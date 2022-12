Neustadt – Altkleider aus Container geholt – Container beschädigt

In der Nacht zum Dienstag, 20. Dezember, gegen Mitternacht, beschädigten noch unbekannte Täter beim Diebstahl von Altkleidern den Container. Am Container entstand ein vierstelliger Schaden. Die Täter flüchteten offenbar über den Bahndamm und die Gleise vom Tatort in der Straße Am Ruschelberg Richtung Hattenrod. Die Polizei fand auf dem Fluchtweg insgesamt vier jeweils mit Altkleidern gefüllte Plastiksäcke und eine schwarze Sporttasche. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Stadtallendorf – Diebstahl von Porscheteilen scheiterte

Die Polizei bittet nach dem versuchten Diebstahl der beiden Front- und der beiden Heckleuchten um sachdienliche Hinweise. Die Tat ereignete sich bereits zwischen 18 Uhr am Samstag und 12 Uhr am folgenden Sonntag, 27. November. Der betroffene weiße Porsche Macan parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Anwesens Rheinstraße 1 a. Zwar blieben der oder die Täter erfolglos, jedoch entstand an dem Auto ein Sachschaden von laut Kostenvoranschlag 8203,99 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Cölbe – Überholender Pkw geriet zwischen zwei Lastwagen

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 11 Uhr, auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Schönstadt und Schwarzenborn ereignete. Der Unfall passierte im Zusammenhang mit dem Überholmanöver eines 36 Jahre alten Autofahrers. Er überholte in einem durch Kurvenverlauf unübersichtlichen Streckenteil einen vorausfahrenden Lastwagen mit Anhänger und geriet dann quasi zwischen den überholten und einen entgegenkommenden Lastwagen. Dabei kam es zu Kollisionen mit beiden Lastwagen. An dem überholenden grauen VW Caddy entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Caddyfahrer und Lastwagen mit Anhänger fuhren von Schönstadt nach Schwarzenborn. Der nach Schönstadt fahrende Lastwagenfahrer hielt nach der Kollision nicht an. Der Fahrer des Lastwagens mit Anhänger hielt kurz an, stieg aus und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich mit dem Caddyfahrer auszutauschen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall sowie zu den beteiligten Lastwagen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.