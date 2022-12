Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagmorgen 07.00 Uhr und Montagabend 18.00 Uhr haben unbekannte Täter aus der Fahrradgarage in Eschwege am Stadtbahnhof ein Fahrrad im Wert von 800 Euro geklaut. Das Rad war mittels Kabelschloss gesichert, welches die Täter offenbar mit einem Schneidwerkzeug durchtrennten. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen; Polizei sucht Zeugen

In Niddawitzhausen haben unbekannte Täter in der Straße „Hinter den Höfen“ aus abgestellten Baufahrzeugen insgesamt 120 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Dazu brachen die Täter die Tankdeckel der Fahrzeuge z.T. gewaltsam auf. Der Stehlschaden liegt etwas über 200 Euro. Dazu kommt ein durch die Täter angerichteter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstagmorgen gegen 07.50 Uhr, die Tat kann allerdings schon bis zum Dienstag vergangener Woche (13.12.2022) 16.30 Uhr zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 50 Euro

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Ausparken mit ihrem Auto in der Kirchstraße von Bad Sooden-Allendorf ein Fahrzeug leicht beschädigt. Die Frau geriet mit der Anhängerkupplung ihres Pkw gegen das Kennzeichen eines geparkten Fahrzeuges und verursachte dadurch einen Schaden von 50 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallfluchten; Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten der Polizei Sontra haben aktuell in zwei Fällen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Am gestrigen Montagmorgen hat offenbar ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Sattelzugmaschine samt Anhänger auf der Kreisstraße K 28 bei einem Wendevorgang eine Frau in ihrem Pkw abgedrängt, die auf der K 28 von Sontra in Richtung Stadthosbach unterwegs war. Beim Abkommen von der Fahrbahn nach rechts beschädigte die Frau mit ihrem Pkw letztlich einen Leitpfosten. Der verursachende Sattelzug (Zugmaschine MAN mit polnischer Zulassung: FGW 16830) entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr.

Außerdem gestern zur Anzeige gebracht wurde auch eine Unfallflucht, die sich in der Ulfetalstraße in Sontra-Krauthausen zugetragen hat. Beschädigt wurde hier ein brauner Citroen Jumpy Spacetourer an der hinteren, linken Fahrzeugseite, wo u.a. die Beleuchtung und die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des Schadens wird mit 680 Euro angegeben. Die Unfallzeit kann aber schon eine Woche zurückliegen, laut Unfallbericht liegt diese zwischen dem 11.12.2022 (Sonntag) 12.00 Uhr und dem 18.12.2022 (Sonntag) 18.00 Uhr.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Leitplanke kollidiert; Schaden 2000 Euro

Am Dienstagmorgen wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen gegen 08.35 Uhr auf der B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen an einer Engstelle einen entgegenkommenden und bevorrechtigten Lkw passieren lassen. Die Frau hielt dazu an und fuhr anschließend ein Stück rückwärts, wodurch sie aus Unachtsamkeit mit der Leitplanke kollidierte. Der entstandene Schaden beträgt 2000 Euro.

Unfälle am 19.12.2022 aufgrund von Glätte – „Blitzeis“ im Werra-Meißner-Kreis

Die kalten Witterungsbedingungen mit einsetzendem Regen und entstehendem „Blitzeis“ haben am gestrigen Montag, insbesondere in den Morgenstunden, auch im Werra-Meißner-Kreis zu dem ein-oder anderen „Glätteunfall“ geführt.

In der Innenstadt von Eschwege ist ein 51-jähriger Autofahrer aus der Kreisstadt gegen 06.20 Uhr in ein geparktes Fahrzeug gerutscht, als er von der Beethovenstraße in die Bernhard-Engelhardt-Straße einbiegen wollte. Der Schaden liegt bei insgesamt 1500 Euro.

Gegen 09.53 Uhr ist ein 29-jähriger Mann aus Kassel mit einem Paketzustellerfahrzeug in Berkatal-Frankershausen in der Straße „Auf dem Biertal“ ins Rutschen gekommen und in der Folge mit einer Straßenlaterne kollidiert, die daraufhin umknickte. Der entstandene Schaden liegt hier bei 2000 Euro. Als der Fahrer sich den Unfallschaden begutachten wollte und ausstieg, kam der Mann auf der glatten Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich Verletzungen zu, so dass im Anschluss eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde.

In Sontra kam um kurz vor 09.00 Uhr ein 30-Jähriger aus Alsfeld in der Straße „Brodberg“ kurz vor der Einmündung zur L 3249 mit einem Lkw ins Rutschen und kollidierte dann rechts neben der Fahrbahn mit einem Verkehrszeichen. Der Schaden beläuft sich hier auf 180 Euro.

Zwei Unfälle kurz hintereinander auf der A 44 Kassel-ESW

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Salzgitter verursachte gegen 08.42 Uhr einen Unfall mit ca. 8000 Euro Gesamtschaden, als er auf der A 44 von Kassel in Richtung Eschwege unterwegs war und nach dem Tunnel „Küchen“ die Fahrspur wechseln wollte. Hierbei geriet er aufgrund von Glätte zunächst gegen eine Betonwand und prallte in der Folge auch gegen die Leitplanke. Am Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf 4000 Euro, die andere Hälfte des Schadens entfällt auf Verkehrseinrichtungen.

Kurz vorher und ebenfalls auf der Autobahn A 44 zwischen Waldkappel und Hessisch Lichtenau verunfallt ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der gegen 08.36 Uhr wegen Fahrbahnglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Dazu kommt noch ein Schaden von 1200 Euro, der auf die beschädigte Schutzplanke und beschädigte Verkehrszeichen entfällt.

Parkrempler u.ä.

Ein Parkplatzrempler aufgrund von Eisglätte ereignete sich gegen 09.11 Uhr in Witzenhausen „Am Kirchplatz“. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Kassel war beim Einparken gegen das stehende Fahrzeug einer 39-Jährigen aus Grömitz gerutscht. Der Schaden wird mit insgesamt 800 Euro angegeben.

Daneben erreichten die Beamten im Verlauf des gestrigen Vormittags bis zum Nachmittag aus dem gesamten Kreisgebiet noch weitere gleichgelagerte Meldungen und Unfallsachverhalte, u.a. Parkplatzunfälle, „Rutscher“ gegen Leitplanken, geparkte Fzg. o.ä. die größtenteils aber alle glimpflich ausgingen und z.T. auch ohne polizeiliches Einschreiten durch die Beteiligten selbständig geregelt werden konnten. Insgesamt wurden der Polizei im W-M-K etwa 17-18 Sachverhalte mit „Glättebezug“ gemeldet.

Unbekannte klauen zwei Zigarettenautomaten in der Gemeinde Meißner; Polizei sucht Zeugen

Zu der Serie von geklauten bzw. aufgebrochene Zigarettenautomaten (s. PM u.a. vom 07.12.2022) sind zwei weitere Fälle hinzugekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren unbekannte Täter offenbar in der Gemeinde Meißner aktiv und haben in der Walrodstraße in Wellingerode (Tatzeit zwischen 02.00 Uhr und 11.00 Uhr) und in der Germeröder Straße in Vockerode (Tatzeit zwischen 01.00 Uhr und 09.30 Uhr) jeweils einen Automaten von der Hauswand geklaut. Der genaue Stehlschaden steht in beiden Fällen noch nicht fest. Zudem kam es jeweils zu Beschädigungen an den betreffenden Hauswänden. Hinweise nimmt in diesen wie auch schon in den anderen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Geldbörsendiebstahl im EDEKA-Markt; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstagmittag ist einem 79-jährigen Rentner im EDEKA-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege eine schwarze Herrengeldbörse aus Leder geklaut worden. Darin befand sich neben Bargeld auch der Personalausweis und der Führerschein des Mannes. Der Schaden liegt bei insgesamt 60 Euro. Die Tat geschah etwa gegen 13.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Rollerfahrer steht unter Alkoholeinfluss und hat keine Fahrerlaubnis

Die Beamten der Polizei in Eschwege haben am Montagabend gegen 23.25 Uhr einen Rollerfahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 25-Jähriger aus Eschwege, war mit dem Fahrzeug auf der Niederhoner Straße unterwegs, wo er von den Beamten dann auch angehalten wurde. Wegen des Verdachts auf Alkohol führten die Beamten mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 1,1 Promille ergab. Daraufhin wurde bei dem 25-Jährigen eine Blutentnahme fällig. Da er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden gegen den 25-Jährigen neben den Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr auch strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem laufen noch Ermittlungen gegen einen 63-jährigen Mann aus Eschwege der im Verdacht steht, dem 25-Jährigen den Roller überlassen zu haben, wissentlich, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterer Pkw-Aufbruch in Berkatal gemeldet; Polizei sucht Zeugen

Zu den zwei Pkw-Aufbrüchen vom vergangenen Wochenende in Berkatal (s. PM vom 19.12.2022, 11.00 Uhr) ist noch ein weiterer hinzugekommen. Demnach haben Unbekannte auch in der Noltinastraße in Frankenhain ihr Unwesen getrieben und einen dort geparkten gelben Skoda Fabia gewaltsam aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten anschließend den Pkw nach Wertsachen. Hierbei konnten die Täter zwei auf dem Beifahrersitz befindliche Handtaschen an sich bringen und eine Brieftasche mit 200 Euro aus dem Handschuhfach entwenden. Neben dem Stehlschaden von 200 Euro beläuft sich der Sachschaden auf 400 Euro.

Tipps: