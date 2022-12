Brand einer Lagerhalle

Zeit: Dienstag, 20.12.2022, 01:55 Uhr

Aktueller Ermittlungsstand:

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg haben nach Beendigung der Löscharbeiten ihre Ermittlungen am Dienstagmorgen aufgenommen. Aufgrund der Brandzehrung ist die Lagerhalle stark Einsturzgefährdet und kann momentan nicht komplett betreten werden, was die Ermittlungen erheblich erschwert. Die Brandursachenermittlungen dauern daher aktuell noch an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten beziehungsweise auf eine Inbrandsetzung vor. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Gesamtsachschaden, also der Gebäudeschaden und Schäden an der Lagerware, liegt nach ersten Schätzungen im Bereich von mehreren hunderttausend Euro. In einem Teil der betroffenen Halle waren zum Zeitpunkt des Brandes ca. 8-10.000 Paar Schuhe eingelagert. Diese wurden zwar durch das Feuer nicht unmittelbar betroffen, wurden aber durch Rußanhaftungen und die Löscharbeiten erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Zeit: Montag, 19.12.2022, 22:48 Uhr

Unbekannte versuchten in einen Lebensmittelmarkt in der Landgrafenstraße in Wabern einzubrechen.

Gegen 22:48 Uhr löste die Alarmanlage des betroffenen Lebensmittelmarktes aus. Bei der Überprüfung wurde ein defektes Oberlicht am Gebäude des Lebensmittelmarktes festgestellt.

Unbekannte Täter hatten unter Zuhilfenahme eines tatorteigenen Rollwagens ein höher gelegenes Oberlicht des Lebensmittelmarktes eingeschlagen. Durch dieses konnten die unbekannten Täter allerdings nicht in den Lebensmittelmarkt gelangen und flüchteten kurz darauf ohne Beute vom Tatort.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in einen Friseursalon mit erheblicher Sachbeschädigung

Zeit: Montag, 19.12.2022, 01:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon am Domplatz in Fritzlar.

Aufgrund von Zeugenaussagen wird derzeit davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter gegen 01:30 Uhr ein Seitenfenster des Friseursalons aufhebelten und so in den Innenbereich gelangten. Hier verschütteten die unbekannten Täter großflächig Öl an den Wänden, welches durch die unbekannten Täter mitgebracht worden sein muss und drehten danach mehrere Wasserhähne im Friseursalon auf. Anschließend verließen die unbekannten Täter den Friseursalon und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine im Friseursalon befindliche Geldkassette wurde durch die unbekannten Täter nicht angegangen. Die Polizei ermittelt derzeit in Richtung einer gezielten Sachbeschädigung durch Vandalismus.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70.000,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

