht zum Montag im Bereich des Bahnhofes

Mainz-Bischofsheim Kupferkabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn

AG hatten den Diebstahl bemerkt und die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main verständigt. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass die Täter im Bereich

des Güterbahnhofes Kabel auf einer Länge von 60 Metern durchtrennt und

abtransportiert haben. Das Kabel war dort in Kabelschächten zur Kommunikation

verlegt. Nach einer ersten Schätzung liegt der gesamte Schaden zwischen 20.000 –

30.000 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die

Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

„Explosive Mischung“ – Zollfahndung Frankfurt stellt illegale Sprengstoffe und Feuerwerkskörper sicher

Frankfurt am Main/ Marburg-Biedenkopf – Über 950 Stück zum Teil

erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper aus dem europäischen Ausland, rund zehn

Kilogramm Chemikalien und diverse Gerätschaften zur Herstellung von

explosionsgefährlichen Stoffen – darunter 3,8 Kilogramm Ammoniumnitrat-, eine

professionelle Feuerwerkszündmaschine sowie ein Gewehr des Typs Karabiner

stellten Frankfurter Zollfahnderinnen und Zollfahnder am Abend des 15.12.2022

bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Marburg-Biedenkopf sicher.

Der Beschuldigte wurde zuvor durch Spezialeinsatzkräfte der Hessischen Polizei

vorläufig festgenommen. Er stand im Verdacht, sich Waffen, insbesondere eine

Maschinenpistole, bestellt zu haben. Zudem lagen Hinweise auf den Umgang mit

explosionsgefährlichen Stoffen durch den 45- Jährigen vor.

Da die in der Wohnung aufgefundenen Sprengkörper, darunter auch sogenannte

Selbstlaborate, sowie die Chemikalien nicht durchweg handhabungssicher waren,

wurde die Frankfurter Zollfahndung durch Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei,

durch den Entschärferdienst des Hessischen Landeskriminalamtes und durch Kräfte

der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bei der Sicherung und dem Abtransport

der sensiblen Stoffe unterstützt.

Der Beschuldigte verfügt weder über die erforderlichen sprengstoffrechtlichen

und waffenrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen. Er muss sich nun wegen

Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit auf freiem Fuß, da keine Haftgründe

vorliegen. Die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Marburg

dauern an.

Zusatzinformationen:

Insbesondere in den Tagen vor Silvester werden Feuerwerkskörper unbekannter

Herkunft oder mit mangelnder Verarbeitung angeboten und eingeführt.

Im schlimmsten Fall hat die Verwendung dieser Raketen und Knaller

lebensgefährliche Folgen für Gesundheit und Leben. Daneben ist auch mit

strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Einfuhr von nicht

konformitätsbewertetem und nicht mit dem CE-Kennzeichen versehenem Feuerwerk ist

nach dem Sprengstoffgesetz verboten und strafbar. Dies gilt auch, wenn die

CE-Kennzeichnung gefälscht sein sollte.

Außerdem ist zu beachten, dass bereits für bestimmte Feuerwerkskörper der

Kategorie F2 (z. B. Blitz-Knallsätze) eine besondere sprengstoffrechtliche

Erlaubnis erforderlich ist. Für Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 ist diese

stets ohne Ausnahme erforderlich.

Es wird stets ein Strafverfahren eingeleitet, die Feuerwerkskörper werden

beschlagnahmt oder sichergestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Zolls (https://www.zo

ll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2022/vub_feuerwerkskoerp

er_2022.html)

Bundesautobahn 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt – (lo) Am Sonntagvormittag kam es aufgrund eines technischen

Defektes auf der Bundesautobahn 3 zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 10:45 Uhr bemerkte die 55-jährige Autofahrerin, dass das Batteriesymbol

ihres Peugeots aufleuchtete. Daraufhin hielt sie auf dem Seitenstreifen an und

lief in den angrenzenden Wald um nach Hilfe zu suchen. Währenddessen geriet der

Pkw ohne Fremdeinwirkung in Brand. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der

Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug. Während der Löscharbeiten mussten

kurzzeitig die beiden rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 3 in Richtung

Würzburg gesperrt werden. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für

den Brand.